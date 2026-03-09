કેજરીવાલ અને સિસોદિયાની વધી શકે છે મુશ્કેલી: CBIએ ડિસ્ચાર્જ ઓર્ડરને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો, 23 આરોપીઓ પાસેથી માંગ્યો જવાબ

ETV Bharat / bharat

CBIએ દાવો કર્યો હતો કે કેસમાં પૂરતા પુરાવા અને સાક્ષીઓ હતા, જેને ટ્રાયલ કોર્ટે અવગણ્યા હતા.

Published : March 9, 2026 at 1:42 PM IST

નવી દિલ્હી : દિલ્હી હાઈકોર્ટે સોમવારે દિલ્હીમાં કુખ્યાત કથિત દારૂ કૌભાંડ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક આપ્યો. હાઈકોર્ટે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ, ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા અને અન્ય 21 આરોપીઓને નોટિસ ફટકારી, નીચલી કોર્ટના નિર્દોષ છૂટકારોને પડકારતી સીબીઆઈ અરજી પર તેમના જવાબો માંગ્યા. જસ્ટિસ સ્વરણ કાંતા શર્માની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે કેસની ગંભીરતાને ટાંકીને અનેક મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ પણ જારી કરી.

સુનાવણી દરમિયાન, સીબીઆઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ દલીલ કરી હતી કે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટનો 27 ફેબ્રુઆરીનો નિર્ણય વિચિત્ર હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટ્રાયલ કોર્ટે આરોપીઓને ટ્રાયલ વિના નિર્દોષ છૂટવાનો લાભ આપ્યો હતો, જે ફોજદારી ન્યાયશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે. સીબીઆઈએ દાવો કર્યો હતો કે કેસમાં પુષ્કળ પુરાવા અને સાક્ષીઓ હતા, જેને ટ્રાયલ કોર્ટે અવગણ્યા હતા. આ બાબતને ધ્યાનમાં લેતા, હાઈકોર્ટે સીબીઆઈ અને તપાસ અધિકારીઓ સામે નીચલી કોર્ટની "કઠોર ટિપ્પણી" પર અસ્થાયી રૂપે સ્ટે આપ્યો હતો.

હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટને સીબીઆઈની રિવિઝન અરજી પર નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કાર્યવાહી સ્થગિત કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્દેશ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે EDનો કેસ સીબીઆઈના પૂર્વનિર્ધારિત ગુના પર આધારિત છે.

"ખોટા દારૂ કેસમાં રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટના તમામ AAP નેતાઓને મુક્ત કરવાના આદેશ પર કોઈ સ્ટે નહોતો." - સૌરભ ભારદ્વાજ, પ્રદેશ AAP પ્રમુખ

ટ્રાયલ કોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને કે. કવિતા સહિત તમામ 23 આરોપીઓને મુક્ત કરી દીધા હતા. 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે સીબીઆઈને રાહત આપતા કહ્યું કે સીબીઆઈ પાસે તેમની સામે પૂરતા પુરાવા નથી. કોર્ટે તપાસ એજન્સીને ઠપકો આપ્યો અને તેની તપાસ પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. સીબીઆઈએ હવે આ આદેશને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો છે.

"દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં લાંબી અને તાર્કિક સુનાવણી પછી, દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ, ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા અને દારૂ કૌભાંડના અન્ય આરોપીઓને નીચલી સીબીઆઈ કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ જાહેર કરવા સામે દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને સુનાવણી માટે સ્વીકારવામાં આવી છે. જૂઠાણા અને ભ્રમનું આયુષ્ય ખૂબ જ ટૂંકું હોય છે અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા થોડી લાંબી થઈ શકે છે પરંતુ આખરે સત્યનો વિજય થાય છે અને દિલ્હીની અરવિંદ કેજરીવાલ સરકારે દારૂ કૌભાંડ કર્યું હતું કે કેમ તે હવે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં ઝડપી ચર્ચા પછી નક્કી કરવામાં આવશે." - વીરેન્દ્ર સચદેવ, પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ

આજની સુનાવણી બાદ, તમામ 23 આરોપીઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમને વાર્તાનો પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. સીબીઆઈના તપાસ અધિકારી સામે વિભાગીય તપાસ અને નકારાત્મક ટિપ્પણીઓના આદેશ પર રોક લગાવવામાં આવી છે. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી હવે 16 માર્ચ, 2026ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે.

