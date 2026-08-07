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ચોમાસુ સત્રનો 15મો દિવસ: સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ વિકાસ (સુધારા) બિલ, 2026 લોકસભામાં પસાર

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 11:26 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 1:35 PM IST

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આજે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 15મો દિવસ છે. લોકસભામાં કાશ્મીરી પંડિત બિલ સાથે સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ વિકાસ (સુધારા) બિલ પર ચર્ચા થવાની છે. સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રી જીતન રામ માંઝી સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ વિકાસ અધિનિયમ, 2006 માં વધુ સુધારો કરવા માટે બિલ રજૂ કરશે. ગૃહમાં કાશ્મીરી પંડિતો (પુનઃપ્રાપ્તિ, પુનઃસ્થાપન અને પુનર્વસન) બિલ, 2025 પર પણ ચર્ચા થશે. આ બિલ કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂર રજૂ કરશે. આ બિલ કાશ્મીરી પંડિતોના સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક પુનર્વસન, તેમની મિલકતનું રક્ષણ, તેમના સાંસ્કૃતિક વારસાનું પુનઃસ્થાપન અને તેમના પરિવારોની સુરક્ષા માટે પ્રદાન કરે છે, અને તેમને પુનર્વસન અને પુનર્વસન પેકેજ પૂરું પાડે છે. ચોમાસુ સત્રની શરૂઆતથી જ વિપક્ષી પક્ષો બંને મુદ્દાઓ પર સંસદમાં સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.

LIVE FEED

1:32 PM, 7 Aug 2026 (IST)

'સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ વિકાસ (સુધારા) બિલ, 2026' પસાર

મંત્રી જીતન રામ માંઝીએ લોકસભામાં સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ વિકાસ (સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કર્યું, જે ત્યારબાદ પસાર થયું.

1:31 PM, 7 Aug 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી સોમવાર સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા કરવામાં આવેલા હોબાળાને કારણે સોમવારે સવારે 11 વાગ્યા સુધી લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

1:31 PM, 7 Aug 2026 (IST)

રાજ્યસભાની કાર્યવાહી દિવસભર માટે સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા કરવામાં આવેલા હોબાળાને કારણે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સોમવારે સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

11:24 AM, 7 Aug 2026 (IST)

વિપક્ષના હોબાળા વચ્ચે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોર સુધી સ્થગિત

કાર્યવાહી શરૂ થયાના થોડા સમય પછી, અનેક મુદ્દાઓ પર વિપક્ષના સાંસદોના સતત વિરોધને કારણે લોકસભા આજે બપોરે 12 વાગ્યે ફરી મળવા માટે સ્થગિત કરવામાં આવી.

11:23 AM, 7 Aug 2026 (IST)

FCRA તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં અસ્વીકાર્ય: કોંગ્રેસ સાંસદ

પ્રસ્તાવિત વિદેશી યોગદાન (નિયમન) અધિનિયમ (FCRA) બિલ પર બોલતા, કોંગ્રેસના સાંસદ જે.બી. માથેરે કહ્યું, "... કોંગ્રેસે લઘુમતીઓ, CBCI અને બિશપના વિચારો અને ચિંતાઓ સાથે એકતા વ્યક્ત કરી છે, કારણ કે તેમની ચિંતાઓ માન્ય છે. કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષોએ વારંવાર કહ્યું છે કે FCRA તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં અસ્વીકાર્ય છે..."

11:23 AM, 7 Aug 2026 (IST)

વિપક્ષે સંસદમાં એચએમ શાહ પાસેથી નિવેદન માંગ્યું

20 જુલાઈના રોજ સીજેપી વિરોધીઓ સામે 'પોલીસ કાર્યવાહી' અને કથિત અયોધ્યા રામ મંદિર દાનના ઉચાપતના મુદ્દા પર કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પાસેથી નિવેદન માંગવા માટે વિપક્ષના સાંસદોએ સંસદના મકર દ્વાર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

11:22 AM, 7 Aug 2026 (IST)

પીએમ મોદી એનસીપી અને શિવસેનાના સાંસદોને મળ્યા; તેમને રાજ્યના વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા કહ્યું

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે નાસ્તામાં એનસીપી અને શિવસેનાના સાંસદોને મળ્યા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વાતચીત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ પહેલી વાર સાંસદ બનેલા સાંસદોને પોતપોતાના રાજ્યોના વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને ભારતના સંસદીય ઇતિહાસ વિશે વધુ જાણવા વિનંતી કરી.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીએ સાંસદોને કહ્યું, "તમારા રાજ્યોના વિકાસ તરફ કામ કરો. જો રાજ્યો પ્રગતિ કરશે, તો દેશ આગળ વધશે."

પ્રધાનમંત્રીએ સાંસદોને સંસદના ઇતિહાસ વિશે જાણવાની પણ સલાહ આપી. તેમણે નોંધ્યું કે સંસદ પુસ્તકાલયમાં માહિતીનો ભંડાર ઉપલબ્ધ છે અને તેમને તે વાંચવા અને દેશના સંસદીય ઇતિહાસને સમજવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા.

11:05 AM, 7 Aug 2026 (IST)

એકમાત્ર એજન્ડા લોકોના ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢવાનો છે: સપા નેતા રામ ગોપાલ યાદવ

કરવેરા અને અન્ય કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 અંગે, સપા નેતા રામ ગોપાલ યાદવે કહ્યું, "શું ક્યારેય જનતાના હિત માટે કોઈ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે? એકમાત્ર એજન્ડા લોકોના ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢવાનો અને પછી તેને મફતમાં વહેંચવાનો છે." જૈન જી પર આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતની ટિપ્પણી અંગે, તેમણે કહ્યું, "જ્યારે ભાજપ સરકાર GEN-Z દ્વારા પડકારજનક લાગે છે, ત્યારે શું તેઓએ મોહન ભાગવતને પરિસ્થિતિ સંભાળવા માટે મોકલવા જોઈએ? જ્યારે પણ તેઓ પોતાને સંપૂર્ણપણે ઘેરાયેલા જુએ છે, ત્યારે તેઓ તેમની પાસે જાય છે, તેમને ઉકેલ શોધવા અથવા તેમના વતી બોલવાનું કહે છે."

Last Updated : August 7, 2026 at 1:35 PM IST

TAGGED:

15TH DAY OF MONSOON SESSION
CONGRESSS BJP
INDIA NDA
MONSOON SESSION
7 AUGUST 2026

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