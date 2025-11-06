પટના (બિહાર): બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પ્રથમ તબક્કાના મતદાન અંગે સીપીઆઈ નેતા ડી. રાજાએ કહ્યું, "મેં ઘણા વિધાનસભા મતવિસ્તારોની મુલાકાત લીધી છે. મારું માનવું છે કે લોકો પરિવર્તન માટે મહાગઠબંધનને મત આપશે. 'સરકાર બદલો, બિહાર બચાવો' એ બિહારના લોકોની સમજ છે... મહાગઠબંધન જીતશે અને તેજસ્વી યાદવ મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી બનશે."
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ, 121 બેઠકો પર 1314 ઉમેદવારો મેદાનમાં
Published : November 6, 2025 at 6:58 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 8:56 AM IST
મહાગઠબંધન જીતશે અને તેજસ્વી યાદવ મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી બનશે: CPI નેતા ડી.રાજા
#WATCH पटना (बिहार): CPI नेता डी. राजा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कहा, "मैं बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं। मेरा मानना है कि लोग बदलाव के लिए महागठबंधन को वोट देंगे। 'बदलो सरकार, बचाओ बिहार' बिहार के लोगों की समझ है... महागठबंधन की जीत होगी और… pic.twitter.com/6mHo9AD6bP— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
બિહારના લોકો, રોજગાર આપતી સરકારને ચૂંટશે અને ડબલ એન્જિન સરકારને ઉથલાવી દેશે: રોહિણી આચાર્ય
પટના: આરજેડી નેતા રોહિણી આચાર્યએ કહ્યું, "આ ચૂંટણી આપણા શ્રમિક ભાઈઓ માટે છે, જેઓ ગામડાઓમાં રોજગાર શોધવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. મને વિશ્વાસ છે કે આપણા લોકો, બિહારના લોકો, રોજગાર આપતી સરકારને ચૂંટશે અને ડબલ એન્જિન સરકારને ઉથલાવી દેશે."
#WATCH | पटना: RJD नेता रोहिणी आचार्य ने कहा, "ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।"#BiharElection2025 pic.twitter.com/Qnm8mPVHJ6— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવી મતદારોને મતદાન કરવાની અપીલ કરી
પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. આરજેડી નેતા અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવીએ કહ્યું, "હું બધા મતદારોને મતદાન કરવા અપીલ કરું છું... બંને દિકરાઓની માતાની શુભકામનાઓ."
#WATCH | पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, "सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट डालें... दोनों बेटों को मां की शुभकामना है।" pic.twitter.com/5ZiKD1wnXS— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજયકુમાર સિન્હાએ કર્યુ મતદાન
બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને લખીસરાય વિધાનસભા બેઠકથી ભાજપના ઉમેદવાર વિજયકુમાર સિન્હાએ કર્યુ મતદાન
#WATCH | लखीसराय, बिहार: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया।#BiharElection2025 pic.twitter.com/Ggz1BmyM1V— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન (લલન) સિંહે કર્યુ મતદાન
પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કામાં મતદાન કરવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન (લલન) સિંહ પહોંચ્યા.
#WATCH | पटना: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन(ललन) सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान करने पहुंचे।#BiharElection2025 pic.twitter.com/116mA8lruW— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
આ સમય બિહારને બદનામ કરનારાઓથી મુક્ત કરવાનો છે: વિજય કુમાર સિંહા
બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને લખીસરાય વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર વિજય કુમાર સિંહાએ કહ્યું, "આ લોકશાહીનો ભવ્ય તહેવાર છે અને લોક શ્રદ્ધાના ભવ્ય તહેવાર છઠ પછી, બિહારમાં દરેકને લોકશાહીના ભવ્ય તહેવારમાં ભાગ લેવાની તક મળી છે. જેમ આપણે સામાજિક સૌહાર્દ સાથે છઠ પૂજા ઉજવીએ છીએ, તેવી જ રીતે દરેકે લોકશાહીના ભવ્ય તહેવારમાં ભાગ લેવો જોઈએ... હું દરેકને બિહારનું ગૌરવ વધારવા વિનંતી કરું છું, આ સમય બિહારને બદનામ કરનારાઓથી મુક્ત કરવાનો છે... મતદાન ચાલી રહ્યું છે અને શાંતિપૂર્ણ રીતે થઈ રહ્યું છે..."
