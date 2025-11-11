ETV Bharat / bharat

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનો બીજા તબક્કો, 20 જિલ્લાની 122 બેઠકો પર મતદાન, 9 વાગ્યા સુધીમાં 14.55 ટકા મતદાન

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનો બીજા તબક્કો
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનો બીજા તબક્કો (Etv Bharat)
Published : November 11, 2025 at 9:39 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 10:14 AM IST

પટના: બિહારમાં બીજા તબક્કાના મતદાન માટે આજે મંગળવારના રોજ સવારે 7 કલાકે બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થયું છે. આ બીજા તબક્કામાં 20 જિલ્લાની 122 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં ગયાજી, કૈમુર, રોહતાસ, ઔરંગાબાદ, અરવલ, જહાનાબાદ, નવાદા, ભાગલપુર, બાંકા, જમુઈ, સીતામઢી, શિવહર, મધુબની, સુપૌલ, પૂર્ણિયા, અરરિયા, કટિહાર, કિશનગંજ, પૂર્વ ચંપારણ (મોતિહારી), પશ્ચિમ ચંપારણ (બેતિયા)નો સમાવેશ થાય છે. બીજા તબક્કામાં 3.7 કરોડથી વધુ મતદારો 1,302 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. બીજા તબક્કામાં એક કરોડ 95 લાખ 444 હજાર 41 પુરુષ મતદારો અને 1 કરોડ 74 લાખ 68 હજાર 572 મહિલા મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે.

LIVE FEED

10:12 AM, 11 Nov 2025 (IST)

20 જિલ્લાની 122 બેઠકો પર મતદાન, 9 વાગ્યા સુધીમાં 14.55 ટકા મતદાન

બિહારમાં બીજા તબક્કાના મતદાન માટે આજે મંગળવારના રોજ સવારે 7 કલાકે બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થયું છે. ત્યારે સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં 14.55 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું

9:35 AM, 11 Nov 2025 (IST)

બિહારમાં ચૂંટણી 122 બેઠકોમાંથી 21 બેઠકો અનામત

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં, 6 વિભાગોના 18 જિલ્લાઓમાં 121 બેઠકો માટે 06 નવેમ્બરના રોજ મતદાન થયું હતું. હવે, બીજા તબક્કામાં, 20 જિલ્લાઓમાં 122 વિધાનસભા બેઠકો માટે આજે 11 નવેમ્બરના રોજ મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. આમાંથી 101 સામાન્ય બેઠકો છે, જ્યારે 19 અનુસૂચિત જાતિ માટે અને 2 અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત છે.

