અયોધ્યામાં દીપોત્સવ: 30 લાખ દીવડાથી ઝગમગ્યો સરયુ નદીનો કાંઠો, જુઓ ભવ્ય નજારો
અયોધ્યા 'દીપોત્સવ'ની ઉજવણીથી ગુંજી ઉઠ્યું છે. ભગવાન રામની આ નગરીમાં ભક્તિનો એક વિશાળ પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. સાકેત મહાવિદ્યાલયથી રામકથા પાર્ક સુધી એક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં રામાયણ પર આધારિત ઝાંખીઓ, પરંપરાગત લોકનૃત્યો અને 'જય શ્રી રામ'ના ગુંજતા નારાઓનો સમાવેશ થતો હતો. આ તમામ દ્રશ્યોએ સમગ્ર નગરીને ગહન ભક્તિભાવથી ભરી દીધી હતી. આ શોભાયાત્રાએ અયોધ્યાના પ્રાચીન વારસાની સાથે સાથે તેના આધુનિક વિકાસની પણ ઝલક રજૂ કરી હતી.
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અયોધ્યામાં દીપોત્સવ દરમિયાન, રામ કી પૈડી અને સરયુ ઘાટ પર એક ભવ્ય લેસર લાઈટ શો જોવા મળ્યો હતો
અયોધ્યા: દિવાળીની પૂર્વસંધ્યાએ, અયોધ્યામાં દીપોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે રામ કી પૈડી અને સરયુ ઘાટ ખાતે એક ભવ્ય લેસર લાઈટ શો યોજાયો હતો. આ શોમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને આધુનિક અયોધ્યાના વિકાસની ઝલક જોવા મળી હતી.
અયોધ્યામાં દીપોત્સવ: 'રામ કી પૈડી' દીવાઓથી ઝળહળી ઊઠી
અયોધ્યા: દિવાળીની પૂર્વસંધ્યાએ 'રામ કી પૈડી' અને સરયુ નદીના કિનારે ભવ્ય 'દીપોત્સવ' ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. સરયુ નદીના કિનારે આવેલા 56 ઘાટો પર 30 લાખથી વધુ માટીના દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા છે. ભક્તો દ્વારા પ્રગટાવવામાં આવેલા આ દીવાઓના પ્રકાશથી 'રામ કી પૈડી' ઝળહળી ઊઠી હતી.
મુખ્યમંત્રી યોગીએ કહ્યું: "જેમણે રામ ભક્તો પર ગોળીબાર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, તેઓ અયોધ્યા આવી શકે છે, પરંતુ માત્ર માફી માંગ્યા પછી જ."
અયોધ્યા: એક જાહેર સભાને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું, "વિદેશી આક્રમણખોરોના 500 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, કદાચ કોઈને એવું લાગ્યું હશે કે અયોધ્યામાં રામ લલ્લાનું પુનઃસ્થાપન અશક્ય છે. પરંતુ આજે, અયોધ્યા ધામે તે ગૌરવ પુનઃપ્રાપ્ત કર્યું છે જેના માટે 'કાર સેવકો'એ સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું હતું. એક સમય એવો હતો જ્યારે અયોધ્યામાં ભગવાન રામનું નામ લેવા માત્રથી લાઠીચાર્જ કે ગોળીબારનો સામનો કરવો પડતો હતો. આજે, અયોધ્યા જીવંત થઈ ઉઠી છે અને 'ત્રેતા યુગ'ની ભાવનાને સાકાર કરી રહી છે. અયોધ્યામાં હવે ક્યારેય કર્ફ્યુ નહીં લાગે. અહીં કોઈ તોફાન કે અશાંતિ ફેલાવવાની હિંમત નહીં કરી શકે. અયોધ્યાની હવે ઉપેક્ષા થઈ શકશે નહીં, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંના સંતોનું અપમાન કરવાની કે રામ ભક્તો પર ગોળીબાર કરવાની ધૃષ્ટતા કરી શકશે નહીં. જેમણે રામ ભક્તો પર ગોળીબાર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, તેઓ અયોધ્યા આવી શકે છે, પરંતુ માત્ર માફી માંગ્યા પછી જ."