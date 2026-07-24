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CJP Protest Live: આજે દિલ્હીમાં 17 મેટ્રો સ્ટેશન બંધ; પોલીસની શાંતિ જાળવવા અપીલ

જંતર-મંતર પર CJPનો વિરોધ
જંતર-મંતર પર CJPનો વિરોધ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 10:44 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 12:10 PM IST

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દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (DMRC) એ જાહેરાત કરી છે કે શુક્રવારે ઘણા મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ રહેશે. આ સ્ટેશનો સવારે 7:30 વાગ્યાથી આગામી આદેશ સુધી બંધ રહેશે. જોકે, રાજીવ ચોક, મંડી હાઉસ અને સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીએટ મેટ્રો સ્ટેશનો પર ઇન્ટરચેન્જ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ સ્ટેશનો શુક્રવારે સવારે 7:30 વાગ્યાથી આગામી આદેશ સુધી બંધ રહેશે.

સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે લગભગ 26 દિવસ પછી પોતાની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, સરકાર તરફથી તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ થવાની ખાતરી મળ્યા બાદ વાંગચુકે પોતાની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ પાછી ખેંચી લીધી.

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12:10 PM, 24 Jul 2026 (IST)

હાઈકોર્ટ મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ બંધને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરશે

દિલ્હી હાઈકોર્ટ જંતર-મંતર અને તેની આસપાસ મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ સેવાઓ બંધ કરવાના સરકારના આદેશને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરવા સંમત થઈ છે. હાઈકોર્ટ આજે અરજી પર સુનાવણી કરશે. અરજદારના વકીલે ચીફ જસ્ટિસ ડીકે ઉપાધ્યાયની આગેવાની હેઠળની બેંચ સમક્ષ તાત્કાલિક સુનાવણીની વિનંતી કરીને એક મેન્શન દાખલ કર્યું હતું, જેના પગલે હાઈકોર્ટે આજે સુનાવણીનો આદેશ આપ્યો હતો. દિલ્હી હાઈકોર્ટ સુરક્ષા ચિંતાઓ અને વિરોધને ધ્યાનમાં રાખીને મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ સેવાઓ બંધ કરવાના સરકારના આદેશને પડકારતી જાહેર હિતની અરજી પર સુનાવણી કરવા સંમત થઈ છે. કોર્ટ આજે બપોરે આ મામલાની સુનાવણી કરશે.

12:09 PM, 24 Jul 2026 (IST)

ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા સિવાય બીજું કંઈ સ્વીકાર્ય નથી.

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અધ્યક્ષ અભિજીત દિપકકેએ જણાવ્યું હતું કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી જંતર-મંતર પર તેમનો વિરોધ ચાલુ રહેશે. સોનમ વાંગચુકે 26 દિવસથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી ભૂખ હડતાળનો અંત લાવ્યો છે તે જાણીને તેઓ ખૂબ જ રાહત અનુભવે છે; તેમનું જીવન રાષ્ટ્ર માટે અમૂલ્ય છે. કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથેની આજની બેઠક અંગે તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે આ બેઠક તટસ્થ સ્થળે થશે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા સિવાય બીજું કંઈ સ્વીકાર્ય નથી.

10:42 AM, 24 Jul 2026 (IST)

વાંગચુકે 26 દિવસ પછી ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી

નવી દિલ્હી: સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે લગભગ 26 દિવસ પછી ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, સરકાર તરફથી તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ થવાની ખાતરી મળ્યા બાદ વાંગચુકે તેમની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી.

કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહે ગુરુવારે મધ્યરાત્રિની આસપાસ મેદાંતા હોસ્પિટલમાં તેમની મુલાકાત કરી અને તેમને સરકારના સમર્થનની ખાતરી આપી, ત્યારબાદ તેમણે તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી. વાંગચુકે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું, "હમણાં જ, કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા, ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહ અને લેહ લદ્દાખ એપેક્સ બોડીના વરિષ્ઠ નેતાઓની હાજરીમાં, મેં આખરે 26 દિવસ પછી મારો ઉપવાસ તોડ્યો."

Last Updated : July 24, 2026 at 12:10 PM IST

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