બજેટ સત્ર 2026: હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી 9 માર્ચ સુધી સ્થગિત
Published : February 13, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : February 13, 2026 at 12:24 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદનું બજેટ સત્ર 2026ના પ્રથમ ફેઝીન કાર્યવાહીનો આજે અંતિમ દિવસ છે. સદનની કાર્યવાહી શુક્રવારે પણ હંગામેદાર રહેવાની સંભાવના છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, બજેટ સત્રને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું. બીજો ફેઝ 9 માર્ચથી શરૂ થશે જે 2 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. આ પહેલા ગુરૂવારે લોકસભામાં ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કોડ એમેડમેન્ટ બિલ પર ચર્ચા થઇ હતી. આ બિલનો અર્થ ઔદ્યોગિક સંબંધ સંહિતા 2020માં સંશોધન કરવાનો છે. આ બિલ ટ્રેડ યૂનિયન અધિનિયમ, 1926, ઔદ્યોગિક રોજગાર (સ્થાયી આદેશ) અધિનિયમ, 1946 અને ઔદ્યોગિક વિવાદ અધિનિયમ, ઔદ્યોગિક એકમમાં રોજગાર અને ઔદ્યોગિક વિવાદ સાથે સબંધિત છે. બુધવારે રાહુલ ગાંધીના ભાષણને લઇને સત્તા અને વિપક્ષ વચ્ચે ટકરાવનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયેલુ બજેટ સેશન 65 દિવસમાં 30 સિટિંગ્સ સાથે 2 એપ્રિલે સમાપ્ત થશે.
LIVE FEED
9 માર્ચ સુધી લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત
વિપક્ષી દળોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી 9 માર્ચ સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.
દેશમાં સિવિલ વોર ભડકાવવા માંગે છે વિપક્ષ: ગિરિરાજ સિંહ
ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેના વિશેષાધિકાર હનન પ્રસ્તાવ પર લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના નિવેદનને લઇને કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું કે ખેડૂતોનો શું મુદ્દો? રાફેલ જેવું જૂઠ. લોકોમાં કન્ફ્યૂઝન ફેલાવવું, જે વાત દેશના કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કહી અને વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે ખેડૂતોના હિતો સાથે કોઇ છેડછાડ નહીં થાય. આ લોકો માત્ર દેશમાં કન્ફ્યૂઝન ફેલાવવા માંગે છે. આ દેશમાં સિવિલ વોર ભડકાવવા માંગે છે.
લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
પોતાના ભાષણને પ્રમાણિત કરે નહીં તો માફી માંગે રાહુલ ગાંધી
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના 'નરેન્દ્ર-સરેન્ડર' કટાક્ષ પર ભાજપના સાંસદ સંજય જયસ્વાલે કહ્યું કે, તેમણે (રાહુલ ગાંધી)એ એક ભાષણ આપ્યું હતું જેમાં કહ્યું હતું કે અમે તેને પ્રમાણિત કરીશું. અમે આખો દિવસ રાહુલ ગાંધીના પ્રમાણિક કરવાની રાહ જોઇ પરંતુ તે ભાગી ગયા પરંતુ અમે તેમણે છોડવાના નથી. રાહુલ ગાંધીએ પોતાની કહેલી વાતોને ખુદ પ્રમાણિત કરવી પડશે અથવા તેમણે દેશની માફી માંગવી પડશે.