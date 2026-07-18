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સોનમ વાંગચુકને જંતર-મંતર પરથી હટાવતા નેતાઓ ગુસ્સે, અભિજીત દિપકે ભૂખ હડતાળની જાહેરાત કરી

સોનમ વાંગચુકને પોલીસે દૂર કરી.
સોનમ વાંગચુકને પોલીસે દૂર કરી. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 10:12 AM IST

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Updated : July 18, 2026 at 10:42 AM IST

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શનિવારે વહેલી સવારે રાજધાની દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે એક મોટી ઘટના બની. દિલ્હી પોલીસ સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકને જંતર-મંતરથી હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ, જેના કારણે વિરોધ સ્થળ પર અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ. પ્રદર્શનકારીઓનો આરોપ છે કે પોલીસે તેમને બળજબરીથી હટાવ્યા અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારપીટ કરી. દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસનો દાવો છે કે આ કાર્યવાહી દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશ અને ડોક્ટરોની સલાહના આધારે કરવામાં આવી હતી.

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10:40 AM, 18 Jul 2026 (IST)

સફદરજંગ હોસ્પિટલના જણાવ્યા અનુસાર સોનમ વાંગચુકની હાલત સ્થિર

કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક, જેમને દિલ્હી પોલીસે જંતર-મંતર ખાતે તેમની ભૂખ હડતાળના 21મા દિવસે હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા, તેમની હાલત સ્થિર છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ અને ડિહાઇડ્રેશનને કારણે તેઓ નબળા છે. એક નિવેદનમાં, હોસ્પિટલે જણાવ્યું હતું કે, "શ્રી સોનમ વાંગચુકને જરૂરી તબીબી સંભાળ માટે સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ અને ડિહાઇડ્રેશનને કારણે તેઓ નબળા છે. જોકે તેમની હાલત હાલમાં સ્થિર છે, તેમના મહત્વપૂર્ણ પરિમાણોને સામાન્ય બનાવવા માટે સતત દેખરેખ અને સારવાર જરૂરી છે."

10:40 AM, 18 Jul 2026 (IST)

શરદ પવારે વાંગચુકના ભૂખ હડતાળ પ્રત્યે કેન્દ્રના "બેજવાબદાર" વલણની ટીકા કરી

NCP (SP) ના પ્રમુખ શરદ પવારે કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકના ભૂખ હડતાળ પ્રત્યે કેન્દ્રના "બેજવાબદાર" વલણની આકરી ટીકા કરતા કહ્યું, "સરકારે વિદ્યાર્થીઓની વાજબી માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવાને બદલે પ્રેક્ષક બનવાનું પસંદ કર્યું." બારામતીમાં બોલતા, પવારે વધુમાં કહ્યું, "તેઓએ વાંગચુકને ત્યારે જ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા જ્યારે પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બની ગઈ, પરંતુ કાર્યકર્તા સામે કાર્યવાહી છતાં વિરોધ ચાલુ રહેશે."

પવારે કહ્યું, "કેન્દ્રએ પરિસ્થિતિને કાળજીપૂર્વક સંભાળી ન હતી, અને તેનાથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર અસર પડી. જ્યારે અન્ય રાજકીય પક્ષો વાંગચુકના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા ત્યારે પણ સરકાર પ્રેક્ષક બની રહી. કોંગ્રેસ અને NCP (SP) ના નેતાઓ, જેમાં સુપ્રિયા સુલે અને અન્ય ઘણા લોકોનો સમાવેશ થાય છે, ત્યાં (જંતરમંતર) ગયા અને સમાન માંગણીઓ ઉઠાવી."

10:39 AM, 18 Jul 2026 (IST)

સોનમ વાંગચુકને બળજબરીથી હટાવવા બદલ AAPએ પોલીસની ટીકા કરી, યુવાનોને વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રાખવા અપીલ

આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને હોસ્પિટલમાં લઈ જવા બદલ દિલ્હી પોલીસની આકરી ટીકા કરી હતી અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓ સાથે બળજબરીથી વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. AAP સાંસદ સંજય સિંહે કહ્યું, "તેમની માંગણીઓને સંબોધવાને બદલે, વાંગચુકને બળજબરીથી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમના ઉપવાસ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારનો કોઈ પ્રતિનિધિ તેમની સાથે વાત કરવા આવ્યો ન હતો." તેમણે ઉમેર્યું, "પોલીસ કાર્યવાહી દ્વારા આંદોલનને દબાવવાના પ્રયાસો સફળ થશે નહીં."

