નેતાઓએ પશ્ચિમ એશિયા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી, એકતરફી પ્રતિબંધોની નિંદા કરી, રાત્રિભોજનમાં ન આવ્યા શી જિનપિંગ
Published : September 13, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : September 13, 2026 at 9:57 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં યોજાઈ રહેલા બ્રિક્સ સમિટ 2026નો આજે રવિવારે બીજો દિવસ છે. આજે પણ પીએમ મોદી વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રપ્રમુખો સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરશે. અહેવાલો અનુસાર, બધા નેતાઓ સવારે 10:55 વાગ્યે ભારત મંડપમ ફરી એક વખત એકત્રિત થશે અને સમુહ તસ્વીર ખેંચાવશે. આ પહેલાં બ્રિક્સ દેશોના જૂથે શનિવારે મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આ સમિટમાં ભાગ લેનારા તમામ નેતાઓ વૈશ્વિક બાબતોમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે મળ્યા હતા. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન પણ આ બેઠકમાં હાજર હતા. તેમણે અમેરિકા દ્વારા "ઇરાદાપૂર્વકના હુમલાઓ" પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, સશસ્ત્ર સંઘર્ષો દરમિયાન પરમાણુ સલામતી અને સુરક્ષાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. તેમણે કોઈપણ દેશનું નામ લીધા વગર આ નિવેદન આપ્યું જેને ઈરાની પરમાણુ સુવિધાઓ પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાઓની પરોક્ષ ટીકા તરીકે ગણવામાં આવ્યું હતું. નેતાઓએ અમેરિકા સુરક્ષા પરિષદ દ્વારા મંજૂર ન કરાયેલા પરમાણુ શસ્ત્રો પરના એકપક્ષીય પ્રતિબંધની પણ ટીકા કરી હતી., પરંતુ બ્રિક્સના સ્થાપક સભ્યોમાંના એક રશિયાને 2022 માં યુક્રેન પર મોટા પાયે હુમલો કર્યા પછી પશ્ચિમી દેશો તરફથી પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સંયુક્ત નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને અમેરિકન ચાર્ટરના સિદ્ધાંતો અને હેતુને નબળી પાડતી આવી ગેરકાયદેસર પ્રથાઓનો અંત લાવવાની માંગ કરીએ છીએ." બ્રિક્સની સ્થાપના 2006 માં બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત અને ચીન દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમાં 2010 માં દક્ષિણ આફ્રિકા જોડાયું હતું. ત્યારથી, તે 11 સભ્યો સુધી વધી ગયું છે, જે વિશ્વની લગભગ અડધી વસ્તી અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રનો નોંધપાત્ર હિસ્સો રજૂ કરે છે. જૂથે વૈશ્વિક સંસ્થામાં વિકાસશીલ દેશો માટે વધુ પ્રતિનિધિત્વની માંગ કરી છે.
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બ્રિક્સ ડિનરમાં હાજર ન રહ્યા ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ
બ્રિક્સ સમિટ 2026 પછી, પીએમ મોદીએ શનિવારે સાંજે તમામ રાષ્ટ્રપ્રમુખો માટે ડિનરનું આયોજન કર્યું હતું. સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે ડિનરમાં હાજરી આપી ન હતી. અબુ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ શેખ ખાલિદ બિન મોહમ્મદ પણ બ્રિક્સ સમિટમાં હાજરી આપ્યા પછી ઘરે પરત ફર્યા હતા. ચીનના રાષ્ટ્રપતિની ગેરહાજરીનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી, પરંતુ એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આરામ કરવા માટે તેમની હોટલમાં પરત ફર્યા હતા. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શનિવારે બપોરે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા અને બ્રિક્સ સમિટમાં હાજરી આપી, તેમજ મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત પણ કરી. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને અન્ય બ્રિક્સ નેતાઓએ ડિનરમાં હાજરી આપી. કેન્દ્ર સરકાર અને અનેક રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ પણ આ તકે હાજર રહ્યા હતા.
બ્રિક્સ સમિટ 2026 નો આજે બીજો દિવસ, આ છે આજના કાર્યક્રમો
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બ્રિક્સ સમિટ 2026 ના બીજા દિવસે રવિવારે વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રપ્રમુખો સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો કરશે. ચાલો આજના કાર્યક્રમો પર એક નજર કરીએ.
- કઝાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ કાસિમ-જોમાર્ટ ટોકાયેવ સાથે બપોરે 2:30 વાગ્યે વાતચીત.
- બપોરે 3:00 વાગ્યે: ફિલિપાઇન્સના રાષ્ટ્રપતિ ફર્ડિનાન્ડ આર. માર્કોસ જુનિયર સાથે મુલાકાત.
- બપોરે 3:30 વાગ્યે ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તાહ અલ-સીસી સાથે મુલાકાત.
- બપોરે 4:10 વાગ્યે દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ માટામેલા સિરિલ રામાફોસા સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત.
- બપોરે 4:40 વાગ્યે: બુરુન્ડીના રાષ્ટ્રપતિ એવેરિસ્ટે નદાયિશિમયે સાથે મુલાકાત.
- સાંજે 5:10 વાગ્યે નાઇજીરીયાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સેનેટર કાશીમ શેટ્ટીમા સાથે મુલાકાત.
- સાંજે 5:40 વાગ્યે યુગાન્ડાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેસિકા અલુપો સાથે મુલાકાત.
વૈશ્વિક સ્તરે ભારતના વધતા નેતૃત્વની ઐતિહાસિક પુષ્ટિ: અમિત શાહ
બ્રિક્સ 2026 માટે નવી દિલ્હી ઘોષણાપત્ર પર સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લખ્યું, "વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દુરંદેશી વિચારધારા હેઠળ વૈશ્વિક મંચ પર ભારતના વધતા નેતૃત્વની આ ઐતિહાસિક પુષ્ટિ છે. દરકાર, કરુણા અને સામૂહિક સુખાકારીના આપણા સભ્યતાપૂર્ણ મૂલ્યો પર આધારીત, આ ઘોષણા ગ્લોબલ સાઉથ માટે મજબૂત અવાજ સાથે વધુ સમાવિષ્ટ અને પ્રતિનિધિ વૈશ્વિક વ્યવસ્થાને આગળ ધપાવે છે. દરેક ભારતીય માટે ગર્વની ક્ષણ. વૈશ્વિક રાજદ્વારીમાં આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ માટે ભારતવાસીઓને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન."