આસામ વિધાનસભાની 126 બેઠકનું આજે પરિણામ, 722 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેસલો
ગુવાહાટી, આસામ: 9 એપ્રિલના રોજ એક જ તબક્કામાં યોજાયેલી આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીનું આજે પરિણામ જાહેર થઈ રહ્યું છે. આસામ વિધાનસભાની કુલ 126 બેઠક પર 722 ઉમેદવારોના ભાવિનો આજે ફેસલો થવા જઈ રહ્યો છે. આ માટે, કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે તમામ 35 જિલ્લાઓમાં 40 મતગણતરી કેન્દ્રો પર EVM ખોલવામાં આવશે. અગ્રણી ઉમેદવારોમાં મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગૌરવ ગોગોઈ, AIUDFના વડા બદરુદ્દીન અજમલ અને રાયજોર દળના નેતા અખિલ ગોગોઈનો સમાવેશ થાય છે.
ચૂંટણી લડી રહેલા 722 ઉમેદવારોમાંથી, કોંગ્રેસ પક્ષના સૌથી વધુ 99 ઉમેદવારો છે. ત્યાર બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના (ભાજપ) 90 ઉમેદવારો, ઓલ ઈન્ડિયા યુનાઈટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (AIUDF)ના ઉમેદવારો 30, નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA)ના સહયોગી અસમ ગણ પરિષદ (AGP)ના 26 ઉમેદવારો અને બોડોલેન્ડ પીપલ્સ ફ્રન્ટ (BPF)ના 11 ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે.
વિપક્ષી ગઠબંધનમાં, રાયજોર દળે 13 બેઠકો પર, અસમ રાષ્ટ્રીય પરિષદે 10 બેઠકો પર, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્ક્સવાદી) - સીપીઆઈ (એમ) - ત્રણ બેઠકો પર અને ઓલ પાર્ટી હિલ લીડર્સ કોન્ફરન્સે બે બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી.
આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને યુનાઇટેડ પીપલ્સ પાર્ટી લિબરલ (UPPL) એ 18-18 બેઠકો પર, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે 22 બેઠકો પર અને ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM) એ 16 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી. વધુમાં, 258 અપક્ષ ઉમેદવારો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, 2021 માં, NDA એ 76 બેઠકો મેળવી, UPA એ 49 બેઠકો મેળવી, અને અન્ય પક્ષોએ એક બેઠક મેળવી.