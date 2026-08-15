આજે દેશનો 80મો સ્વાતંત્ર્ય પર્વ, લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પર PM મોદીએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો, દેશને કરી રહ્યાં છે સંબોધન
Published : August 15, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 10:13 AM IST
નવી દિલ્હી: દેશ આજે પોતાનો 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રીય ઉજવણીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. 2014માં શરૂ થયેલી પરંપરાને યથાવત રાખતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સતત 13મી વખત લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન કરશેે. આ વર્ષે આ કાર્યક્રમ એટલા માટે પણ ખાસ છે કે, કારણ કે આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય ગીત, વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પણ ઉજવવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ વખત, લાલ કિલ્લા ખાતે આ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં ઔપચારિક રીતે વંદે માતરમ ગાવામાં આવશે. આ સમારોહ દેશના યુવાનોની ઉર્જા અને આકાંક્ષાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાની યાત્રામાં યુવા પેઢી કેવી રીતે યોગદાન આપી રહી છે તે દર્શાવે છે.
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ઉત્તરાખંડના સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામીએ દેહરાદૂનમાં ભાજપ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ધ્વજવંદન સમારોહમાં ભાગ લીધો
ઉત્તરાખંડના સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામીએ 80મા સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે દેહરાદૂનમાં ભાજપ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ધ્વજવંદન સમારોહમાં ભાગ લીધો.
હવે નાના સપનાઓથી નહીં ચાલે આપણે મોટા સપના જોવા પડશે: મોદી
દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 80મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન કરતા કહ્યું, "કોઈપણ દેશ ત્યારે મહાન બને છે, ત્યારે તેની સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે તે તેના સપના, તેના સંકલ્પો અને તેની ક્ષમતાઓના બળ પર આગળ વધે છે. હવે નાના સપનાઓથી નહીં ચાલે આપણે મોટા સપના જોવા પડશે કારણ કે મોટા સપનાઓ પણ આપણી વિચારસરણીને વિસ્તૃત કરે છે... આપણો સંકલ્પ મજબૂત હોવો જોઈએ. જ્યારે સંકલ્પ મજબૂત હોય છે, ત્યારે મુશ્કેલીઓ અને આફતોમાંથી માર્ગ શોધવાની ક્ષમતા આપમેળે ઉભરી આવે છે.આપણો સંકલ્પ પણ દ્રઢ હોવો જોઈએ કારણ કે જ્યારે સપના દ્રઢ હોય છે, ત્યારે મુશ્કેલીઓથી, આફતો વચ્ચે પણ ઉપાય કાઢવાની ક્ષમતા આપોઆપ ઉભરીને આવી જાય છે. આપણા સંકલ્પો પણ ઉંચા હોવા જોઈએ, કારણ કે જ્યારે સપના ઉંચા હોય છે, સંકલ્પ ઉંચા હોય છે, ત્યારે આપણી ક્ષમતાની ઉંચાઈ પણ વધે છે, આપણા પ્રયાસોની ઉંચાઈ પણ વધે છે અને ત્યારે જ આપણે આપણા સપનાઓને સાકાર કરી શકીએ છીએ
સતત 13મી વખત લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું દેશને સંબોધન
દેશ આજે પોતાનો 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રીય ઉજવણીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. 2014માં શરૂ થયેલી પરંપરાને યથાવત રાખતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સતત 13મી વખત લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી દેશને સંબોધન કર્યુ.
દેશ પૂર અસરગ્રસ્ત પરિવારોની પડખે ઉભો છે: પીએમ મોદી
સ્વતંત્રતા દિવસના ભાષણમાં પીએમ મોદીે કહ્યું "છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દેશના કેટલાક ભાગોમાં પૂર આવ્યું છે, જેના કારણે ઘણા લોકો પ્રભાવિત થયા છે. હું અસરગ્રસ્ત પરિવારોને ખાતરી આપું છું કે આખો દેશ તેમની પડખે ઉભો છે."
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પરથી પીએમ મોદી દેશને કરી રહ્યાં છે સંબોધન
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પરથી પીએમ મોદી દેશને કરી રહ્યાં છે સંબોધન
લાલ કિલ્લા ખાતે ઉજવણી દરમિયાન પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય ગીત 'વંદે માતરમ' રજૂ કરવામાં આવ્યું
લાલ કિલ્લા ખાતે ઉજવણી દરમિયાન પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય ગીત 'વંદે માતરમ' રજૂ કરવામાં આવ્યું.
લાલ કિલ્લા પહોંચ્યા પીએમ મોદી, લાલ કિલ્લા પરથી ગુંજી વંદે માતરમની ધૂન
દિલ્હી: દેશના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનું નેતૃત્વ કરવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લા પર પહોંચ્યા.
નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લા પહોંચ્યા, જ્યાં તેમને 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર' આપવામાં આવ્યું
૮૦મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનું નેતૃત્વ કરવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લા પહોંચ્યા, જ્યાં તેમને 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર' આપવામાં આવ્યું.
PM મોદીએ 80મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર રાજઘાટ ખાતે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 80મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર રાજઘાટ ખાતે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પીએમ મોદી સતત 13મી વખત દેશને કરશે સંબોધન
સ્વાતંત્ર્ય પર્વને લઈને દિલ્હી સ્થિત લાલ કિલ્લાને સુંદર રીતે શણગારવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે લાલ કિલ્લા ખાતે 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનું નેતૃત્વ કરશે, આ વર્ષે આ કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રીય ગીત 'વંદે માતરમ' ના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે યોજાશે અને વિકાસ ભારત 2047 તરફ ભારતની યાત્રામાં 'યુવા શક્તિ'ની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડશે.
રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે દિલ્હી સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો
80મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે દિલ્હી સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો