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Cockroach Janta Party Protest: CJPના સ્થાપક દીપક દિલ્હી પહોંચ્યા, ફોલોવર્સને પુસ્તકો અને ત્રિરંગો લાવવા અપીલ કરી

(ડાબે) નવી દિલ્હીમાં કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા ખાતે પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન અભિજીત દિપકે; (જમણે) સીજેપી પ્રવક્તા સૌરવ દાસ, વિજેતા દહિયા અને આશુતોષ રંકાનો ફાઇલ ફોટો.
(ડાબે) નવી દિલ્હીમાં કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા ખાતે પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન અભિજીત દિપકે; (જમણે) સીજેપી પ્રવક્તા સૌરવ દાસ, વિજેતા દહિયા અને આશુતોષ રંકાનો ફાઇલ ફોટો. (ANI/X)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 7:22 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 9:15 AM IST

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વ્યંગાત્મક ડિજિટલ જૂથ "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" (સીજેપી) ના સ્થાપક અભિજીત દીપક આજે સવારે (શનિવાર, 6 જૂન) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર પહોંચવાની અપેક્ષા છે.

દીપકેએ સમર્થકો અને વિદ્યાર્થીઓને 6 જૂને જંતર-મંતર ખાતે તેમના વિરોધમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી. તેઓ પરીક્ષા સંબંધિત કથિત ગેરરીતિઓ અંગે કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે.

દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે તેમને પ્રસ્તાવિત વિરોધ માટે સીજેપી તરફથી કોઈ પરવાનગી વિનંતી મળી નથી, છતાં રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં 1,000 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે જો સીજેપી પરવાનગી માંગે છે, તો તેઓ તેમની વિનંતી પર વિચાર કરશે.

LIVE FEED

9:15 AM, 6 Jun 2026 (IST)

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સ્થાપક દીપક દિલ્હી પહોંચ્યા, જંતર મંતર પર શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન માટે અપીલ કરી

ઓનલાઈન આંદોલન કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દીપક શનિવારે જંતર મંતર પર આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શન પહેલા દિલ્હી પહોંચ્યા. તેમણે તેમના સમર્થકોને શિસ્ત જાળવવા અને વિરોધ પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા અપીલ કરી.

9:04 AM, 6 Jun 2026 (IST)

આશા છે કે આ ભારતીય રાજકારણમાં એક ઐતિહાસિક દિવસ હશે: CJP પ્રવક્તા

દિવસના કાર્યક્રમની વિગતો આપતા, CJP પ્રવક્તા આશુતોષ રંકાએ પુષ્ટિ આપી કે પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપક નવી દિલ્હી આવી પહોંચ્યા છે. "તેમણે (દીપકે) આ વિશે ટ્વીટ પણ કર્યું છે. અમને આશા છે કે આ ભારતીય રાજકારણમાં એક ઐતિહાસિક દિવસ હશે. તેઓ ટૂંક સમયમાં બહાર આવશે, અમે પોલીસ સ્ટેશન જઈશું જ્યાં તેઓ દિલ્હી પોલીસ પાસેથી પરવાનગી લેશે, અને પછી અમે જંતર મંતર પર બેસીશું."

9:03 AM, 6 Jun 2026 (IST)

દીપક ભારત પહોંચ્યા, સમર્થકોને જંતર-મંતર પર પુસ્તકો અને ત્રિરંગો લાવવા અને પોલીસકર્મીઓને ફૂલો આપવા વિનંતી કરી

વ્યંગાત્મક ડિજિટલ જૂથ "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દીપક આજે સવારે દિલ્હી પહોંચ્યા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર CJP સમર્થકોને લખેલી પોસ્ટમાં, દીપકે કહ્યું કે તેઓ જંતર-મંતર પર તેમને મળવા માટે ઉત્સાહિત છે. દીપકે કહ્યું, "પુસ્તકો અને આપણો ત્રિરંગો લાવવાનું ભૂલશો નહીં! તમારી સહાનુભૂતિ અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે પોલીસકર્મીઓને ફૂલો આપો. આપણે આ ચળવળને પ્રેમ અને શાંતિથી આગળ ધપાવવી જોઈએ!"

8:14 AM, 6 Jun 2026 (IST)

'તેઓ અયોગ્ય છે': CJP ના પ્રવક્તાઓએ PM મોદીને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને દૂર કરવા અપીલ કરી; વિરોધ પ્રદર્શન માટે શિડ્યુલ શેર કર્યું

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના પ્રવક્તાઓએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને હટાવવા અપીલ કરી છે. તેઓએ વારંવાર પેપર લીકનો ઉલ્લેખ કરીને પ્રધાનને "અક્ષમ" નેતા ગણાવ્યા છે.