દિલ્હી AAP પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજે આરોપ લગાવ્યો, "સાદા કપડામાં પોલીસ કેમેરાને અવરોધિત કરવા અને કોઈપણ ઝપાઝપી કે ગેરવર્તણૂકના કોઈપણ રોકોર્ડિંગને રોકવા માટે સફેદ ચાદર લઈને આવી હતી." AAP ધારાસભ્ય સંજીવ ઝાએ લખ્યું, "સરમુખત્યારશાહી માનસિકતા ધરાવતી સરકારો જન આંદોલનથી ડરે છે. આવા વિરોધ પ્રદર્શનોને બળજબરી કે ધાકધમકીથી દબાવી શકાતા નથી." AAP એ યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને વાંગચુકના આંદોલનને ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખવા અપીલ કરી.

10:10 AM, 18 Jul 2026 (IST)

અભિજીત દિપકેએ એક મોટી જાહેરાત કરી: હું હવે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી રહ્યો છું.

આંદોલનના સંયોજક અભિજીત દિપકેએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક મોટી જાહેરાત કરતા લખ્યું: "હું હવે અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી રહ્યો છું."

10:09 AM, 18 Jul 2026 (IST)

કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલટે મોદી સરકારના ઇરાદા પર સવાલ ઉઠાવ્યા

સોનમ વાંગચુકના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા અંગે, કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલટે કહ્યું, "આ સરકારની સંપૂર્ણપણે ખોટી નીતિ છે. સોનમ વાંગચુક લગભગ 20 દિવસથી ઉપવાસ કરી રહ્યા છે; તેમણે આપણા યુવાનોના ભવિષ્ય અને શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓની માંગણી માટે ખોરાક અને પાણીનો ત્યાગ કર્યો છે. છતાં, સરકારે ન તો વાતચીત કરી છે, ન તો કોઈ ચર્ચા શરૂ કરી છે અને ન તો આ બાબત પર કોઈ ધ્યાન આપ્યું છે. હવે, જ્યારે દેશભરમાં અસર અનુભવાઈ રહી છે અને જાહેર દબાણ વધી રહ્યું છે, ત્યારે તેઓ તેમની જવાબદારીથી છટકી જવા માટે તેમને બળજબરીથી હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. સરકાર માટે વાતચીત શરૂ કરવી અને તેમની માંગણીઓ સ્વીકારવી વધુ સારું હોત. તેમને બળજબરીથી હટાવવા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાથી સરકારનો ભારે દબાણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. જાહેર ગુસ્સો વધી રહ્યો છે, અને તેમને બળજબરીથી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાથી જાહેર ગુસ્સો શાંત થવાને બદલે વધુ તીવ્ર બનશે."

10:09 AM, 18 Jul 2026 (IST)

ડિમ્પલ યાદવે કહ્યું, "સોનમ વાંગચુક જેવા લોકોના અવાજને દબાવવા એ રાષ્ટ્રના આત્માને દબાવવા જેવું છે."

સપા સાંસદે X પર લખ્યું, "ભાજપ દેશ માટે સફેદ ચાદરનો કફન લઈને આવ્યો છે. જ્યારે શાંતિપૂર્ણ અવાજોને દબાવવામાં આવે છે, ત્યારે બંધારણ અને લોકશાહીને પણ નુકસાન થાય છે. સોનમ વાંગચુક જેવા લોકોના અવાજને દબાવવા એ રાષ્ટ્રના આત્માને દબાવવા જેવું છે."

10:07 AM, 18 Jul 2026 (IST)

AAP સાંસદ સંજય સિંહે નિશાન સાધ્યું

આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સાંસદ સંજય સિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "આ કેવા પ્રકારની ગુંડાગીરી છે? મોદીજી, સત્તાનો આ ઘમંડ લાંબો સમય ટકતો નથી. તમે જે યુવાનો સામે બળનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો તે જ તમને ઉથલાવી પાડશે. છેલ્લા 21 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલી સોનમ વાંગચુકની માંગણીઓ સાંભળવાને બદલે, તેમની બળજબરીથી ધરપકડ કરવામાં આવી અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા."

Last Updated : July 18, 2026 at 10:42 AM IST

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SONAM WANGCHUK
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DELHI POLICE
SONAM WANGCHUK JANTAR MANTAR
SOCIAL ACTIVIST SONAM WANGCHUK

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