બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ, 121 બેઠકો પર 1314 ઉમેદવારો મેદાનમાં

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 6:58 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 8:56 AM IST

પટના: આજે 6 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ બિહાર રાજ્યના 18 જિલ્લાઓની 121 બેઠકો માટે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. આજે પ્રથમ તબક્કામાં 1,314 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેમાંથી 1192 પુરુષો, 121 મહિલા અને 1 ટ્રાન્સજેન્ડર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તમામ મતદાન મથકો પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પ્રથમ તબક્કામાં NDA અને મહાગઠબંધન વચ્ચે સીધી ટક્કર થવાની ધારણા છે. જોકે, ઘણી બેઠકો પર ત્રિપાંખીયો જંગ પણ ઉભરી રહ્યો છે. મહાગઠબંધનની અંદર મૈત્રીપૂર્ણ મુકાબલાના કારણે ઘણી બેઠકો પર મહાગઠબંધનની મુશ્કેલીઓ વધારી છે, જેનો ફાયદો NDAને મળી શકે છે. ગત 2020ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, NDA એ 121 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 60 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે મહાગઠબંધન પાસે 61 બેઠકો હતી.

LIVE FEED

8:55 AM, 6 Nov 2025 (IST)

મહાગઠબંધન જીતશે અને તેજસ્વી યાદવ મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી બનશે: CPI નેતા ડી.રાજા

પટના (બિહાર): બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પ્રથમ તબક્કાના મતદાન અંગે સીપીઆઈ નેતા ડી. રાજાએ કહ્યું, "મેં ઘણા વિધાનસભા મતવિસ્તારોની મુલાકાત લીધી છે. મારું માનવું છે કે લોકો પરિવર્તન માટે મહાગઠબંધનને મત આપશે. 'સરકાર બદલો, બિહાર બચાવો' એ બિહારના લોકોની સમજ છે... મહાગઠબંધન જીતશે અને તેજસ્વી યાદવ મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી બનશે."

8:34 AM, 6 Nov 2025 (IST)

બિહારના લોકો, રોજગાર આપતી સરકારને ચૂંટશે અને ડબલ એન્જિન સરકારને ઉથલાવી દેશે: રોહિણી આચાર્ય

પટના: આરજેડી નેતા રોહિણી આચાર્યએ કહ્યું, "આ ચૂંટણી આપણા શ્રમિક ભાઈઓ માટે છે, જેઓ ગામડાઓમાં રોજગાર શોધવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. મને વિશ્વાસ છે કે આપણા લોકો, બિહારના લોકો, રોજગાર આપતી સરકારને ચૂંટશે અને ડબલ એન્જિન સરકારને ઉથલાવી દેશે."

8:32 AM, 6 Nov 2025 (IST)

ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવી મતદારોને મતદાન કરવાની અપીલ કરી

પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. આરજેડી નેતા અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવીએ કહ્યું, "હું બધા મતદારોને મતદાન કરવા અપીલ કરું છું... બંને દિકરાઓની માતાની શુભકામનાઓ."

8:30 AM, 6 Nov 2025 (IST)

બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજયકુમાર સિન્હાએ કર્યુ મતદાન

બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને લખીસરાય વિધાનસભા બેઠકથી ભાજપના ઉમેદવાર વિજયકુમાર સિન્હાએ કર્યુ મતદાન

8:28 AM, 6 Nov 2025 (IST)

કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન (લલન) સિંહે કર્યુ મતદાન

પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કામાં મતદાન કરવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન (લલન) સિંહ પહોંચ્યા.

7:44 AM, 6 Nov 2025 (IST)

આ સમય બિહારને બદનામ કરનારાઓથી મુક્ત કરવાનો છે: વિજય કુમાર સિંહા

બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને લખીસરાય વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર વિજય કુમાર સિંહાએ કહ્યું, "આ લોકશાહીનો ભવ્ય તહેવાર છે અને લોક શ્રદ્ધાના ભવ્ય તહેવાર છઠ પછી, બિહારમાં દરેકને લોકશાહીના ભવ્ય તહેવારમાં ભાગ લેવાની તક મળી છે. જેમ આપણે સામાજિક સૌહાર્દ સાથે છઠ પૂજા ઉજવીએ છીએ, તેવી જ રીતે દરેકે લોકશાહીના ભવ્ય તહેવારમાં ભાગ લેવો જોઈએ... હું દરેકને બિહારનું ગૌરવ વધારવા વિનંતી કરું છું, આ સમય બિહારને બદનામ કરનારાઓથી મુક્ત કરવાનો છે... મતદાન ચાલી રહ્યું છે અને શાંતિપૂર્ણ રીતે થઈ રહ્યું છે..."

7:31 AM, 6 Nov 2025 (IST)

વૈશાલીના એક મતદાન મથક બહાર મતદારોની લાગી કતાર

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 ના પહેલા તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. આ વીડિયો વૈશાલીના એક મતદાન મથકનો છે.

7:29 AM, 6 Nov 2025 (IST)

મોકામા વિધાનસભા મતવિસ્તારના આરજેડીના નેતાઓએ મતદાન કરતા પહેલા પૂજા કરી

મોકામા વિધાનસભા મતવિસ્તારના આરજેડી ઉમેદવાર વીણા દેવી અને ભૂતપૂર્વ સાંસદ સૂરજ ભાન સિંહે મતદાન કરતા પહેલા પૂજા કરી.

7:11 AM, 6 Nov 2025 (IST)

ભાજપના નેતા ભીખુભાઈ દલસાણિયાએ કર્યુ મતદાન

પટનાના દીધા સ્થિત મતદાન મથક નંબર 396 પર ભાજપના નેતા ભીખુભાઈ દલસાણીયાએ મતદાન કર્યુ હતું.

7:07 AM, 6 Nov 2025 (IST)

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ, મતદાન કરવા માટે મતદારોમાં ઉત્સાહ

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 ના પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. આ વીડિયો તારાપુર, મુંગેરના મતદાન મથક નંબર 87 અને 88, પ્રાથમિક શાળા, લખનપુરનો છે. જ્યા મતદાન મથક બહાર મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે આવ્યા છે.

7:04 AM, 6 Nov 2025 (IST)

રાજ્યની 243 બેઠકોમાંથી 121 બેઠકો માટે આજે મતદાન શરૂ, તેજસ્વી યાદવ, સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહા જેવા ટોચના નેતા મેદાનમાં

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. રાજ્યની 243 બેઠકોમાંથી 121 બેઠકો માટે આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે. આ તબક્કામાં આરજેડી નેતા અને મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર તેજસ્વી યાદવ, ભાજપના નેતા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહા સહિત અનેક ટોચના નેતાઓ મેદાનમાં છે.

7:01 AM, 6 Nov 2025 (IST)

'પહેલા મતદાન પછી જલપાન', PM મોદીએ પહેલી વખત મતદાન કરી રહેલા યુવાઓને પાઠવ્યો સંદેશ

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે, "આજે બિહારમાં લોકશાહીના ઉજવણીનો પ્રથમ તબક્કો છે. હું વિધાનસભા ચૂંટણીના આ તબક્કામાં તમામ મતદારોને પૂરા ઉત્સાહથી મતદાન કરવા વિનંતી કરું છું. આ પ્રસંગે, રાજ્યના મારા બધા યુવા મિત્રોને ખાસ અભિનંદન, જેઓ પહેલી વાર મતદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. યાદ રાખો - પહેલા મતદાન પછી જલપાન !"

