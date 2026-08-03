માંજલપુરમાં પાંચમા રાઉન્ડ બાદ ભાજપ મજબૂત, મધ્ય પ્રદેશના દતિયા-બિહારની બાંકીપુરમાં જોરદાર ટક્કર
Published : August 3, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : August 3, 2026 at 10:46 AM IST
વડોદરા શહેરની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક સહિત દેશની અન્ય બેઠક પર પેટા ચૂંટણી માટે સવારે 8:00 વાગ્યાથી મતગણતરી શરૂ થઇ છે. 30 જુલાઇના રોજ યોજાયેલા મતદાન બાદ EVM ખુલતાં જ બેઠકોના તાજા વલણો અને પરિણામ સામે આવી રહ્યા છે. બિહારની બાંકીપુર બેઠક તેમજ મધ્ય પ્રદેશની દતિયા બેઠક પર પણ મત ગણતરી ચાલી રહી છે.
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મધ્ય પ્રદેશના દતિયામાં ભાજપને ઝટકો
મધ્ય પ્રદેશના દતિયામાં બે રાઉન્ડની મતગણતરી સમાપ્ત થતા જ ભાજપને ઝટકો લાગ્યો છે. બીજા રાઉન્ડમાં ભાજપને 3702 મત મળ્યા હતા જ્યારે કોંગ્રેસને 4011 મત મળ્યા હતા. આસપાને 1613 મત મળ્યા છે. બે રાઉન્ડ બાદ કોંગ્રેસ આગળ થયું છે.
બાંકીપુરમાં બીજા રાઉન્ડમાં પણ પ્રશાંત કિશોર આગળ
બાંકીપુર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી માટે EVMમાં મતની ગણતરીના બીજા રાઉન્ડમાં જન સુરાજ પાર્ટીના ઉમેદવાર પ્રશાંત કિશોર 3,795 મત સાથે 1,161 મતથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. ભાજપના ઉમેદવાર નીરજ કુમાર 2,634 મત, RJD ઉમેદવાર રેખા કુમારીને 664 મત મળ્યા છે.
માંજલપુરમાં પાંચમા રાઉન્ડ બાદ ભાજપ મજબૂત
વડોદરાની 145-માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીની મતગણતરીમાં ભાજપે પોતાની મજબૂત લીડ યથાવત રાખી છે. પાંચમા રાઉન્ડની મતગણતરી પૂર્ણ થતાં ભાજપના ઉમેદવાર સતેન્દ્ર પટેલ (સતીશ) ફરી એકવાર આગળ રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારી અંતર ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ અત્યાર સુધીના ટ્રેન્ડમાં ભાજપને સતત સરસાઈ મળી રહી છે.
પાંચમા રાઉન્ડની મતગણતરી પૂર્ણ થતાં ભાજપના ઉમેદવાર સતેન્દ્ર પટેલ (સતીશ)ને 3,040 મત મળ્યા છે, જ્યારે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારીને 1,536 મત મળ્યા છે. આ રાઉન્ડમાં NOTAને 119 મત મળ્યા હતા. આમ, પાંચમા રાઉન્ડમાં કુલ 4,695 મતની ગણતરી પૂર્ણ થઈ હતી.
ભાજપની ઉજવણીની તૈયારી
બિહારની બાંકીપુર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીની મતગણતરી પહેલા ભાજપે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. ભાજપે ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. જીતની ખુશીમાં બે ક્વિન્ટલ લાડુ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
માંજલપુરમાં ચોથા રાઉન્ડની મતગણતરી પૂર્ણ
માંજલપુર બેઠક પર ચોથા રાઉન્ડમાં ભાજપના સતેન્દ્ર પટેલને 3596 મત જ્યારે કોંગ્રેસના ભીખાભાઇ રબારીને 1133 મત મળ્યા હતા જ્યારે NOTAને 103 મત મળ્યા હતા.
મધ્યપ્રદેશના દતિયામાં ભાજપ આગળ
મધ્ય પ્રદેશના દતિયામાં પ્રથમ રાઉન્ડની મતગણતરી પૂર્ણ થઇ છે. પ્રથમ રાઉન્ડના અંતે ભાજપને 4441 મત મળ્યા છે જ્યારે કોંગ્રેસને 3552 મત મળ્યા હતા. આસપાને 2117 મત મળ્યા હતા. ભાજપ પ્રથમ રાઉન્ડના અંતે 909 મતથી આગળ ચાલી રહ્યું છે.
બિહારની બાંકીપુરમાં પ્રશાંત કિશોર આગળ
બિહારની બાંકીપુર બેઠક પર મતગણતરીના પ્રથમ રાઉન્ડમાં જન સુરાજ પાર્ટી (JSP)ના ઉમેદવાર પ્રશાંત કિશોર આગળ ચાલી રહ્યા છે. પ્રથમ રાઉન્ડના અંત સુધી જન સુરાજ પાર્ટીને 2,220 મત મળ્યા છે જ્યારે ભાજપને 1423 અને RJDના ખાતામાં માત્ર 501 મત આવ્યા છે.
માંજલપુર પેટાચૂંટણીમાં ત્રણ રાઉન્ડની મત ગણતરી પૂર્ણ
ત્રીજા રાઉન્ડના અંતે કોંગ્રેસના ભીખાભાઇ રબારીને 667 મત, ભાજપના સતેન્દ્ર પટેલને 3058 મત મળ્યા હતા જ્યારે NOTAને 107 મત મળ્યા હતા. ભાજપના ઉમેદવાર 2391 મતથી આગળ છે.
માંજલપુરમાં બે રાઉન્ડની ગણતરી પૂર્ણ
માંજલપુર બેઠક પર બીજા રાઉન્ડમાં ભાજપના સતેન્દ્ર પટેલને 3109 મત જ્યારે ભીખાભાઇ રબારીને 1230 મત મળ્યા હતા જ્યારે NOTAને 110 મત મળ્યા હતા.
માંજલપુર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમ રાઉન્ડ બાદની સ્થિતિ
ચૂંટણી પંચના નિયમો મુજબ સૌપ્રથમ પોસ્ટલ બેલેટ પેપરની ગણતરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ EVMના પ્રથમ રાઉન્ડની મતગણતરી પૂર્ણ થતાં પ્રાથમિક આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ રાઉન્ડમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારીને 1,538 મત, જ્યારે ભાજપના ઉમેદવાર સતેન્દ્ર પટેલને 3,178 મત મળ્યા હતા. જ્યારે NOTAને 144 મત મળ્યા હતા. પ્રથમ રાઉન્ડમાં કુલ 4,860 મતની ગણતરી પૂર્ણ થઈ હતી.
પ્રથમ રાઉન્ડના અંતે ભાજપના ઉમેદવાર સતેન્દ્ર ઊર્ફ સતીશ પટેલ 1,640 મતની લીડ સાથે આગળ ચાલી રહ્યા છે. જોકે મતગણતરીના હજુ અનેક રાઉન્ડ બાકી હોવાથી અંતિમ પરિણામ અંગે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું વહેલું ગણાશે. દરેક રાઉન્ડ બાદ સત્તાવાર પરિણામ ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
મતગણતરી કેન્દ્ર પર કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. મતગણતરી હોલમાં માત્ર અધિકૃત અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને ઉમેદવારોના એજન્ટોને જ પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકાનું કડક પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.