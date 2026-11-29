સીમાંકન બિલ પર અપડેટ: સોનિયા ગાંધી ચેન્નઈ પહોંચ્યા, ખડગે પણ સાથે ઉપસ્થિત, સ્ટાલિન સાથે મુલાકાત
Published : November 29, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 3:02 PM IST
કેન્દ્ર સરકાર સોમવારે લોકસભામાં બંધારણીય સુધારાનું એક નવું બિલ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. આ પ્રસ્તાવ હેઠળ, મહિલાઓ માટે એક-તૃતીયાંશ અનામતની જોગવાઈને અમલમાં મૂકવા માટે, લોકસભામાં દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની બેઠકોની સંખ્યા તેમજ તેમની સંબંધિત વિધાનસભામાં સભ્યોની સંખ્યામાં 50 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે. બેઠકોની આ નવી ફાળવણી અને ચૂંટણી મતવિસ્તારોની સીમાઓ વર્ષ 2051 સુધી યથાવત (સ્થિર) રહેશે. કોંગ્રેસ પક્ષ આ ખરડાનો વિરોધ કરી રહ્યો છે અને અન્ય રાજકીય પક્ષોને પણ આ વિરોધમાં પોતાની સાથે જોડવા માટે સક્રિય પ્રયાસો કરી રહ્યો છે. વધુ અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો.
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ખડગે સાથે સોનિયા ચેન્નાઈ પહોંચ્યા
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખરગે અને કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વમાં 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ડીએમકે (DMK) પ્રમુખ એમ.કે. સ્ટાલિનને મળવા માટે ચેન્નાઈ પહોંચ્યું છે. તેમણે સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ ડીએમકેને આ ખરડાનો વિરોધ કરવા માટે અનુરોધ કરશે.
ડીએમકે (DMK) ના વલણથી મને આશ્ચર્ય થયું છે: પી. ચિદમ્બરમ
સ્ટાલિન અને શરદ પવાર સાથેની મુલાકાત અંગે કોંગ્રેસના સાંસદ પી. ચિદમ્બરમે કહ્યું, "હું ચેન્નાઈમાં થયેલી આ મુલાકાત પર કોઈ ટિપ્પણી કરી શકું તેમ નથી. હું માત્ર એટલું કહી શકું કે 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, ડીએમકેએ તમિલનાડુ વિધાનસભામાં એક ઠરાવની તરફેણમાં મતદાન કર્યું હતું. મને થોડું આશ્ચર્ય થાય છે કે તેઓ બે ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકી રહ્યા છે, પરંતુ તે જ ઠરાવના પ્રથમ મુદ્દાને ઉજાગર કરી રહ્યા નથી. ઠરાવના પ્રથમ મુદ્દામાં ઉલ્લેખ છે કે 543 [બેઠકો]ની વર્તમાન સંખ્યા જાળવી રાખવી જોઈએ. મને ખબર નથી કે આ બાબત ડીએમકેના ધ્યાનમાં કેવી રીતે નથી આવી. મને હજુ પણ આશા છે કે તેઓ જે ઠરાવની તરફેણમાં મતદાન કર્યું હતું, તેના પર તેઓ અડગ રહેશે."
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#WATCH | Delhi: On senior INDIA bloc leaders' visit to DMK chief M.K. Stalin and NCP-SCP chief Sharad Pawar today, Congress MP P. Chidambaram says, "I can't comment on the visit to Chennai. I can only say that the DMK voted in favour of the resolution in Tamil Nadu Assembly on 12th August, 2026. I am a little surprised that they are emphasising two points, but they are not emphasising the first point of the resolution. The first point of the resolution is that the existing strength of 543 must be maintained. I don't know why that is escaping the attention of the DMK. I still hope that they will stick to the resolution which they voted in favour."— ANI (@ANI) November 29, 2026
'કટોરો લઈને ચેન્નઈ ન આવે રાહુલ'
ભાજપના મહાસચિવ રામ માધવે જણાવ્યું, "વીરપાંડ્ય કટ્ટાબોમ્મન તમિલનાડુના એક મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા, જ્યારે એટપ્પન એ વ્યક્તિ હતો જેણે અંગ્રેજો સાથે મળીને કટ્ટાબોમ્મન સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો. અગાઉ, અહંકારમાં આવીને રાહુલે ડીએમકે (DMK) ને 'એટપ્પન' ગણાવી હતી. હવે, સ્ટાલિને તે જ 'એટપ્પન' વાળા કટાક્ષનો ઉપયોગ કરીને રાહુલને જવાબ આપ્યો છે અને એ દર્શાવ્યું છે કે રાહુલે પોતે જ ડીએમકે સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. તેમણે ખૂબ જ વિનમ્રતાથી પોતાના 'ભાઈ'ને કહ્યું છે કે, તેઓ કટોરો લઈને ચેન્નઈ ન આવે."
