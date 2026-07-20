CJP Sansad March: સંસદ ભવન નજીક પહોંચ્યા પ્રદર્શનકારી, 'અભિજીતને કસ્ટડીમાં લેવાયો', CJPનો દાવો
Published : July 20, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 3:34 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાનીમાં આજથી સંસદનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે રસ્તાઓ પર અને સંસદની અંદર નોંધપાત્ર હોબાળો થવાની ધારણા છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરાયેલ 'સંસદ માર્ચ'ને કારણે સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઇ એલર્ટ પર છે. CJP ની પ્રસ્તાવિત 'ચલો સંસદ' રેલીને લઈને કલમ 163 હેઠળ પ્રતિબંધિત આદેશો લાગુ કર્યા છે. CJP 20 જૂનથી જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જેમાં NEET પરીક્ષામાં કથિત અનિયમિતતાઓ, શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારા અને અસરગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓ માટે ન્યાયની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે. CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકકે દ્વારા વિરોધ સ્થળ પર રહેવાની અપીલ બાદ, રવિવારે મોટી સંખ્યામાં લોકો જંતર-મંતર પર એકઠા થયા હતા અને 'સંસદ માર્ચ' કરી રહ્યા છે.
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CJP નેતાઓ માંગણીઓ પર જેપી નડ્ડા તરફથી જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છે
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના પ્રવક્તા આશુતોષ રંકા અને સૌરવ દાસ હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના નેતા અને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાના નિવાસસ્થાને રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેઓ તેમની પાર્ટી નેતૃત્વ સાથે તેમની મુખ્ય માંગણીઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે.
રાંકાએ X પર લખ્યું કે, "અપડેટ: હું અને @SauravDassss હજુ પણ નડ્ડા જીના નિવાસસ્થાને છીએ. નડ્ડાજી એ અમારી નીચેની માંગણીઓ અંગે તેમના નેતૃત્વ સાથે સુમેળ સાધવા માટે થોડો સમય માંગ્યો છે: સોનમ વાંગચુકની તાત્કાલિક મુક્તિ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું, આત્મહત્યા કરનારા તમામ NEET ઉમેદવારો માટે 1 કરોડનું વળતર."
પોલીસે દિપકે કસ્ટડીમાં લીધો!
CJPએ દાવો કર્યો છે કે, પોલીસે દિપકે કસ્ટડીમાં લીધો છે! સૌરવ દાવે X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું- અમે તમામ સંસદ સભ્યોને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ રસ્તાઓ પર વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં તાત્કાલિક ઉભા રહે! પોલીસ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ પર નિર્દયતાથી કાર્યવાહી કરી રહી છે અને તેમને માર મારી રહી છે.
અખિલેશ યાદવે કેન્દ્ર પર કટાક્ષ કર્યો
સપાના વડા અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે, તેમના સાંસદોને પોલીસ સ્ટેશનમાં અટકાયતમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને બહાર માર મારવામાં આવી રહ્યો છે. આ કેવા પ્રકારની સરકાર છે? તમે વિદ્યાર્થીઓનું સાંભળવા માંગતા નથી. જો NEET પરીક્ષા લેવામાં આવી હોય અને ગેરરીતિઓ થઈ હોય, તો તેના માટે કોણ જવાબદાર છે? તમે 'વિશ્વગુરુ' બનવાની ઇચ્છા રાખો છો અને દાવો કરો છો કે દુનિયા 'અમૃત કાળ'માં છે, છતાં તમે તમારા મંત્રીઓને પણ દૂર કરી શકતા નથી. તમે નોકરીઓ કે રોજગાર આપવામાં નિષ્ફળ ગયા. જો નોકરીઓ આપવામાં આવી હોત, તો શું વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હોત? અત્યારે મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે NEETના વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળવો જોઈએ, અને અહીં વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે સારો વ્યવહાર થવો જોઈએ... જ્યારે લોકો વિરોધ કરતા હતા ત્યારે અંગ્રેજો પણ સાંભળતા હતા; એટલા માટે આજે દુનિયાભરમાં ગાંધીનું સન્માન કરવામાં આવે છે, તેમણે વિરોધનો માર્ગ બતાવ્યો હતો.
અરવિંદ કેજરીવાલની સરકારને અપીલ: તમારો ઘમંડ છોડો
અરવિંદ કેજરીવાલે વીડિયો જાહેર કરીને કહ્યું કે, દેશભરમાંથી લાખોની સંખ્યામાં યુવાનો જંતર-મંતર પર એકઠા થયા છે. તેમની વાત સાંભળવાને બદલે, સરકાર તેમના પર લાઠીચાર્જ કરાવી રહી છે. આ યોગ્ય નથી. હું સરકારને અપીલ કરું છું, આ આપણા જ દેશના બાળકો છે જે ન્યાયની માંગણી માટે રસ્તાઓ પર ઉતર્યા છે. તમારો ઘમંડ બાજુ પર રાખો અને તેમને સાંભળો.
સંસદ ભવનના દરવાજા બંધ કરાયા
જેમ જેમ CJPનો વિરોધ કૂચ આગળ વધી રહ્યો છે, તેમ તેમ હજારો વિરોધીઓને વિસ્તારમાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. સુરક્ષા કર્મચારીઓએ સંસદ સંકુલના વિશાળ લોખંડના દરવાજાને ચુસ્તપણે બંધ કરી દીધો છે. લાલ ફાયર ટેન્ડર અને ઇમરજન્સી પાણી પુરવઠા વાહનોને ગેટની અંદર જ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
અભિજીત દિપકીએ ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના સ્થાપક પ્રમુખ અભિજીત દિપકીએ જંતર-મંતર ખાતે પોતાની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી છે.