વૈશાલીના એક મતદાન મથક બહાર મતદારોની લાગી કતાર
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 ના પહેલા તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. આ વીડિયો વૈશાલીના એક મતદાન મથકનો છે.
#WATCH वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। वीडियो वैशाली के एक मतदान केंद्र से है। pic.twitter.com/vXKjySyC8j— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
મોકામા વિધાનસભા મતવિસ્તારના આરજેડીના નેતાઓએ મતદાન કરતા પહેલા પૂજા કરી
મોકામા વિધાનસભા મતવિસ્તારના આરજેડી ઉમેદવાર વીણા દેવી અને ભૂતપૂર્વ સાંસદ સૂરજ ભાન સિંહે મતદાન કરતા પહેલા પૂજા કરી.
#WATCH मोकामा (बिहार): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने मतदान करने से पहले पूजा की। pic.twitter.com/nM7AvstxBj— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
ભાજપના નેતા ભીખુભાઈ દલસાણિયાએ કર્યુ મતદાન
પટનાના દીધા સ્થિત મતદાન મથક નંબર 396 પર ભાજપના નેતા ભીખુભાઈ દલસાણીયાએ મતદાન કર્યુ હતું.
#WATCH | दीघा, पटना: भाजपा नेता भीखूभाई दलसानिया ने बिहार चुनाव के लिए मतदान किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
वीडियो मतदान केंद्र संख्या 396 से है। #BiharElection2025 pic.twitter.com/wicA10yS49
બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ, મતદાન કરવા માટે મતદારોમાં ઉત્સાહ
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 ના પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. આ વીડિયો તારાપુર, મુંગેરના મતદાન મથક નંબર 87 અને 88, પ્રાથમિક શાળા, લખનપુરનો છે. જ્યા મતદાન મથક બહાર મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે આવ્યા છે.
#WATCH तारापुर, मुंगेर (बिहार): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। वीडियो मतदान केंद्र संख्या-87 और 88, प्राथमिक विद्यालय, लखनपुर से है। pic.twitter.com/eiw5fFg9ro— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
રાજ્યની 243 બેઠકોમાંથી 121 બેઠકો માટે આજે મતદાન શરૂ, તેજસ્વી યાદવ, સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહા જેવા ટોચના નેતા મેદાનમાં
બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. રાજ્યની 243 બેઠકોમાંથી 121 બેઠકો માટે આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે. આ તબક્કામાં આરજેડી નેતા અને મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર તેજસ્વી યાદવ, ભાજપના નેતા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહા સહિત અનેક ટોચના નેતાઓ મેદાનમાં છે.
#BiharAssemblyElection2025 के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य की 243 सीटों में से 121 पर आज मतदान हो रहा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई शीर्ष नेता इस चरण… pic.twitter.com/1cMY4q3qG3
'પહેલા મતદાન પછી જલપાન', PM મોદીએ પહેલી વખત મતદાન કરી રહેલા યુવાઓને પાઠવ્યો સંદેશ
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે, "આજે બિહારમાં લોકશાહીના ઉજવણીનો પ્રથમ તબક્કો છે. હું વિધાનસભા ચૂંટણીના આ તબક્કામાં તમામ મતદારોને પૂરા ઉત્સાહથી મતદાન કરવા વિનંતી કરું છું. આ પ્રસંગે, રાજ્યના મારા બધા યુવા મિત્રોને ખાસ અભિનંદન, જેઓ પહેલી વાર મતદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. યાદ રાખો - પહેલા મતદાન પછી જલપાન !"
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा… pic.twitter.com/AoAeEWzU1G— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025