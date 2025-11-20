બિહાર : વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDAને પ્રચંડ વિજય મળ્યાના થોડા દિવસો પછી, જનતા દળ (યુનાઇટેડ) ના સુપ્રીમો નીતિશ કુમાર આજે 20 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવા માટે તૈયાર છે. શપથ ગ્રહણ સમારોહ પટનાના ઐતિહાસિક ગાંધી મેદાનમાં યોજાશે, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ અને NDAના અનેક ટોચના નેતાઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. એક વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમમાં ત્રણ લાખથી વધુ લોકો હાજર રહે તેવી શક્યતા છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક બનાવવામાં આવી છે.
10મી વાર મુખ્યમંત્રી બનશે નીતિશ કુમાર, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ પટના પહોંચ્યા
Published : November 20, 2025 at 9:58 AM IST|
Updated : November 20, 2025 at 11:06 AM IST
પટના પહોંચ્યા CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપશે
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ બિહારમાં NDA સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા પટના પહોંચ્યા છે. તેમની સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ પટના પહોંચ્યા હતા. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, "બિહારના લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મોદીજીના નેતૃત્વમાં ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી છે. આ જીત બિહારના લોકોની છે."
"બિહાર વિકસિત ભારતનું વિકાસ એન્જિન બનશે" : ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત
કેન્દ્રીય જળ ઉર્જા મંત્રી ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે નીતિશ કુમારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી નવી બિહાર સરકારને અભિનંદન આપતા કહ્યું, "આ નવી સરકારની રચના બદલ બિહારના લોકોને હાર્દિક અભિનંદન. મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયમાં, બિહાર વિકાસશીલ ભારતનું વિકાસ એન્જિન બનશે."
ઐતિહાસિક જીતના સાક્ષી બનવા પટના પહોંચ્યા અરુણ સાવ
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDAની જીતને ઐતિહાસિક ગણાવતા છત્તીસગઢના નાયબ મુખ્યમંત્રી અરુણ સાવે કહ્યું, " આજે નીતિશ કુમાર અને તેમના મંત્રીમંડળનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ છે, જેમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા છીએ. જેમ NDA એ બિહારમાં ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે, તેમ અમને ચોક્કસપણે આ ઐતિહાસિક પ્રસંગના સાક્ષી બનવાની તક મળશે."
"નીતિશ કુમારનું 10મી વાર મુખ્યમંત્રી બનવું ઐતિહાસિક" : વિજય શર્મા
બિહારમાં નીતિશ કુમારને 10મી વાર મુખ્યમંત્રી બદલ અભિનંદન આપતા છત્તીસગઢના નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય શર્માએ કહ્યું કે, "નીતિશ કુમાર દસમી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી બનવા જઈ રહ્યા છે, આ ઐતિહાસિક છે. અમે શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે પટના પણ જઈ રહ્યા છીએ." NDA સાથી પક્ષો વચ્ચે વધતા સંકલનનો સંકેત આપતા, વિજય શર્મા સહિત અનેક રાજ્યોના ભાજપ અને સાથી પક્ષોના નેતાઓનું પટનામાં આગમન આજના શપથ ગ્રહણ સમારોહને રાષ્ટ્રીય મહત્વ આપે છે.
નીતિશ પર ફરી નિશાન સાધતા કોંગ્રેસે કહ્યું, "આ ફક્ત ઔપચારિકતા"
બિહારમાં NDA સરકારના શપથ ગ્રહણ પછી તરત જ, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને ઉત્તરાખંડના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી હરીશ રાવતે આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું, "આ ફક્ત ઔપચારિકતા છે. નીતિશ કુમાર થોડા દિવસો માટે મુખ્યમંત્રી રહેશે, પછી થોડા દિવસો પછી, નીતિશ કુમારને હટાવી દેવામાં આવશે અને તેમની પાર્ટી વિખેરી નાખવામાં આવશે, અને ભાજપ સંપૂર્ણપણે બિહાર પર શાસન કરશે."
નીતિશ કુમાર આજે 10મી વખત મુખ્યમંત્રી બનશે
બિહારમાં નવી સરકાર આજે સવારે 11:30 વાગ્યે પટનાના ગાંધી મેદાનમાં શપથ લેશે. નીતિશ કુમાર 10મી વખત મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળશે. ગાંધી મેદાન ખાતે યોજાનારા સમારોહમાં વડાપ્રધાન મોદી, જેપી નડ્ડા, કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ અને અનેક રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ હાજર રહેશે. નવા મંત્રીઓ પણ શપથ લે તેવી અપેક્ષા છે.