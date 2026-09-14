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આજે ગણેશ ચતુર્થી, ઘર અને પંડાલોમાં બાપ્પાનું સ્થાપન, ગણેશ મંદિરોમાં ઉમટી ભક્તોની ભીડ

આજે ગણેશ ચતુર્થી
આજે ગણેશ ચતુર્થી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 9:02 AM IST

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Updated : September 14, 2026 at 10:40 AM IST

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Ganesh Chaturthi 2026: આજે ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ઉત્સવની આસ્થાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દેશભરમાં ભક્તો ઘરો અને પંડાલોમાં વાજતે-ગાજતે ગણપતિ બાપ્પાની સ્થાપના કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન કરવા માટે વિવિધ શહેરોમાં ગણેશ મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ઉમટી રહી છે.

LIVE FEED

10:39 AM, 14 Sep 2026 (IST)

યુપીના ચંદૌસીમાં પ્રસિદ્ધ ગણેશ મંદિરની બહાર ગણેશ ચતુર્થીના પર્વે ભક્તોની લાગી કતાર

ઉત્તર પ્રદેશના સંભલમાં ચંદૌસીના પ્રખ્યાત ગણેશ મંદિરની બહાર ગણેશ ચતુર્થીના પર્વે ભક્તોની કતાર જોવા મળી હતી.

10:35 AM, 14 Sep 2026 (IST)

મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં શ્રીમંત ભાઉસાહેબ રંગારી ગણપતિ મંડળની શોભાયાત્રા

પુણે, મહારાષ્ટ્ર | શ્રીમંત ભાઉસાહેબ રંગારી ગણપતિ મંડળની શોભાયાત્રા નીકળવા જઈ રહી છે જેમાં 'શંખનાદ' મંડળી, પરંપરાગત ઢોલ તાશા અને 'મર્દાની ખેલ'નો સમાવેશ થાય છે.

9:58 AM, 14 Sep 2026 (IST)

મધ્યપ્રદેશના છતરપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીને લઈને ભાવિકોમાં ઉત્સાહ, ગણેશજીની મૂર્તિઓ ખરીદવા અને પંડાલો શણગારતા લોકો

છતરપુર, મધ્ય પ્રદેશ: ગણેશ ચતુર્થીને લઈને ભક્તો દ્વારા ગણેશની મૂર્તિઓની ખરીદવા બજારમાં ગ્રાહકોની ભીડ, અનેક જગ્યાઓ પર પંડાલો શણગારવામાં આવી રહ્યાં છે.

9:55 AM, 14 Sep 2026 (IST)

હૈદરાબાદમાં 69 ફૂટ ઊંચી પંચમુખી ગણેશની મૂર્તિની પૂજા

હૈદરાબાદ, તેલંગાણા: વિનાયક ચતુર્થીના અવસર પર ભક્તોએ ખૈરતાબાદમાં 69 ફૂટ ઊંચી પંચમુખી ગણેશની મૂર્તિની પૂજા કરી.

9:19 AM, 14 Sep 2026 (IST)

પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને ગણેશ ચતુર્થીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી

પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને ગણેશ ચતુર્થીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. તેમણે પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર લખ્યું 'મારા દેશવાસીઓને ગણેશ ચતુર્થીની શુભકામનાઓ. પૂજા કરવાનો અને અવરોધો દૂર કરવાના દર્શનનો આ પવિત્ર તહેવાર દરેકને નવી ઉર્જા અને ઉત્સાહથી ભરે. તેમના દિવ્ય આશીર્વાદ દરેકના પ્રયત્નોમાં સફળતા લાવે અને રાષ્ટ્ર પ્રગતિ કરતું રહે, એ જ મારી કામના છે. ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા!'

9:14 AM, 14 Sep 2026 (IST)

તામિલનાડુના પિલ્લ્યારપટ્ટી સ્થિત કરપગા વિનાયક મંદિરમાં દર્શન માટે ભાવિકોનો ધસારો

પિલ્લ્યારપટ્ટી (તામિલનાડુ): આજે દેશભરમાં ગણેશ ચતુર્થીની આસ્થાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે આ અવસરે કરપાગા વિનાયકર મંદિરમાં હજારો ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.

9:10 AM, 14 Sep 2026 (IST)

નાગપુર સ્થિત શ્રીગણેશ મંદિરમાં ગણેશ ચતુર્થીએ ઉમટી ભક્તોની ભીડ

નાગપુર, મહારાષ્ટ્ર: ગણેશ ચતુર્થી નિમિત્તે, ટેકડી સ્થિત શ્રી ગણેશ મંદિરમાં મંગળ આરતી કરવામાં આવી હતી ત્યારે ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ અને દર્શન કરવા માટે મંદિરમાં ગણેશ ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતાં.

9:08 AM, 14 Sep 2026 (IST)

મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં બાપ્પાના દર્શન કરવા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી

મુંબઈ: ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર મુંબઈ સ્થિત સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં આરતી કરવામાં આવી હતી. આ તકે બાપ્પાના દર્શન કરવા અને તેમના આશીર્વાદ મેળવવા માટે મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

9:01 AM, 14 Sep 2026 (IST)

મુંબઈના લાલબાગચા રાજાના દર્શન માટે ઉમટી ભક્તોની ભીડ

મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર: ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર, લાલબાગચા રાજાના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચી રહ્યા છે.

Last Updated : September 14, 2026 at 10:40 AM IST

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ગણેશ ચતુર્થી 2026
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