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Veerapandya Kattabomman was a great freedom fighter from Tamil Nadu and Ettapan was d one who conspired with d British to backstab Kattabomman. Rahul arrogantly called DMK as Ettappans in d past. Now Stalin paid Rahul ‘Ettappan’ back for backstabbing DMK. He politely told ‘brother’ not to come to Chennai with a begging bowl now.— Ram Madhav (@rammadhav_) November 29, 2026
'કોંગ્રેસ મહિલા-વિરોધી છે,' કેન્દ્રીય મંત્રીનું નિવેદન
સીમાંકન બિલ અંગે કેન્દ્રીય રાજ્ય મંત્રી શોભા કરંદલાજેએ જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસ મહિલા-વિરોધી છે. તે નથી ઈચ્છતી કે મહિલાઓ સંસદ અને વિધાનસભામાં પ્રવેશ કરે, પોતાના વિચારો રજૂ કરે, ચર્ચાઓમાં ભાગ લે અથવા નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાનો હિસ્સો બને. દક્ષિણ ભારતમાં એવી ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે વસ્તી ગણતરી અને સીમાંકન બાદ, જે રાજ્યોએ શિક્ષણ જેવા પરિબળોને કારણે વસ્તી વૃદ્ધિ પર સફળતાપૂર્વક નિયંત્રણ મેળવ્યું છે, ત્યાં બેઠકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ શકે છે, જે તેમના માટે અન્યાયપૂર્ણ હશે. નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહે હવે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે દરેક રાજ્યને 50 ટકા વધુ બેઠકો મળશે. બેઠકોમાં આ વધારાનો આધાર વસ્તી રહેશે નહીં. આ જ કારણ છે કે બંને બિલો એકસાથે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. કુલ 850 બેઠકોમાંથી એક-તૃતીયાંશ બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે. આનાથી સુનિશ્ચિત થશે કે પુરુષો કે મહિલાઓ, કોઈની સાથે પણ અન્યાય ન થાય. આમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની મહિલાઓ માટે પણ જોગવાઈઓ સામેલ કરવામાં આવશે, જેથી તેઓ સંસદ અને વિધાનસભામાં પ્રતિનિધિત્વ મેળવી શકે."
'મેં તો પહેલાં જ કહ્યું હતું કે ડીએમકે (DMK) અને ભાજપ (BJP) વચ્ચે સમજૂતી થઈ ગઈ છે'
એમડીએમકે (MDMK) નેતા અને સાંસદ દુરાઈ વૈકોએ જણાવ્યું, "ત્રિચીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સાંસદ તરીકે અને તમિલનાડુના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને, હું ડીએમકે નેતૃત્વને આ મુદ્દા પર પુનર્વિચાર કરવા વિનંતી કરું છું. તેમણે એપ્રિલમાં તેનો વિરોધ કર્યો હતો. તેથી, તેમણે આ સીમાંકન બિલનો ફરી એકવાર વિરોધ કરવો જોઈએ. પરંતુ સાચું કહું તો, મેં ચાર મહિના પહેલાં જ કહી દીધું હતું કે ડીએમકેએ ભાજપ નેતૃત્વ સાથે સમજૂતી કરી લીધી છે. તેમણે ભાજપ નેતૃત્વ સાથે સોદો કર્યો છે અને તેઓ આ સીમાંકનના સમર્થનમાં મતદાન કરશે. જ્યારે સીમાંકન પર મતદાન થશે, ત્યારે સમગ્ર દેશ અને સમગ્ર તમિલનાડુ જોઈ શકશે કે ડીએમકેએ કેવું વલણ અપનાવ્યું છે."
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#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: On INDIA bloc delegation, led by Congress chief, to meet DMK's MK Stalin and NCP-SCP's Sharad Pawar today, MDMK leader and MP Durai Vaiko says, "...As an MP representing Trichy, representing Tamil Nadu's interests, I request the DMK leadership to reconsider this issue, and as they earlier opposed it in April, they should again oppose this Delimitation Bill. But to be honest, I made a comment four months back that the DMK has struck a deal with the BJP leadership. They have struck a deal with the BJP leadership, and they would vote for this delimitation.... Once the delimitation voting takes place, the entire country, entire Tamil Nadu would see what stand DMK has taken."— ANI (@ANI) November 29, 2026
TMCનો પત્ર: 'બળવાખોર સાંસદોને મત આપવાનો અધિકાર નથી'
લોકસભામાં TMC સંસદીય પક્ષના નેતા અભિષેક બેનર્જીએ સ્પીકર ઓમ બિરલાને પત્ર લખ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, જે 20 તૃણમૂલ સાંસદો NCPI સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમને આગામી સંસદીય સત્રોમાં મત આપવાની મંજૂરી ન મળવી જોઈએ, કારણ કે તેમની સામે ગેરલાયકાત અંગેની અરજીઓ હજુ પણ પેન્ડિંગ છે. આ ઉપરાંત, તેમણે ગૃહમાં તેમના માટે કરવામાં આવેલી અલગ બેઠક વ્યવસ્થાની તાત્કાલિક સમીક્ષા કરવાની પણ માંગ કરી છે.
