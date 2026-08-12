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સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 18મો દિવસ: વિપક્ષના સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 11:15 AM IST

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સંસદનું ચોમાસુ સત્રનો આજે 18મો દિવસ છે. આ સત્ર ગુરૂવારે સમાપ્ત થઇ જશે. અત્યાર સુધી આ સત્ર દરમિયાન સરકાર અને વિપક્ષી દળોનો ગતિરોધ યથાવત રહ્યો હતો. વિપક્ષ રામ મંદિર દાન ચોરી અને જંતર-મંતર પર ધરણા પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ વિરૂદ્ધ પોલીસની કાર્યવાહીને લઇને વિપક્ષ અડગ રહ્યું હતું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે રાજ્યસભામાં કેરળનું નામ બદલવા માટે 'કેરળ (નામ પરિવર્તન) વિધેયક 2026' રજૂ કરશે અને પસાર કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવશે.

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11:18 AM, 12 Aug 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુથી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

11:15 AM, 12 Aug 2026 (IST)

અખિલેશ યાદવે ઉઠાવ્યા સવાલ

સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અખિલેશ યાદવે કહ્યું, 'તે લઘુમતીઓને દબાવવા માટે FCRA બિલ લાવવા માંગે છે. તે તેને માત્ર પોતાના ફાયદા માટે લાવવા માંગે છે. તમે ત્યાં એરપોર્ટ બનાવી રહ્યા છો જ્યા આજે પાણી ભરાયેલા છે અને એક્સપ્રેસ વે પર ખાડા છે. તમે શું કરી રહ્યા છો? આપણે સરકાર ચલાવનારા અને એરપોર્ટના પાયલોટ વચ્ચે સમાનતા જોઇ શકીએ છીએ.'

11:13 AM, 12 Aug 2026 (IST)

પ્રિયંકા ગાંધીએ ઉઠાવ્યા સવાલ

કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું, 'જ્યારે હજારો વિદ્યાર્થીઓ પોતાની માંગને લઇને ભેગા થાય છે અને તમે તેમના પર લાઠીચાર્જ કરો છો...પેલેટ ગન ચલાવો છો. બિહારમાં તો પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ વિરૂદ્ધ એકે-47નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. શું તમે (સરકાર) જનતા પ્રત્યે જવાબદાર નથી? શું તમે ચુપચાપ બેસી રહેવું જોઇએ, જેવા તમે લોકો બેઠા છો?

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PARLIAMENT MONSOON SESSION
MONSOON SESSION
BJP MPS PROTEST
STUDENT PROTEST
MONSOON SESSION OF PARLIAMENT

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