દેશભરમાં ડૉ. આંબેડકરની જન્મજયંતીની ઉજવણી, રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને પીએમ મોદીએ આપી પુષ્પાંજલિ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 8:07 AM IST

Updated : April 14, 2026 at 8:52 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે 14 એપ્રિલ,એટલે બંધારણના ઘડવૈયા, મહાન સમાજ સુધારક, ભારતરત્ન બાબાસાહેબ ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરની જન્મજંયતી. જે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં મનાવવામાં આવે છે. ડૉ.આંબેડકરનું સમગ્ર જીવન સંઘર્ષ, સમાનતા અને ન્યાયની લડતમાં વિત્યું. તેમણે ન માત્ર સંવિધાન નિર્માણની પ્રક્રિયાનું નેતૃત્વ કર્યુ, પરંતુ સમાજમાં સમાનતા, શિક્ષણ અને અધિકારો સહિત જાતિગત ભેદભાવ પ્રત્યે ઉંડી લડાઈ લડી.

ડૉ. બાબાસાહેબ ભીમરાવ રામજી આંબેડકરનો જન્મ ૧૪ એપ્રિલ ૧૮૯૧ માં મધ્યપ્રદેશના મહુમાં થયો હતો, અને તેમનું નિધન 6 ડિસેમ્બર 1956માં થયું હતું. ભારતીય બંધારણના ઘડવૈયા, મહાન સમાજ સુધારક, કાયદાવિદ, અર્થશાસ્ત્રી અને દલિતોના મસીહા હતા. તેમણે ભારતમાં જાતિ ભેદભાવ, અસ્પૃશ્યતા અને સામાજિક અસમાનતા સામે આજીવન લડત ચલાવી હતી. તેઓ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ કાયદામંત્રી હતા. આજે આ મહાન વિશ્વવિભૂતી પ્રત્યે આદર અને સત્કાર અને સન્માન કરવાનો અવસર છે, તેથી જ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં તેમની જન્મજયંતીની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

LIVE FEED

8:50 AM, 14 Apr 2026 (IST)

પીએમ મોદીએ સંસદના સંકુલમાં ડૉ.આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ આપી

દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદ સંકુલમાં પ્રેરણા સ્થળ ખાતે બીઆર આંબેડકરને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

8:47 AM, 14 Apr 2026 (IST)

બસપા પ્રમુખ માયાવતી ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી

લખનૌ, ઉત્તર પ્રદેશ: બસપા પ્રમુખ માયાવતીએ આજે ​​ભારત રત્ન ડૉ. બીઆર આંબેડકરને તેમની જન્મજયંતિ પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.

8:44 AM, 14 Apr 2026 (IST)

ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને પીએમ મોદીએ સંસદ પરિસરમાં ડૉ.આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ આપી

દિલ્હી: ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આંબેડકર જયંતિ નિમિત્તે સંસદ પરિસરમાં પ્રેરણા સ્થળ ખાતે ભારત રત્ન ડૉ બીઆર આંબેડકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

8:43 AM, 14 Apr 2026 (IST)

યુપીના મુરાદાબાદમાં ડૉ.આંબેડકરની જન્મજયંતિની ધામધૂમથી ઉજવણી

મુરાદાબાદ, યુપી : ડૉ. બી.આર. આંબેડકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે, વિભાગીય કમિશનર અંજનેય કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "અહીં બંધારણની એક વિશાળ પ્રતિકૃતિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય મુલાકાતીઓને બંધારણની પૃષ્ઠભૂમિ, તેના ઉત્ક્રાંતિ અને તેના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો વિશે શિક્ષિત કરવાનો છે... આ પ્રદર્શનનું આયોજન એક એવું પ્રદર્શન બનાવવાનું છે જે મુલાકાતીઓને બંધારણની મૂળ ભાવના વિશે સમજ આપશે અને તેમને તેના સિદ્ધાંતો સાથે જોડાવા માટે પ્રેરણા આપશે. તે બંધારણના સારને સમજવા અને તેનું પાલન કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે - ખાસ કરીને યુવા પેઢી માટે - જેથી તેઓ તેના નિર્માણમાં થયેલા બલિદાન અને સંઘર્ષોની પ્રશંસા કરી શકે..."

8:08 AM, 14 Apr 2026 (IST)

​​બાંદ્રા-વરલી સી લિંક પર ડૉ.આંબેડકરના ચિત્રને રોશનીથી દર્શાવાયું

મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર: ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિની પૂર્વસંધ્યાએ ​​બાંદ્રા-વરલી સી લિંક રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યો હતો, જેમાં ડૉ.આંબેડકરના ચિત્રને રોશનીથી દર્શાવાયું હતું.

