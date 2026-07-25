CJP Protest Live: જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થીઓ ઉભા, સુરક્ષા કડક, CJP આજે ફરી સરકાર સાથે મુલાકાત કરશે
Published : July 25, 2026 at 7:25 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 9:12 AM IST
NEET પેપર લીક સામે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું આંદોલન ચાલુ છે. સોનમ વાંગચુકે છેલ્લા 26 દિવસથી ભૂખ હડતાળનો અંત લાવ્યો છે. દિલ્હી સહિત દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, કોકરોચ જનતા પાર્ટી અને સરકાર વચ્ચે શુક્રવારે વાટાઘાટો થયા. સરકાર અને વિરોધીઓ વચ્ચે વાટાઘાટો માટે કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયાને સ્થળ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું હતું. CJP એ જણાવ્યું હતું કે જંતર-મંતર ખાતે તેમનો વિરોધ કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે મધ્ય દિલ્હીમાં દરરોજ ટ્રાફિક જામ થાય છે, અને ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત મુસાફરો માટે મુશ્કેલીઓનું કારણ બની રહ્યો છે.
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જંતર-મંતરની આસપાસ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા
જંતર-મંતરની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસે વધારાના બેરિકેડ્સ લગાવ્યા છે, તેમને મજબૂત સાંકળોથી જોડ્યા છે અને વેલ્ડીંગ દ્વારા મજબૂત બનાવ્યા છે.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અંગે હજુ સુધી કોઈ નક્કર નિર્ણય નથી
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આશુતોષ રંકાએ જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારની બેઠકમાં વળતર અને કાનૂની બાબતો પર સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. સૈદ્ધાંતિક રીતે એક કરાર થયો હતો. અમને આશા છે કે આજે તે વળતર કરાર મળશે, પરંતુ મુખ્ય માંગ પર હજુ સુધી કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું. જો પ્રધાન રાજીનામું નહીં આપે, તો અમને જણાવો; તો આવી બેઠક અર્થહીન છે. અમે અમારી ભવિષ્યની રણનીતિ પર કામ કરીશું. સરકાર દ્વારા 47 NTA અધિકારીઓને બરતરફ કરવાના સંદર્ભમાં, તેમણે કહ્યું, "આપણે ઘણી વિગતો તપાસવી પડશે, પરંતુ અમે ફરીથી એ જ મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છીએ. અંતિમ જવાબદારી શિક્ષણ પ્રધાનની છે, કારણ કે તેઓ તમામ પેપર લીક અને NEET પેપર લીક પછી આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે સીધા જવાબદાર છે. તેમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ. અમે સતત અન્ય મોટા સુધારાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ."
સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કારણે રાજધાનીના અઢાર મેટ્રો સ્ટેશન સતત ચોથા દિવસે બંધ રહેશે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કારણે રાજધાનીના અઢાર મેટ્રો સ્ટેશન સતત ચોથા દિવસે બંધ રહેશે. દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (DMRC) અનુસાર, 25 જુલાઈના રોજ સવારે 7:30 વાગ્યાથી આગામી આદેશ સુધી આ સ્ટેશનો પર મુસાફરોનો પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાનો પ્રતિબંધ રહેશે. જોકે, રાજીવ ચોક, મંડી હાઉસ અને સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીએટ સ્ટેશનો પર ઇન્ટરચેન્જ સુવિધાઓ કાર્યરત રહેશે; આનો અર્થ એ છે કે મુસાફરો આ સ્ટેશનો પર લાઇન બદલી શકે છે પરંતુ સ્ટેશન પરિસરમાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. DMRC એ મુસાફરોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ મેટ્રો સેવાઓ પર નવીનતમ અપડેટ્સ તપાસે અને વૈકલ્પિક રૂટનો ઉપયોગ કરે. મેટ્રો વહીવટીતંત્રે મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે.
બંધ રહેશે તેવા 18 મેટ્રો સ્ટેશનો:
- લોક કલ્યાણ માર્ગ
- રાજીવ ચોક
- પટેલ ચોક
- રામકૃષ્ણ આશ્રમ માર્ગ
- બારખંભા રોડ
- સુપ્રીમ કોર્ટ
- સેવા તીરથ
- જનપથ
- મંડી હાઉસ
- સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીએટ
- ITO
- દિલ્હી ગેટ
- ઇન્દ્રપ્રસ્થ
- ખાન માર્કેટ
- જોર બાગ
- શિવાજી સ્ટેડિયમ
- ઝાંડેવાલન
- નવી દિલ્હી
પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે CJP વેબસાઇટ શરૂ કરશે
શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓની માંગણી સાથે જંતર મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) એ 20 જુલાઈના રોજ વિરોધીઓ સામે પોલીસ કાર્યવાહીનો વિરોધ કરવા માટે એક નવી ઝુંબેશની જાહેરાત કરી છે. પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ પર હુમલો કરનારા અને દુર્વ્યવહાર કરનારા પોલીસ અધિકારીઓને ઓળખવા અને તેમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવા માટે ટૂંક સમયમાં એક વેબસાઇટ શરૂ કરવામાં આવશે. વિરોધીઓ તેમની પાસે રહેલા ફોટા, વીડિયો અને અન્ય પુરાવા અપલોડ કરી શકશે.