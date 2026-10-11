CJP Protest 2.0: દિલ્હીમાં CJPનું આજે ફરી પ્રદર્શન, ટ્રાફિક રૂટ ડાયવર્ટ, દિપકે અને ધ્રુવ રાઠી હજુ પણ કસ્ટડીમાં
Published : October 11, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 8:31 AM IST
દિલ્હીમાં CJPના પ્રદર્શન બાદ રવિવારે ફરી જંતર-મંતર પર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગને લઇને CJPએ આંદોલન ચાલુ રાખવાની વાત કરી છે. 10 ઓક્ટોબરના પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસે 3 હજાર લોકોની અટકાયત કરી હતી.
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I.N.D.I.A ગઠબંધન સોમવારે CEC વિરૂદ્ધ રસ્તા પર ઉતરશે, રાહુલ ગાંધીની જાહેરાત
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ જાહેરાત કરી છે કે I.N.D.I.A ગઠબંધન 12 ઓક્ટોબરે ફરી રસ્તા પર ઉતરશે, તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે દિલ્હી પોલીસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગને લઇને CJPનું નેતૃત્ત્વ ધરાવતા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને મહિલાઓ વિરૂદ્ધ હિંસાનો ઉપયોગ કર્યો છે.
રાહુલ ગાંધીએ X પર એક પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, સોમવાર, 12 ઓક્ટોબરે કોંગ્રેસ અને I.N.D.I.A ગઠબંધન અને દેશના યુવા ફરી એક વખત મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર ઉતરશે અને આ વખતે અવાજ સમગ્ર દેશમાં ગૂંજશે. પહેલા કરતા પણ વધુ જોરદાર.'
CJP આંદોલન પર ભાજપના મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટનું મોટું નિવેદન
દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા CJPના આંદોલનને લઈને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે આ પ્રકારનાં આંદોલનો પાછળ દેશમાં અરાજકતા ફેલાવવાનો પ્રયાસ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. સાથે જ તેમણે વિપક્ષ પર નિશાન સાધતાં જણાવ્યું કે ભાજપની વધતી લોકપ્રિયતાને કારણે વિપક્ષ દેશની જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.
ભાજપના મહામંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, ભાજપની લોકપ્રિયતા વધી રહી હોવાથી વિપક્ષ વિવિધ મુદ્દાઓના આધારે લોકોમાં ભ્રમ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.
દિલ્હીમાં આજે પણ માર્ચ કરશે, જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની નેહા બોરાની માંગ
ઓલ ઇન્ડિયા સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન (AISA)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નેહા બોરાએ કહ્યું કે દેશના અલગ અલગ ભાગમાં પોલીસ દળ બોલાવીને દિલ્હીને છાવણીમાં બદલી નાખ્યુ હતું પરંતુ તેમ છતા પ્રદર્શનકારીઓને માર્ચ કરતા રોકી શકાયા નહતા. નેહા બોરાએ પ્રદર્શનકારી 11 ઓક્ટોબરે પણ રસ્તા પર ઉતરશે, તેમણે કહ્યું કે સરકારે આ નક્કી કરવું પડશે કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને જેલ મોકલવામાં આશે અથવા દિલ્હીની જનતાને.
દિલ્હી હાઇકોર્ટ બાર એસોસિએશને વકીલોની કસ્ટડી અને પોલીસના બળ પ્રયોગની નિંદા કરી
દિલ્હી હાઇકોર્ટ બાર એસોસિએશન (DHCBA) દ્વારા જાહેર એક પ્રસ્તાવમાં કહેવામાં આવ્યું છે, "DHCBA મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને SIR પ્રક્રિયા વિરૂદ્ધ 10.10.2026ના આયોજિત શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કેટલાક વકીલોને કસ્ટડીમાં લેવાની અધિકારીઓની કાર્યવાહીની નિંદા કરી છે."