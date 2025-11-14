Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

પેટાચૂંટણી 2025ના પરિણામો: 7 રાજ્યોમાં 8 વિધાનસભા બેઠકો પર કોણ મારશે બાજી, અહીં જાણો દરેક બેઠકના પરિણામો

પેટાચૂંટણી 2025ના પરિણામો
પેટાચૂંટણી 2025ના પરિણામો (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 14, 2025 at 7:24 AM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 8:09 AM IST

Choose ETV Bharat
નવી દિલ્હી: સાત રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આઠ વિધાનસભા બેઠકોના પરિણામો આજે, શુક્રવારે જાહેર થઈ રહ્યાં છે. મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થઈ ગઈ છે. જેમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં બડગામ અને નાગરોટા, રાજસ્થાનમાં અંતા, ઝારખંડમાં ઘાટશિલા, તેલંગાણામાં જ્યુબિલી હિલ્સ, પંજાબમાં તરનતારન, મિઝોરમમાં ડંપા અને ઓડિશામાં નુઆપાડા યોજાયેલી પેટાચૂંટણીનું પરિણામ આજે જાહેર કરવામાં આવશે. શાંતિપૂર્ણ અને ન્યાયી મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

LIVE FEED

8:08 AM, 14 Nov 2025 (IST)

અંતા વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે મતગણતરી શરૂ

રાજસ્થાનના બારનમાં એક મતગણતરી કેન્દ્રની બહારનો વીડિયો. અંતા વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થઈ, ભાજપ નેતા કંવર લાલ મીણાને રાજસ્થાન વિધાનસભામાંથી ગેરલાયક ઠેરવ્યા બાદ 11 નવેમ્બરના રોજ પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી.

Last Updated : November 14, 2025 at 8:09 AM IST

TAGGED:

BYPOLL 2025 RESULT 2025
BYPOLL RESULTS LIVE UPDATES
BY ELECTION RESULTS
ASSEMBLY BYPOLL 2025 RESULTS
BYPOLL 2025 RESULTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.