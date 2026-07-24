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Monsoon Session: વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 11:02 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 12:11 PM IST

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આજે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો પાંચમો દિવસ છે. સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચેના મડાગાંઠને કારણે છેલ્લા ચાર દિવસથી સત્રમાં હોબાળો મચી ગયો છે. શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને હટાવવાની માંગ પર વિપક્ષ અડગ છે, અને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે તેઓ તેમના રાજીનામા પછી જ ગૃહની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેશે. આજે સવારે ભારતીય બ્લોકના સાંસદોએ સંસદના મકર દ્વાર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું; તેઓ NEET-UG પેપર લીક વિવાદ અંગે પોતાનો વિરોધ ચાલુ રાખવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. જ્યારે વિપક્ષ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યું છે, ત્યારે NDAએ તેમના પર આ મુદ્દા પર ચર્ચાને જાણી જોઈને અટકાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

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12:08 PM, 24 Jul 2026 (IST)

ખડગેનો પીએમ મોદીને સંદેશ: આજે સંસદમાં પાછા ફરતા પહેલા પ્રધાનને તેમના પદ પરથી હટાવો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મોડી રાતના વીડિયો સંદેશ પર કટાક્ષ કરતા, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું, "જ્યારે સંસદનું સત્ર ચાલુ હોય, ત્યારે વડા પ્રધાને સંસદમાં નિવેદન આપવું જોઈએ, મોડી રાત્રે વીડિયો રેકોર્ડ કરીને સંસદની બહાર એકતરફી 'મન કી બાત' ન કરવી જોઈએ!"

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "પીએમ મોદી, આજે સંસદમાં પાછા ફરતા પહેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને તેમના પદ પરથી હટાવો. પહેલા વિદ્યાર્થીઓની માફી માગો અને વિદ્યાર્થીઓના અવાજને દબાવવા માટે લાકડીઓ, ડંડા અને પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવાનો આદેશ આપનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરો. ત્યારબાદ, અમે શિક્ષણ પ્રણાલી પર વિગતવાર ચર્ચા કરવા તૈયાર છીએ."

12:06 PM, 24 Jul 2026 (IST)

રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

10:57 AM, 24 Jul 2026 (IST)

ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપવું જોઈએ: કીર્તિ આઝાદ

CJP વિરોધ પ્રદર્શનો પર, TMC સાંસદ કીર્તિ આઝાદે કહ્યું, "૧૯૭૫માં શરૂ થયેલું આંદોલન બિહારના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને અંતે તે રાષ્ટ્રવ્યાપી લહેર બની ગયું. પરંતુ આ વિદ્યાર્થી વિરોધ પહેલાથી જ દેશભરમાં થઈ રહ્યો છે. સરકારને નોંધપાત્ર શરમનો સામનો કરવો પડ્યો છે, અને તેની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ છે. માંગ ખૂબ જ સરળ છે: કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપવું જોઈએ. તેમના રાજીનામા પછી જ કોઈ અર્થપૂર્ણ વાતચીત આગળ વધી શકે છે. શરૂઆતથી જ આ અમારું વલણ રહ્યું છે. જો તેઓ રાજીનામું નહીં આપે, તો આ મુદ્દા પર કોઈ પ્રગતિ થશે નહીં."

10:56 AM, 24 Jul 2026 (IST)

પીએમ મોદીએ સમગ્ર દેશની માફી માંગવી જોઈએ: સાંસદ પ્રમોદ તિવારી

સરકાર અને સીજેપી વચ્ચેની વાતચીત અંગે કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબમાં બોલતા, કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું, "મને પરિણામની આશા છે, અને તે સરકાર પર નિર્ભર છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપવું જોઈએ. પીએમ મોદીએ સમગ્ર દેશની માફી માંગવી જોઈએ."

10:56 AM, 24 Jul 2026 (IST)

પીએમ મોદીના વીડિયો સંદેશ પર સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામગોપાલ યાદવની ટિપ્પણી

NEET પેપર લીક અંગે પીએમ મોદીના વીડિયો સંદેશ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામગોપાલ યાદવે કહ્યું, "શું આ ગુનાના ગુનેગારોને સજા આપવા માટે કોઈ કાયદો નહોતો? તેને લાગુ કરવા માટે કઈ એજન્સી જવાબદાર છે? શું કોઈની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? ગઈકાલે, CBI એ આ NEET લીકના મુખ્ય સૂત્રધાર સાથે એક કડી સ્થાપિત કરી છે." કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક દ્વારા તેમની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવા અંગે, તેમણે કહ્યું, "સમાજવાદી પાર્ટીએ ક્યારેય ભૂખ હડતાળને ટેકો આપ્યો નથી; ડૉ. લોહિયાએ હંમેશા તેનો વિરોધ કર્યો. જો લોકો આગ્રહ કરે, તો કોઈ પણ વ્યક્તિ તબક્કાવાર ભૂખ હડતાળ કરી શકે છે, જ્યાં એક વ્યક્તિ 24 કલાક બેસે અને ત્યારબાદ બીજા વ્યક્તિ આગામી 24 કલાક બેસે."

Last Updated : July 24, 2026 at 12:11 PM IST

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DAY 5 OF THE MONSOON SESSION
MONSOON SESSION RAJYA SABHA
PROTEST CJP 24 JULY 2026
PROTEST CJP
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