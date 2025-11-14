Bihar Election Results 2025

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી શરૂ, 243 બેઠકોનું પરિણામ LIVE

આજે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ
આજે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 14, 2025 at 7:03 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 8:07 AM IST

હૈદરાબાદ: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જંગી મતદાન બાદ, હવે સૌ કોઈની નજર આજે આવી રહેલા પરિણામો પર છે. સવારે 8 વાગ્યાથી તમામ 243 બેઠકોના પરિણામો આવવાનું શરૂ થયું છે. બિહાર વિધાનસભાની કુલ 243 વિધાનસભા બેઠકો માટે બે તબક્કામાં (6 અને 11 નવેમ્બર) મતદાન થયું હતું. EVMમાં કેદ થયેલા ઉમેદવારોનું ભાવિ થોડીવારમાં જાહેર થશે. મતગણતરીને લઈને બિહાર રાજ્યમાં વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. તમામ પક્ષોના સમર્થકો મત ગણતરી કેન્દ્રો પર હાજર છે. ETV ભારત તમને દિવસભર પળેપળની અપડેટ આપી રહ્યું છે.

LIVE FEED

8:05 AM, 14 Nov 2025 (IST)

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરીની સાથે 6 રાજ્યો અને 1 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના 8 વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે પણ ગણતરી શરૂ

મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજ્યના 38 જિલ્લાઓના તમામ 243 મતવિસ્તારોના ઉમેદવારોના ભાવિનો નિર્ણય આજે થશે. 6 રાજ્યો અને 1 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના 8 મતવિસ્તારોમાં વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે પણ ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે.

7:38 AM, 14 Nov 2025 (IST)

બિહારમાં મતગણતરી શાંતિપૂર્ણ રીતે કરવા માટે તૈયાર છીએ: ગયા SSP આનંદ કુમારનું નિવેદન

ગયા (બિહાર): બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ની મત ગણતરી અંગે ગયાના એસએસપી આનંદ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "સ્ટ્રોંગ રૂમમાં ત્રણ સ્તરની સુરક્ષા છે. તેની આસપાસના તમામ પ્રવેશદ્વારો અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પૂરતી સંખ્યામાં કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે... દરેક જગ્યાએ પરિસ્થિતિ સારી છે અને અમે આજની મતગણતરી શાંતિપૂર્ણ રીતે કરવા માટે તૈયાર છીએ."

7:35 AM, 14 Nov 2025 (IST)

મહિલાઓ અને યુવાનોએ ઈન્ડિયા ગઠબંધનના પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે: પપ્પુ યાદવ

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીની મત ગણતરી પહેલા, પૂર્ણિયાના અપક્ષ સાંસદ પપ્પુ યાદવે કહ્યું, "ભાજપ જૂઠું બોલ્યા અને ચોરી કર્યા વિના કોઈપણ ચૂંટણી જીતી શકતું નથી. ભાજપે નીતિશ કુમાર સરકારની જગ્યાએ ભાજપની સરકાર બનાવવાનો પણ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો... મહિલાઓ અને યુવાનોએ ઈન્ડિયા ગઠબંધનના પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે. પરંતુ તમે (ભાજપ) કયા આધારે કહી રહ્યા છો કે તેમની સરકાર બનશે? યુવાનો પરિવર્તન ઇચ્છે છે...

7:33 AM, 14 Nov 2025 (IST)

બિહાર પરિવર્તન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે: રાજદ નેતા મનોજ ઝાનું નિવેદન

પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી પહેલા, આરજેડી નેતા મનોજ ઝાએ કહ્યું, "બિહાર પરિવર્તન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. બપોર પછી બધું સ્પષ્ટ થઈ જશે. તેજસ્વીના નેતૃત્વમાં, મહાગઠબંધન સાથે પરિવર્તન આવશે..."

7:27 AM, 14 Nov 2025 (IST)

બિહારના નાયબમુખ્યમંત્રી અને લખીસરાયથી ભાજપના ઉમેદવાર વિજય કુમાર સિન્હાએ મંદિરમાં પૂજા કરી

બિહારના નાયબમુખ્યમંત્રી અને લખીસરાયથી ભાજપના ઉમેદવાર વિજય કુમાર સિન્હાએ લખીસરાય સ્થિત મહાદેવના મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી.

7:24 AM, 14 Nov 2025 (IST)

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામોને લઈને મતગણતરી કેન્દ્રો પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામોને લઈને બિહારમાં દરેક મતગણતરી કેન્દ્રો પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

7:12 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ભાજપ કાર્યકર્તાઓએ હનુમાન મંદિરમાં કરી પૂજા

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી પહેલા ભાજપના કાર્યકરોએ પટના સ્થિત હનુમાન મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી.

7:09 AM, 14 Nov 2025 (IST)

પટનાની એ.એન.કોલેજ સ્થિત મતગણતરી મથક પર તૈયારી, અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ લાગ્યા કામે

પટના (બિહાર): એ.એન. કોલેજના મતગણતરી કેન્દ્ર પર બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતગણતરીને લઈને શરૂ થતી તૈયારીઓ.

BIHAR ELECTION RESULTS 2025
BIHAR ASSEMBLY POLL RESULT 2025
BIHAR CHUNAV PARINAM 2025
BIHAR ELECTION RESULTS 2025 LIVE
BIHAR ELECTION RESULT 2025

