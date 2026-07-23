ETV Bharat / bharat

CJP Protet Live: પેપર લીકની ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણી થશે, PM મોદીની મોટી જાહેરાત

જંતર-મંતર પર પ્રદર્શન કરતા પ્રદર્શનકારીઓ
જંતર-મંતર પર પ્રદર્શન કરતા પ્રદર્શનકારીઓ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 9:13 AM IST

|

Updated : July 23, 2026 at 9:29 AM IST

Choose ETV Bharat

દિલ્હીમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના બેનર હેઠળ જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. 20 જુલાઇએ 'ચલો પાર્લિયામેન્ટ' માર્ચ દરમિયાન પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓમાં અથડામણ થઇ હતી જેમાં ડઝન લોકો ઘાયલ થયા હતા. સોનમ વાંગચુકની હોસ્પિટલમાં ભૂખ હડતાળ ચાલી રહી છે અને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. બુધવારે રાહુલ ગાંધીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી. આ પહેલા કોંગ્રેસે સરકાર પર દમનનો આરોપ લગાવ્યો હતો જ્યારે સરકારે વિપક્ષ પર રાજનીતિનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

LIVE FEED

9:28 AM, 23 Jul 2026 (IST)

પેપર લીકની ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણી થશે-PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પેપર લીક કેસને લઇને મોટી જાહેરાત કરી છે. PM મોદીએ જણાવ્યું કે પેપર લીક કેસમાં સામેલ દોષિતોને જલદી સજા અપાવવા માટે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બનાવવામાં આવશે.

PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, 'દેશના યુવાનોનું કલ્યાણ અને ભવિષ્ય અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. પેપર લીકની કોઇપણ ઘટનામાં દોષિતોને ઝડપી અને કડક સજા મળે તે માટે ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટની રચના કરવામાં આવશે. જરૂરી કાર્યવાહી થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંબંધિત વિભાગોને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવી રહેલા નિર્ણયોની શ્રેણીમાં આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે. યુવાનોના ભવિષ્યને જોખમમાં મૂકનાર કોઈપણ વ્યક્તિને બક્ષવામાં આવશે નહીં."

9:09 AM, 23 Jul 2026 (IST)

દિલ્હી મેટ્રોના 16 સ્ટેશન બંધ

દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખતા સતત બીજા દિવસે દિલ્હી મેટ્રોના કેટલાક મુખ્ય સ્ટેશનો મુસાફરો માટે અસ્થાયી રીતે બંધ રાખવામાં આવ્યા છે. દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (DMRC)એ માહિતી આપી હતી કે ગુરૂવાર સવારે 7:30 વાગ્યાથી આગામી આદેશ સુધી 16 મેટ્રો સ્ટેશનો પર મુસાફરોની એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ બંધ રહેશે. જોકે, રાજીવ ચૌક, મંડી હાઉસ અને કેન્દ્રીય સચિવાલય પર ઇન્ટરચેન્જ (લાઇન બદલવા)ની સુવિધા પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે.

9:08 AM, 23 Jul 2026 (IST)

CJPના પ્રોટેસ્ટનો 34મો દિવસ

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડિંગ પ્રેસિડેન્ટ અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું કે, હું લાઠીચાર્જ વિશે પહેલા જ બોલી ચુક્યો છું. આ બેરહમ અને અમે તેને કરનારા પોલીસ અધિકારીઓને કોર્ટમાં લઇ જઇશું. આજે અમારા પ્રોટેસ્ટનો 34મો દિવસ છે. સોનમ સરની ભૂખ હડતાળ ચાલુ છે. આજે તેમની ભૂખ હડતાળનો 26મો દિવસ છે, માટે જ્યાર સુધી અમારી માંગો પૂર્ણ થતી નથી, અમારો વિરોધ ચાલુ રહેશે પરંતુ અમે સોનમ સરને ભલામણ કરી રહ્યા છીએ કે તે પોતાની ભૂખ હડતાળ ખતમ કરી દે કારણ કે અમે તેમનો જીવ ગુમાવી શકતા નથી.

Last Updated : July 23, 2026 at 9:29 AM IST

TAGGED:

CJP JANTAR MANTAR PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST
CJP PROTEST EDUCATION SYSTEM
CJP PROTEST UPDATE
CJP PROTEST JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.