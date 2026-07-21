ETV Bharat / bharat

સંસદના મોનસૂન સત્રનો આજે બીજો દિવસ: જંતર મંતર પર ફરી પ્રદર્શકારીઓનો જમાવડો

શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે પ્રદર્શન કરતા પ્રદર્શનકારી
શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે પ્રદર્શન કરતા પ્રદર્શનકારી (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 9:26 AM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 10:11 AM IST

Choose ETV Bharat

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું કે સંસદ સુધી માર્ચ મંગળવારે પણ ચાલુ રહેશે. સંસદના મોનસૂન સત્રના પ્રથમ દિવસે દિલ્હીમાં તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ જોવા મળી હતી. NEET પેપર લીકના મુદ્દાને લઇને કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ સોમવારે 'સંસદ ચલો' માર્ચનું આયોજન કર્યું હતું. પ્રદર્શનકારીઓને દૂર કરવા માટે પોલીસ અને અર્ધસૈનિક દળોએ ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા હતા અને બળ પ્રયોગ પણ કર્યો હતો.

LIVE FEED

10:11 AM, 21 Jul 2026 (IST)

NDAની સંસદીય દળની બેઠક

NDAની સંસદીય દળની બેઠક મંગલ મિલન શરૂ થઇ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને NDAના અન્ય નેતા નવી દિલ્હીમાં સંસદમાં પુસ્તકાલય ભવનના G.M.C બાલયોગી ઓડિટોરિયમમાં યોજાઇ રહેલી બેઠકમાં સામેલ થયા હતા.

10:09 AM, 21 Jul 2026 (IST)

લોકસભામાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજોના બિલને પાસ કરાવવા પર વિચાર થશે

સંસદના મોનસૂન સત્રનો આજે બીજો દિવસ છે. લોકસભા મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટ (જજોની સંખ્યા) અમેડમેન્ટ બિલ, 2026 પર વિચાર અને પાસ કરાવવા માટે મુકશે. એક દિવસ પહેલા કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે આ બિલ હાઉસમાં રજૂ કર્યું હતું. મેઘવાલ આ બિલને હાઉસમાં વિચાર માટે રજૂ કરશે, જે સુપ્રીમ કોર્ટ (જજોની સંખ્યા) એક્ટ, 1956માં બદલાવનો પ્રયાસ કરે છે, સાથે જ તેને પાસ કરાવવાનો પ્રસ્તાવ પણ મુકશે.

9:43 AM, 21 Jul 2026 (IST)

દિલ્હી પોલીસે તમામ હદ પાર કરી દીધી

દિલ્હીમાં સોમવારે થયેલા પ્રદર્શન પર કોકરોચ જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આશુતોષ રંકાએ જણાવ્યું કે પોલીસે જ લાઠી ચલાવી હતી. અમારા યુવાઓને મારવામાં આવ્યા, તેમના માથા ફોડવામાં આવ્યા અને રસ્તા પર ઘસેડવામાં આવ્યા. સોનમ સરની પત્ની ગીતાંજલિ મેમના બાલ ખેચીને તેમણે ટ્રકની બહાર કાઢવામાં આવ્યા..અમારા એક વોલન્ટિયરની પાંસળીઓ તૂટી ગઇ. અમે આવી બર્બરતાની આશા ક્યારેય કરી નહતી અને ના તો જોઇ હતી. કાલે દિલ્હી પોલીસે તમામ હદ પાર કરી દીધી. સ્પષ્ટ છે કે તેમણે લોકોને મારવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેનાથી વિરોધ વધશે અને વધુ લોકો દિલ્હી આવશે. જ્યાર સુધી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું નહીં આપે અમે અહીંથી નહીં ખસીયે...કાલે સરકાર સાથે મળેલી બેઠક પર જણાવ્યું કે, અમને કોઇ જવાબ મળ્યો નથી. 5 કલાક બરબાદ થઇ ગયા. જો સરકાર અમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે તો તેમણે અહીં આવવું પડશે.

9:25 AM, 21 Jul 2026 (IST)

સોનમ વાંગચુકનું હેલ્થ બુલેટિન

અનશન પર બેઠેલા સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્યને લઇને સફદરજંગ હોસ્પિટલે નવું હેલ્થ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. હોસ્પિટલ અનુસાર તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે અને છેલ્લા 24 કલાકમાં સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થયો છે. સોનમ વાંગચુકની સારવાર ચાલી રહી છે અને તમામ મહત્ત્વપૂર્ણ શારીરિક પેરામીટર એટલે કે વાઇટલ્સ સ્થિર છે. વાંગચુકનું બ્લડ શુગર હજુ પણ સામાન્ય કરતા ઓછું છે પરંતુ ઓરલ રીહાઇડ્રેશન સોલ્યુશન એટલે કે ORS અને પોટેશિયમ સિરપ આપવામાં આવ્યા બાદ તેમના બ્લડ પેરામીટર્સમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. ડૉક્ટર અનુસાર, સોનમ વાંગચુક હલકાથી મધ્યમ સ્તરના ડિહાઇડ્રેશનમાંથી બહાર આવી રહ્યા છે. આ કારણે તેમણે સફદરજંગ હોસ્પિટલ અને એમ્સમાં ડૉક્ટરોની ટીમની નજર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

Last Updated : July 21, 2026 at 10:11 AM IST

TAGGED:

CJP PROTEST UPDATE
MONSOON SESSION UPDATE
CJP PROTEST
PARLIAMENT MONSOON SESSION
MONSOON SESSION UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.