રાજસ્થાનના બારનમાં એક મતગણતરી કેન્દ્રની બહારનો વીડિયો. અંતા વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થઈ, ભાજપ નેતા કંવર લાલ મીણાને રાજસ્થાન વિધાનસભામાંથી ગેરલાયક ઠેરવ્યા બાદ 11 નવેમ્બરના રોજ પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી.
પેટાચૂંટણી 2025ના પરિણામો: 7 રાજ્યોમાં 8 વિધાનસભા બેઠકો પર કોણ મારશે બાજી, અહીં જાણો દરેક બેઠકના પરિણામો
પેટાચૂંટણી 2025ના પરિણામો (Etv Bharat)
Published : November 14, 2025 at 7:24 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 8:09 AM IST
નવી દિલ્હી: સાત રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આઠ વિધાનસભા બેઠકોના પરિણામો આજે, શુક્રવારે જાહેર થઈ રહ્યાં છે. મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થઈ ગઈ છે. જેમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં બડગામ અને નાગરોટા, રાજસ્થાનમાં અંતા, ઝારખંડમાં ઘાટશિલા, તેલંગાણામાં જ્યુબિલી હિલ્સ, પંજાબમાં તરનતારન, મિઝોરમમાં ડંપા અને ઓડિશામાં નુઆપાડા યોજાયેલી પેટાચૂંટણીનું પરિણામ આજે જાહેર કરવામાં આવશે. શાંતિપૂર્ણ અને ન્યાયી મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.
LIVE FEED
અંતા વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે મતગણતરી શરૂ
Last Updated : November 14, 2025 at 8:09 AM IST