BRICS શિખર સમ્મેલન પર આજે દુનિયાની નજર, ભારત મંડપમમાં એક સાથે જોવા મળશે PM મોદી-જિનપિંગ અને પુતિન
Published : September 12, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 8:50 AM IST
નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં આજે 18મું BRICS સમ્મેલન શરૂ થઇ રહ્યું છે. બે દિવસ સુધી ચાલનારા આ વૈશ્વિક સમ્મેલનમાં વિકાસશીલ અને ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થા ધરાવતા 11 દેશ સામેલ થશે. આ સમિટમાં બ્રાઝીલ, ચીન, ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ઇન્ડોનેશિયા, ભારત, ઇરાન, રશિયા, સાઉદી અરબ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત સામેલ છે. BRICS સમ્મેલન 2026 ભારતની અધ્યક્ષતામાં યોજાઇ રહ્યો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભારત 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે અહીં 18મા BRICS સમ્મેલનની યજમાની કરી રહ્યું છે. ભારતે 1 જાન્યુઆરીએ ચોથી વખત BRICSની અધ્યક્ષતા સંભાળી છે. 2026માં BRICS પોતાની સ્થાપનાના 20 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે.
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ચીનથી દિલ્હી માટે રવાના થયા જિનપિંગ
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ 18મી BRICS સમિટમાં સામલે થવા માટે શનિવાર સવારે નવી દિલ્હી માટે રવાના થયા હતા. સમિટ દરમિયાન તેમનો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીતનો પ્લાન છે. સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી શિન્હુઆના રિપોર્ટ અનુસાર, શી જિનપિંગ વડાપ્રધાન મોદીના આમંત્રણ પર બ્રિક્સ સમિટમાં સામેલ થવા માટે બેઇજિંગથી રવાના થયા છે.
ભારત મંડપમની બહાર ભારે સુરક્ષા વ્યવસ્થા
BRICS શિખર સમ્મેલનને લઇને નવી દિલ્હીમાં ભારત મંડપમની બહાર સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. 12-13 સપ્ટેમ્બરે ભારતમાં BRICS શિખર સમ્મેલન યોજાશે. વિશ્વના અનેક નેતાઓ આ સમ્મેલનમાં ભાગ લઇ રહ્યા છે.
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના ડાયરેક્ટર-જનરલ ભારત પહોંચ્યા
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન (WHO)ના ડાયરેક્ટર જનરલ ડૉ. ટેડ્રોસ એડનોમ ઘેબ્રેયસસ (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) BRICS સમિટ 2026 માટે ભારત પહોંચ્યા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે BRICS સમ્મેલનમાં સામેલ થવા માટે વિશ્વના દિગ્ગજ ભારત પહોંચી રહ્યા છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન, ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામફોસા અને વિશ્વના કેટલાક અન્ય નેતા શુક્રવારે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. તે આજથી શરૂ થનારા બે દિવસીય બ્રિક્સ શિખર સમ્મેલનમાં સામેલ થશે.