બિલ અંગે સ્ટાલિન: 'રાહુલ ગાંધીનો આભાર, પરંતુ...'
તમિલનાડુના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ડીએમકે (DMK) નેતા એમ.કે. સ્ટાલિને જણાવ્યું, "બંધારણ અને રાજ્યોના અધિકારોના રક્ષણમાં ડીએમકેની ઐતિહાસિક ભૂમિકાને સ્વીકારવા બદલ ભાઈ @RahulGandhiનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે હંમેશા તમિલનાડુ અને તમિલ લોકોના હિતોને પ્રાધાન્ય આપીને જ દરેક નિર્ણય લીધો છે. અમે આ માર્ગ પર કોઈ બાંધછોડ નહીં કરીએ, અને મને ખાતરી છે કે ઇતિહાસ અમને 'એટ્ટપ્પન' (ગદ્દારો) તરીકે નહીં, પરંતુ 'કટ્ટાબોમ્મન' (વીર નાયકો) તરીકે યાદ રાખશે."
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My sincere thanks to brother @RahulGandhi for acknowledging the DMK’s historic role in protecting the Constitution and the rights of the States. We have always made every decision keeping the interests of Tamil Nadu and our Tamil people as the foremost consideration. We will not compromise on this path and I’m confident that history will judge us as Kattabommans and not Ettappans.— M.K.Stalin (@mkstalin) November 29, 2026
BRS બિલનું સમર્થન કરે છે; KTRએ કહ્યું, 'તેલંગાણાના હિતો સર્વોપરી'
BRS નેતા KTR એ જણાવ્યું કે, "સીમાંકન અંગે અમારું વલણ હંમેશા સ્પષ્ટ રહ્યું છે. દક્ષિણ ભારતનું સંસદીય પ્રતિનિધિત્વ ઘટવું જોઈએ નહીં. તેલંગાણા પ્રત્યે કોઈપણ અન્યાય સહન કરવામાં આવશે નહીં. અમે સતત માંગ કરી છે કે સંસદમાં દક્ષિણ ભારતનો હાલનો 24 ટકા હિસ્સો સુરક્ષિત રહેવો જોઈએ. બેઠકોની સંખ્યામાં સૂચિત 50 ટકાનો વધારો જેમાં 2051 સુધી રાજ્યો વચ્ચે પ્રતિનિધિત્વનું પ્રમાણ યથાવત રહે તે સુનિશ્ચિત કરતી સુરક્ષા જોગવાઈ પણ સામેલ છે. તે અમારી આ મુખ્ય ચિંતાનું નિરાકરણ લાવે છે. વધુમાં, આનાથી તેલંગાણા માટે લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા 17થી વધીને 26 થશે. તેલંગાણાના હિતોને સર્વોપરી રાખીને, અમારા ત્રણ રાજ્યસભા સાંસદો આ પ્રસ્તાવની તરફેણમાં મતદાન કરશે. અમે હંમેશા મહિલાઓ માટે અનામતનું સમર્થન કર્યું છે અને તેના અમલીકરણ માટે અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવી એ ભારતમાં લોકશાહીનો અંત આણશે: રાહુલ ગાંધી
ચેન્નાઈ જવા રવાના થતા પહેલા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "INDIA ગઠબંધનના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને હું થિરુ @mkstalinને મળવા ચેન્નાઈ જઈ રહ્યા છીએ. અમે તેમને અને DMKને વિનંતી કરીશું કે તેઓ સીમાંકન સંબંધિત બંધારણીય સુધારા ખરડાઓનો વિરોધ કરે. બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવી એ ભારતમાં લોકશાહીનો નાશ કરશે. આનાથી BJP-RSSને ભારતનો સમગ્ર ચૂંટણી નકશો પોતાના સ્વાર્થ મુજબ ફરીથી તૈયાર કરવાની છૂટ મળી જશે. ભાઈ સ્ટાલિન તમિલ-વિરોધી શક્તિઓ સામે હંમેશા ખડકની જેમ અડગ રહ્યા છે. રાષ્ટ્રહિતમાં, તમિલનાડુના હિતમાં અને બંધારણના રક્ષણ માટે, આપણે સાથે મળીને આ ખરડાને હરાવવા માટે કામ કરવું પડશે."
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Senior leaders of the INDIA bloc and I are going to Chennai to meet Thiru @mkstalin and request him and the DMK to oppose the delimitation Constitutional amendment bills. An expansion to 850 seats will finish democracy in India. It will give BJP-RSS unlimited space to redraw India's entire electoral map to their advantage. Brother Stalin has always stood like a rock against anti-Tamil forces. In the national interest, in Tamil Nadu’s interest and to protect the Constitution, we have to defeat this bill together.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2026