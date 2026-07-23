CJP Protet Live: પેપર લીકની ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણી થશે, PM મોદીની મોટી જાહેરાત
Published : July 23, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 9:29 AM IST
દિલ્હીમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના બેનર હેઠળ જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. 20 જુલાઇએ 'ચલો પાર્લિયામેન્ટ' માર્ચ દરમિયાન પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓમાં અથડામણ થઇ હતી જેમાં ડઝન લોકો ઘાયલ થયા હતા. સોનમ વાંગચુકની હોસ્પિટલમાં ભૂખ હડતાળ ચાલી રહી છે અને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. બુધવારે રાહુલ ગાંધીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી. આ પહેલા કોંગ્રેસે સરકાર પર દમનનો આરોપ લગાવ્યો હતો જ્યારે સરકારે વિપક્ષ પર રાજનીતિનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
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પેપર લીકની ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણી થશે-PM મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પેપર લીક કેસને લઇને મોટી જાહેરાત કરી છે. PM મોદીએ જણાવ્યું કે પેપર લીક કેસમાં સામેલ દોષિતોને જલદી સજા અપાવવા માટે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બનાવવામાં આવશે.
PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, 'દેશના યુવાનોનું કલ્યાણ અને ભવિષ્ય અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. પેપર લીકની કોઇપણ ઘટનામાં દોષિતોને ઝડપી અને કડક સજા મળે તે માટે ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટની રચના કરવામાં આવશે. જરૂરી કાર્યવાહી થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંબંધિત વિભાગોને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવી રહેલા નિર્ણયોની શ્રેણીમાં આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે. યુવાનોના ભવિષ્યને જોખમમાં મૂકનાર કોઈપણ વ્યક્તિને બક્ષવામાં આવશે નહીં."
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Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
દિલ્હી મેટ્રોના 16 સ્ટેશન બંધ
દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખતા સતત બીજા દિવસે દિલ્હી મેટ્રોના કેટલાક મુખ્ય સ્ટેશનો મુસાફરો માટે અસ્થાયી રીતે બંધ રાખવામાં આવ્યા છે. દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (DMRC)એ માહિતી આપી હતી કે ગુરૂવાર સવારે 7:30 વાગ્યાથી આગામી આદેશ સુધી 16 મેટ્રો સ્ટેશનો પર મુસાફરોની એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ બંધ રહેશે. જોકે, રાજીવ ચૌક, મંડી હાઉસ અને કેન્દ્રીય સચિવાલય પર ઇન્ટરચેન્જ (લાઇન બદલવા)ની સુવિધા પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે.
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Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna…
CJPના પ્રોટેસ્ટનો 34મો દિવસ
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડિંગ પ્રેસિડેન્ટ અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું કે, હું લાઠીચાર્જ વિશે પહેલા જ બોલી ચુક્યો છું. આ બેરહમ અને અમે તેને કરનારા પોલીસ અધિકારીઓને કોર્ટમાં લઇ જઇશું. આજે અમારા પ્રોટેસ્ટનો 34મો દિવસ છે. સોનમ સરની ભૂખ હડતાળ ચાલુ છે. આજે તેમની ભૂખ હડતાળનો 26મો દિવસ છે, માટે જ્યાર સુધી અમારી માંગો પૂર્ણ થતી નથી, અમારો વિરોધ ચાલુ રહેશે પરંતુ અમે સોનમ સરને ભલામણ કરી રહ્યા છીએ કે તે પોતાની ભૂખ હડતાળ ખતમ કરી દે કારણ કે અમે તેમનો જીવ ગુમાવી શકતા નથી.
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#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने कहा, "मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। यह बहुत बेरहम था और हम इसे करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी… pic.twitter.com/tqX343auUI— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2026