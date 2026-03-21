ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રની ઉંમગભેર ઉજવણી, મુસ્લિમ બિરાદરો એક-બીજાને આપી રહ્યા છે ઈદની શુભકામના
Published : March 21, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 11:00 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે દેશભરમાં દ્રઢ આસ્થા અને શ્રદ્ધા સાથે ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ દિવસને અલ્લાહ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા, ભાઈચારાને પ્રોત્સાહન આપવા અને જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરવાનો ખાસ દિવસ માનવામાં આવે છે. દેશભરમાં મુસ્લિમ બિરાદરો એક બીજાને ભેટીને શુભકામનાઓ આપી રહ્યા છે, દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુએ પણ દેશવાસીઓને ઈદ પર્વની શુભેચ્છાઓ આપી, જ્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ પણ ઈદની શુભેચ્છાઓ દેશવાસીઓને પાઠવી છે.
LIVE FEED
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ દેશવાસીઓને ઈદ ઉલ ફિત્રની શુભેચ્છા આપી હતી
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ દેશવાસીઓને ઈદ ઉલ ફિત્રની શુભેચ્છા આપી હતી. ઈદ ઉલ-ફિત્રના શુભ અવસર પર આપણા બધા દેશવાસીઓને, ખાસ કરીને આપણા મુસ્લિમ બહેનો અને ભાઈઓને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ તહેવાર આત્મસંયમ, સેવા, પરોપકાર અને વંચિતો પ્રત્યે કરુણા શીખવે છે. ચાલો આ તકનો લાભ લઈએ અને આપણા સમાજ અને રાષ્ટ્રને મજબૂત બનાવવાનો સંકલ્પ કરીએ.
PM મોદીએ દેશવાસીઓને ઈદ-ઉલ-ફિત્રની શુભકામનાઓ પાઠવી
PM મોદીએ દેશવાસીઓને ઈદ-ઉલ-ફિત્રની શુભકામનાઓ પાઠવી. તેમણે એક્સ પર લખ્યુ 'દેશીમાં કોમી એકતા અને ભાઈચારો વધુ મજબૂત બને અને કરૂણા વધેા અને સૌ ખુશ અને સ્વસ્થ રહે તેવી મારી શુભેચ્છા.
નવી દિલ્હીમાં ફતેહપુરી મસ્જિદમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદકોએ ઈદની નમાઝ અદા કરી
નવી દિલ્હી: ઈદ-ઉલ-ફિત્ર નિમિત્તે ફતેહપુરી મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરવામાં આવી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો ઉમટી પડ્યા હતા અને અલ્હાની બંદગી કરી હતી.
AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ હૈદરાબાદની મીર આલમ ઈદગાહમાં નમાઝ અદા કરી
તેલંગાણા: ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસરે હૈદરાબાદના મીર આલમ ઈદગાહમાં અન્ય લોકો સાથે નમાઝ અદા કરી રહ્યા છે AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ.
અમદાવાદમાં શિયા મુસ્લિમ સમુદાયે સાદગીપૂર્વક ઈદની ઉજવણી કરવાનો લીધો નિર્ણય
અમદાવાદ: શિયા મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યોએ ઈદ ઉલ-ફિત્ર પર અમદાવાદની KSI જામા મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરી હતી. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ ખામેનેઈની હત્યા બાદ આ વર્ષે તેઓ સાદગીથી ઈદની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
-
#WATCH | गुजरात: शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद-उल-फितर पर अहमदाबाद की KSI जामा मस्जिद में नमाज़ अदा की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2026
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के बाद वे इस साल सादे तरीके से ईद मना रहे हैं। pic.twitter.com/jhAn8CHXSC
હૈદરાબાદમાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ ચાર મીનાર સ્થિત મક્કા મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરી
હૈદરાબાદ, તેલંગાણા: ઈદ-ઉલ-ફિત્ર પર મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ ચાર મીનાર સ્થિત મક્કા મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરી હતી.
કોમી એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ, રાજસ્થાનમાં ઈદગાહમાં નમાઝ અદા કરી રહેલા મુસ્લિમ બિરાદરો પર પુષ્પ વર્ષા
રાજસ્થાન: હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતા સમિતિના નેજા હેઠળ, હિન્દુ સમુદાયના સભ્યોએ ઈદ-ઉલ-ફિત્ર પર જયપુરની ઈદગાહમાં નમાઝ અદા કરી રહેલા મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યો પર પુષ્પ વર્ષા કરી.
કોલકાતામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ઈદગાહમાં નમાઝ અદા કરી
કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળ: ઈદ-ઉલ-ફિત્ર 2026ના રોજ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ઈદગાહમાં નમાઝ અદા કરી.
-
#WATCH | कोलकाता, पश्चिम बंगाल: ईद-उल-फितर 2026 पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाह पर नमाज़ अदा की। pic.twitter.com/vXCMAILocC— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2026
તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરમાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ ઈદની વિશેષ નમાઝ અદા કરી
કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ: કોઈમ્બતુરની ઇસ્લામિયા મેટ્રિક્યુલેશન હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલના પરિસરમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસર પર નમાઝ અદા કરી હતી.
-
#WATCH | कोयंबटूर, तमिलनाडु: ड्रोन वीडियो कोयंबटूर के इस्लामिया मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से है जहां लोगों ने बड़ी संख्या में ईद-उल-फितर के मौके पर नमाज अदा की। pic.twitter.com/aeBkRbXuQc— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2026
ભોપાલમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ વિશેષ નમાઝ અદા કરી
ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ: ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસર પર ભોપાલમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ વિશેષ નમાઝ અદા કરી.
-
#WATCH | भोपाल, मध्य प्रदेश: ईद-उल-फितर के मौके पर भोपाल में बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। pic.twitter.com/CVxQ9Oiaoh— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2026