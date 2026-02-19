ETV Bharat / bharat

AI Summit 2026માં PM મોદીએ કહ્યું- AIને ખુલ્લુ આકાશ આપવું જોઇએ અને તેની કમાન્ડ પોતાના હાથમાં રાખવી જોઇએ

AI સમિટમાં PM મોદી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 10:43 AM IST

Updated : February 19, 2026 at 11:37 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026નું વડાપ્રધાન મોદીએ ઉદ્દઘાટન કર્યું હતું. ઉદ્દઘાટન બાદ PM મોદીએ AI સમિટને સંબોધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે AIને કારણે ભવિષ્યમાં નોકરીઓનું સર્જન થવાનો દાવો કર્યો હતો. આ દરમિયાન 60થી વધુ દેશની ભાગીદારી જોવા મળશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે AI સમિટમાં AI ગવર્નન્સ,સોવરેન અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

મળતી માહિતી અનુસાર, પીએમ મોદીએ આ સમિટમાં સામેલ થયેલા તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું. સમિટના ઉદ્દઘાટન સમારંભમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, યુએન મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ, બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લૂલા સહિત કેટલાક રાષ્ટ્રના રાષ્ટ અધ્યક્ષ સામેલ થઇ રહ્યા છે. આ સિવાય AI સમિટ 2026માં 500થી વધુ AI લીડર્સ, 100થી વધુ સરકારના પ્રતિનિધિ, 20 દેશના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, 60 મંત્રી, 150થી વધુ શિક્ષણ વિદ, સંશોધનકર્તા, હજારો એક્સપર્ટ્સ પણ સામેલ થઇ રહ્યા છે.

PM મોદીના દિવસભરના કાર્યક્રમની વાત કરીએ તો તમામ નેતાઓ સાથે તે મુલાકાત કરશે. સાંજે કેટલાક CEO સાથે રાઉન્ડટેબલ બેઠક પણ સામેલ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ પ્રસંગે કહ્યું કે ભારત PM મોદીના ટેકનોલોજીને ભાર આપવાના વિઝનને પૂર્ણ કરવા માટે બધા સાથે મળીને કામ કરશે

11:36 AM, 19 Feb 2026 (IST)

હ્યુમન અને AI સાથે મળીને કામ કરવાનો યુગ-PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "AI આપણા કામને વધારે સ્માર્ટ, વધુ કુશળ અને અસરદાર બનાવશે."

11:26 AM, 19 Feb 2026 (IST)

ડિજિટલ કન્ટેન્ટમાં ઓથેન્ટિસિટી હોવી જરૂરી- PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, આપણે બાળકોની સુરક્ષાને લઇને સાવચેત રહેવું જોઇએ. AI સ્પેસ પણ બાળકો માટે સુરક્ષિત અને પરિવારના હિસાબથી ગાઇડેડ હોવું જોઇએ. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આવો આપણે AIને દુનિયાની ભલાઇ તરીકે ડેવલપ કરવાનો દાવો કરીએ. આજે ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવું એક જરૂરી જરૂરિયાત છે. ડીપફેક અને ફેક કન્ટેન્ટ ખુલ્લા સમાજને અસ્થિર કરી રહ્યા છે. ડિજિટલ દુનિયામાં, કન્ટેન્ટ પર ઓથેન્ટિસિટી લેવલ પણ હોવું જોઇએ જેથી લોકોને ખબર પડે કે શું અસલી છે અને શું AIથી બનાવવામાં આવ્યું છે. જેમ જેમ AI વધારે ટેક્સ્ટ, ઇમેજ અને વીડિયો બનાવે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીને વોટરમાર્કિંગ અને ક્લિયર સોર્સ સ્ટાન્ડર્ડની જરૂર વધતી જાય છે, માટે, આ જરૂરી છે કે આ વિશ્વાસ શરૂઆતથી જ ટેકનોલોજીમાં બન્યો રહે.

11:15 AM, 19 Feb 2026 (IST)

AIથી ભવિષ્યમાં નોકરીઓ ઉભી થશે- PM મોદી

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે AI માટે માણસ માત્ર ડેટા પોઇન્ટ છે. આ પાક્કુ કરવા માટે માણસ માત્ર કાચો માલ બનીને ના રહી જાય, AIને ડેમોક્રેટાઇઝ કરવું જોઇએ, તેને ઇનક્લૂઝન અને એમ્પાવરમેન્ટનો એક મીડિયમ બનાવવું જોઇએ, ખાસ કરીને ગ્લોબલ સાઉથમાં. આપણે AIને ખુલ્લુ આકાશ આપવું જોઇએ અને GPSની જેમ કમાન્ડ પણ પોતાના હાથમાં રાખવો જોઇએ. GPS આપણને રસ્તો બતાવે છે પરંતુ આપણે કઇ દિશામાં જવું છે, આ અંતિમ નિર્ણય તો આપણો જ છે. આજે AIને આપણે જે દિશામાં લઇ જઇશું, તે આપણું ભવિષ્ય નક્કી કરશે.

PM મોદીએ કહ્યું કે, દાયકા પહેલા જ્યારે ઇન્ટરનેટ શરૂ થયું તો કોઇએ વિચાર્યું નહતું કે તેનાથી કેટલી નોકરીઓ ઉભી થશે. AI માટે પણ આ સત્ય છે. આજે, આ વિચારવું મુશ્કેલ છે કે ભવિષ્યમાં આ ફિલ્ડમાં કેટલી નોકરીઓ ઉભી થશે. AIમાં કામનું ભવિષ્ય પહેલાથી નક્કી નથી. આ આપણા નિર્ણય રસ્તા અને કામ કરવાની રીત પર નિર્ભર કરશે. મારૂ માનવું છે કે કામનું ભવિષ્ય આપણા માટે એક નવી તક છે. આ માણસ અને ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ સાથે મળીને કામ કરવાનો યુગ છે.

