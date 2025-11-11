બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનો બીજા તબક્કો, 20 જિલ્લાની 122 બેઠકો પર મતદાન, 9 વાગ્યા સુધીમાં 14.55 ટકા મતદાન

બિહારમાં બીજા તબક્કાના મતદાન માટે આજે મંગળવારના રોજ સવારે 7 કલાકે બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થયું છે. ત્યારે સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં 14.55 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું
Published : November 11, 2025 at 9:39 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 10:14 AM IST
બિહારમાં ચૂંટણી 122 બેઠકોમાંથી 21 બેઠકો અનામત
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં, 6 વિભાગોના 18 જિલ્લાઓમાં 121 બેઠકો માટે 06 નવેમ્બરના રોજ મતદાન થયું હતું. હવે, બીજા તબક્કામાં, 20 જિલ્લાઓમાં 122 વિધાનસભા બેઠકો માટે આજે 11 નવેમ્બરના રોજ મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. આમાંથી 101 સામાન્ય બેઠકો છે, જ્યારે 19 અનુસૂચિત જાતિ માટે અને 2 અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત છે.