X પર એક વિડિઓ સંદેશમાં, CJP ના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "આદરણીય પ્રધાનમંત્રી, તમારા શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અસમર્થ છે. તેમના કારણે આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા બરબાદ થઈ ગઈ છે. પેપર લીક થયા છે, અને દેશભરમાં લાખો વિદ્યાર્થીઓ પીડાઈ રહ્યા છે. છેલ્લા મહિનામાં છ વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી છે. તેઓ એક અસમર્થ શિક્ષણ મંત્રી છે. અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે કૃપા કરીને તેમને હટાવો અને લોકશાહીમાં અમારો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરો."

આ જ નિવેદનમાં, પ્રવક્તાઓએ વિરોધ પ્રદર્શનના સમયપત્રકની પણ જાહેરાત કરી અને લોકોને એરપોર્ટ ન જવા, પરંતુ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં મળવા કહ્યું.

"મિત્રો, એ દિવસ આવી ગયો છે. ચાલો કાલે જંતર મંતર પર મળીએ. કાલે આપણે આ દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરીશું. કાલે આપણે ખાતરી કરીશું કે આપણા અવાજોને હવે અવગણવામાં ન આવે. કાલે આપણે આપણા લોકશાહી અને આપણા આ સુંદર દેશને પાછો મેળવીશું."

ત્યારબાદ તેમણે વિરોધ કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી. એક પ્રવક્તાએ કહ્યું, "અભિજીત દિપકે સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ અન્ય કાર્યકરો સાથે એરપોર્ટ પર પહોંચશે. ત્યાંથી, અમે સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન જઈશું. અમે તમને બધાને ત્યાં ભેગા થવા વિનંતી કરીએ છીએ. ત્યાં, અમે ઔપચારિક રીતે પોલીસ સહયોગ અને પરવાનગી માંગીશું. અમે બધા કાનૂની નિયમો અને પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરીશું. ત્યાંથી, અમે જંતર મંતર જઈશું, જ્યાં અમે લોકશાહી રીતે અસંમતિ વ્યક્ત કરવાના અને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાના અમારા અધિકારનો ઉપયોગ કરીશું."

તેમણે ઉમેર્યું, "કૃપા કરીને શાંતિ રાખો... કોઈએ એરપોર્ટ પર ભેગા ન થવું જોઈએ... અમને સીધા સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં મળો."

7:43 AM, 6 Jun 2026 (IST)

ડિજિટલ ગ્રુપ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) એ નવી દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે આજના વિરોધ માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેની યાદી જાહેર કરી

X પર એક પોસ્ટમાં, CJP એ કહ્યું, "6 જૂન, સવારે 9 વાગ્યે - કાલે મળીશું, સાથીઓ. આપણે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું મેળવીશું! હવે આ નાના વાતને ક્રાંતિમાં ફેરવવાનો સમય છે. શાંતિપૂર્ણ અને પ્રેમાળ વિરોધમાં દિલ્હીની શેરીઓમાં ઉતરવા માટે તૈયાર રહો. પરંતુ શું કરવું અને શું ન કરવું તે યાદ રાખો. દરેક વ્યક્તિ આપણને જોઈ રહી છે!"

તેમણે શું કરવું અને શું ન કરવું તેની યાદી પણ શેર કરી:

શું ન કરવું તેની યાદીમાં શામેલ છે:

  • ત્રિરંગો અને એક પુસ્તક સાથે રાખો
  • બધું રેકોર્ડ કરો
  • અસામાજિક તત્વોની જાણ કરો
  • સનસ્ક્રીન લગાવો, ટોપી પહેરો અને હાઇડ્રેટેડ રહો

શું ન કરવું તેની યાદી:

  • જો શક્ય હોય તો, એકલા ન આવો
  • ફૂલો ફેંકશો નહીં, પરંતુ તેમને અર્પણ કરશો
  • ટ્રોલ્સ અથવા ઉશ્કેરણી કરનારાઓ સાથે જોડાશો નહીં
  • ભૂખ્યા ન આવો

7:19 AM, 6 Jun 2026 (IST)

CJP એ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણીનું પુનરાવર્તન કર્યું

CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકના ભારત પાછા ફરતા પહેલા, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) એ શનિવારે સવારે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણીનું પુનરાવર્તન કર્યું. વ્યંગાત્મક ડિજિટલ સંગઠનની માંગ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, ખાસ કરીને NEET-UG 2026 મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા અને કથિત પેપર લીકને લગતા મોટા વિવાદમાંથી ઉદ્ભવી છે.

તાજેતરની મીડિયા વાતચીતમાં, CJP ના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે CBSE અધ્યક્ષ અને સચિવની બદલી જેવા તાજેતરના વહીવટી પગલાં ફક્ત "દેખાવ" છે અને તે ઊંડાણપૂર્વકની સંસ્થાકીય ખામીઓને દૂર કરી શકતા નથી.

Last Updated : June 6, 2026 at 9:15 AM IST

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COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
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