10:57 AM, 19 Feb 2026 (IST)

ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા ટેક પૂલનું કેન્દ્ર- PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સમિટને સંબોધતા કહ્યું કે, હું વિશ્વની સૌથી ઐતિહાસિક AI સમિટમાં તમારૂ સ્વાગત કરૂ છું. ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા ટેક પૂલનું કેન્દ્ર છે. આ ગ્લોબલ સાઉથ માટે ગર્વની વાત છે કે AI સમિટ ભારતમાં યોજાઇ રહી છે. વડાપ્રધાને આગળ કહ્યું કે જે ઝડપથી દુનિયાના યુવા AIને અપનાવી રહ્યા છે અને તેની ઓનરશિપ લઇ રહ્યા છે, તે પ્રશંસનીય છે. AI સમિટ માટે યુવાઓમાં જોરદાર ઉત્સાહ છે. AI મશીનોને ઇન્ટેલિજન્સ બનાવી રહી છે પરંતુ તેના કરતા વધારે, આ માણસની ક્ષમતાને કેટલાક ઘણી વધારી રહી છે. માત્ર એક ફરક છે: આ વખતે સ્પીડ ઘણી વધારે છે અને સ્કેલ પણ આશા કરતા વધારે છે. પહેલા, ટેકનોલોજીની અસર જોવામાં દાયકાઓ લાગતા હતા. આજે, મશીન લર્નિંગથી લર્નિગ મશીન સુધીની સફર ઝડપી, ઊંડી અને મોટી છે.

PM મોદીએ સમિટને સંબોધતા કહ્યું કે, જ્યારે પ્રથમ વખત સિગ્નલ વાયરલેસથી મોકલવામાં આવતા હતા તો કોઇએ વિચાર્યું નહતું કે એક દિવસ આખી દુનિયા રિયલ ટાઇમમાં કનેક્ટ થઇ જશે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ માણસના ઇતિહાસનો એક આવો જ બદલાવ છે. આજે આપણે જોઇ રહ્યા છીએ અને જે અંદાજો લગાવી રહ્યા છીએ તે માત્ર તેના અસરની શરૂઆત છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણે એક મોટું વિઝન રાખવું પડશે અને આટલી મોટી જવાબદારી ઉઠાવવી પડશે. આજની પેઢીની સાથે સાથે આપણે આ વાતની પણ ચિંતા કરવી પડશે કે આપણે આવનારી પેઢીઓને AIને કેવું રૂપ આપીશું. આવા સવાલ પહેલા પણ આવ્યા છે, જેનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ ન્યૂક્લિયર પાવર છે. આપણે તેનો વિનાશ જોયો છે અને તેનું સારૂ યોગદાન પણ જોયું છે.

10:46 AM, 19 Feb 2026 (IST)

વેન્ડર પહેલા બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલી શકતો નહતો અને આજે ફોન પર પેમેન્ટ લે છે- ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન

ઉદ્દઘાટન સત્રને સંબોધતા ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને કહ્યું કે, નમસ્તે, આ શાનદાર શહેરમાં, આ શાનદાર દેશમાં અમારૂ સ્વાગત કરવા માટે તમારો આભાર. વડાપ્રધાન, તમારા દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવેલા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇમ્પેક્ટ સમિટ (AI Impact Summit 2026) માટે 2024ની પોતાની સ્ટેટ વિજિટ બાદ પરત આવીને સારૂ લાગી રહ્યું છે. મેક્રોને કહ્યું કે, 10 વર્ષ પહેલા મુંબઇમાં એક સ્ટ્રીટ વેન્ડર બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલી શકતો નહતો, કોઇ એડ્રેસ નહીં, કોઇ કાગળ નહીં, કોઇ એક્સેસ નહીં અને આજે તે જ વેન્ડર પોતાના ફોનમાં પેમેન્ટ લેતો થઇ ગયો છે.

10:37 AM, 19 Feb 2026 (IST)

બિલ ગેટ્સ ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટનો ભાગ નહીં બને

ટેક જગતના દિગ્ગજ અને માઇક્રોસોફ્ટના સહ-સંસ્થાપક બિલ ગેટ્સે નવી દિલ્હીમાં આયોજિત ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026માં પોતાનું મુખ્ય ભાષણ રદ કરી દીધુ છે. સમિટના સૌથી મોટા આકર્ષણમાંથી એક હોવા છતા અંતિમ સમયે લેવામાં આવેલા નિર્ણયે વૈશ્વિક સ્તરે કેટલાક સવાલ ઉભા કર્યા છે.

વિવાદોના ઘેરામાં બિલ ગેટ્સ

જોકે, ઓફિશિયલ નિવેદનમાં સમિટની પ્રાથમિકતાઓનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે પરંતુ જાણકારોનું માનવું છે કે તેની પાછળનું અસલી કારણ જેફરી એપસ્ટીન વિવાદ છે. તાજેતરમાં જ સાર્વજનિક થયેલી એપસ્ટીન ફાઇલ અને તેમાં બિલ ગેટ્સના નામના ઉલ્લેખે ટેક ટાઇકૂનની મુશ્કેલી વધારી દીધી છે.

Last Updated : February 19, 2026 at 11:37 AM IST

