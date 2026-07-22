CJP Protest LIVE: જંતર-મંતર પર આજે પણ CJPનું પ્રદર્શન, સમર્થન આપવા માટે વિપક્ષના નેતા પહોંચ્યા
Published : July 22, 2026 at 9:10 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 11:26 AM IST
શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને NEET પરીક્ષા કૌભાંડ વિરૂદ્ધ જંતર-મંતરથી શરૂ થયેલા આંદોલન હવે ધીમે ધીમે સમગ્ર દેશમાં ફેલાઇ ગયું છે. સંસદ માર્ચ દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણ થઇ હતી જેમાં કેટલાક લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. મંગળવાર સાંજે રાહુલ ગાંધીની પણ પોલીસે અટકાયત કરી હતી. તે બાદ કોંગ્રેસે સરકાર પર દમનનો આરોપ લગાવ્યો હતો જ્યારે સરકારે વિપક્ષ પર રાજકારણનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
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અમે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઉભા રહીને તેમનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છીએ: પ્રિયંકા ગાંધી
કોંગ્રેસ નેતાઓના વિરોધ પ્રદર્શન પર પાર્ટીના નેતા પ્રિયંકા ગાંધીએ જણાવ્યું કે શું તમને લાગે છે કે આપણા લોકશાહીની રક્ષા થઇ રહી છે? આપણી સાથે શું થયું, આ મહત્ત્વ નથી રાખતું. અમે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઉભા છીએ અને તેમનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છીએ. આ એક અસલી મુદ્દો છે. એક અસલી સમસ્યા છે. દેશના દરેક માતા-પિતા જાણે છે, દેશનો દરેક વિદ્યાર્થી જાણે છે. દેશનો દરેક શિક્ષક આ જાણે છે. દરેક કોઇ જાણે છે કે આ એક અસલી મુદ્દો છે. વિદ્યાર્થી માત્ર પોતાનો અધિકાર માંગી રહ્યા છે. આ વિદ્યાર્થી પોતાના ભવિષ્ય માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. તમે તે ભવિષ્યને બરબાદ કરી રહ્યા છો. દેશના યુવાનો માટે શિક્ષણ બજેટ 1.4 લાખ કરોડ રૂપિયા છે પરંતુ તમે અદાણીજી અને અંબાણીજીના 16 લાખ કરોડ રૂપિયાની લોન માફ કરી રહ્યા છો. ખેડૂતોને પણ કંઇ મળતું નથી, ગરીબોને તો કઇ મળતું જ નથી અને વિદ્યાર્થીઓને પણ કઇ મળતું નથી.
દિલ્હીના મુખ્ય મેટ્રો સ્ટેશન બંધ
દિલ્હીમાં સુરક્ષાના કારણોસર દિલ્હી મેટ્રોએ આગામી સૂચના સુધી મહત્ત્વના મેટ્રો સ્ટેશન બંધ કરી દીધા છે. દિલ્હીમાં જનપથ, રાજીવ ચોક, પટેલ ચોક અને સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીએટ સ્ટેશનો અસ્થાયી રીતે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, મુસાફરો હજુ પણ રાજીવ ચોક અને સેન્ટ્ર્લ સેક્રેટરીએટ પર ઇન્ટરચેન્જ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અધિકારીઓએ મુસાફરોને સલાહ આપી છે કે તેઓ તેમની મુસાફરીનું આગોતરૂં આયોજન તે મુજબ જ કરે.
પશ્ચિમ બંગાળથી CRPFની 20 કંપનીઓ બોલાવવામાં આવી
કેન્દ્ર સરકારે CJPના વિરોધ-પ્રદર્શન અને અલગ અલગ રાજકીય પાર્ટીઓના પ્રદર્શનને જોતા સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત કરવા માટે દિલ્હીમાં CRPFની વધુ 20 કંપનીઓને તૈનાત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. ગૃહમંત્રાલય દ્વારા મંગળવાર રાત્રે દિલ્હીમાં તરત તૈનાતીનો આદેશ આપ્યા બાદ CRPFની આ ટુકડીઓને પશ્ચિમ બંગાળથી હવાઇ માર્ગે (એરલિફ્ટ) કરીને દિલ્હી લાવવામાં આવી રહી છે.
અમે પાછળ હટવાના નથી- CJP
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના પ્રવક્તા આશુતોષ રાંકાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ દેશના યુવાનો હવે મૌન નહીં રહે. અમે ઘણા બધા બિનજરૂરી મુદ્દાઓથી વિચલિત થઈ ગયા છીએ. હવે અમે વાસ્તવિક મુદ્દાઓ માટે ઉભા છીએ, અને અમે પાછળ હટવાના નથી."
પાર્ટીના પ્રવક્તા વિજેતા દહિયાને હટાવવા અંગે તેમણે કહ્યું હતું કે, "તેમના એવા વિડિયો હતા જે અમને અસંવેદનશીલ લાગતા હતા અને જનતાની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને અમે તેમને હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો."
CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસનું WhatsApp એકાઉન્ટ બંધ
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે દાવો કર્યો છે કે તેમનું WhatsApp એકાઉન્ટ બ્લોક કરવામાં આવ્યું છે. બુધવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર તેમણે પોસ્ટ કરતા WhatsAppને સવાલ પૂછ્યો કે તેમનું એકાઉન્ટ કેમ બ્લોક કરવામાં આવ્યું અને આ કાર્યવાહી કોના નિર્દેશ પર કરવામાં આવી છે. સૌરવ દાસે X પર લખ્યુ, "My WhatsApp account has been blocked! Can @WhatsApp tell me why and on whose direction it did so?!"
જંતર-મંતર પર સવારની તસવીરો
મંગળવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આવાસની બહાર રાજીનામાની માંગને લઇને ધરણા કરતા વિપક્ષના નેતાઓ રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને સમાજવાદી પાર્ટીના અખિલેશ યાદવ સામેલ હતા જેમણે પોલીસે બળજબરી હટાવ્યા હતા. જંતર-મંતર પર સવારથી જ લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે.
બીજી તરફ દિલ્હીમાં CJPના પ્રદર્શનને જોતા રફી માર્ગ સહિત સંસદ ભવન પાસેના રસ્તા પર ભારે બેરિકેડિંગ કરવામાં આવી છે.
પોલીસ કાર્યવાહીને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં પડકારાઇ
દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં સંસદ માર્ચ દરમિયાન થયેલી પોલીસ કાર્યવાહી વિરૂદ્ધ અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. આ અરજીને ચીફ જસ્ટિસ ડીકે ઉપાધ્યાયનની અધ્યક્ષતા ધરાવતી બેન્ચ સમક્ષ મેન્શન કરતા તરત સુનાવણીની માંગ કરવામાં આવી છે.જોકે, કોર્ટે આ અરજી પર તરત સુનાવણીનો ઇનકાર કરી દીધો છે. હાઇકોર્ટે આ અરજી પર આજે 22 જુલાઇએ સુનાવણી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. અરજીમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના સંસદ માર્ચ દરમિયાન દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર જરૂરિયાત કરતા વધુ બળનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેમાં ન્યાયિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરવામાં આવી છે.