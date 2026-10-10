CJP Protest 2.0: જંતર-મંતર પર પહોંચવા લાગ્યા પ્રદર્શનકારી, અત્યાર સુધી 1000 લોકોની અટકાયત
Published : October 10, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:25 AM IST
પાટનગર દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) તરફથી જંતર-મંતર પર મોટા પ્રદર્શન અને વિરોધ માર્ચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હીમાં પોલીસ એલર્ટ થઇ ગઇ છે. પ્રદર્શનને પગલે ટ્રેન, મેટ્રો, બજાર અને ઇન્ટરનેટ પ્રભાવિત થયા છે. બીજી તરફ નવી દિલ્હી વિસ્તારમાં BNSSની કલમ 163 લાગુ કરવામાં આવતા કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. લગભગ 11 હજારથી વધુ જવાનોને દિલ્હીના વિવિધ વિસ્તારમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે જેને કારણે દિલ્હીમાં કૂલ કેન્દ્રીય દળોની સંખ્યા વધીને સંખ્યા 26000 સુધી પહોંચી ગઇ છે.
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1000 લોકોની અટકાયત
કોકરોચ જનતા પાર્ટી-ઓલ ઇન્ડિયા સ્ટૂડન્ટ એસોસિએશન દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન પહેલા દિલ્હીમાં 1000 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
વડાપ્રધાન દેશના યુવાનો અને લોકોથી આટલા કેમ ડરે છે? અભિજીત દિપકે
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના ફાઉન્ડર અભિજીત દિપકેએ કહ્યું, "મને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ દેના વડાપ્રધાન દેશના યુવાનો અને લોકોથી આટલા કેમ ડરે છે? તમામ રેલવે સેવા બંધ કરવાની શું જરૂર હતી? મેટ્રો રોકવાની શું જરૂર હતી? તેમણે ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દીધુ અને રસ્તા બ્લોક કરી દીધા. જમ્મુ કાશ્મીરથી સેના લાવીને તેમણે દિલ્હીમાં તૈનાત કરી છે. તેમણે નક્સલ-પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી CRPF ફોર્સ બોલાવી અને તેને દિલ્હીમાં તૈનાત કરી છે. શું નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ પોતાના જ દેશના લોકો સાથે યુદ્ધ લડવા માંગે છે? શું જ્ઞાનેશ કુમાર તેમના માટે એટલા ખાસ છે કે તે પોતાના જ નાગરિકો પર પોલીસ અને સેનાની તાકાતનો ઉપયોગ કરશે?"
દિલ્હી પોલીસની પિંક ફોર્સ તૈનાત
CJPના પ્રદર્શન પહેલા સુરક્ષા માટે દિલ્હી પોલીસની પિંક ફોર્સ તૈનાત કરવામાં આવી છે. મહિલા પોલીસકર્મીઓ સાથે દુર્વ્યવહારની તાજેતરની ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખતા તેમણે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.