ETV Bharat / bharat

લેફ્ટેનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠ બનશે નવા સેના પ્રમુખ, જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીનું સ્થાન લેશે

ભારત સરકારે લેફ્ટનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠને ભારતીય સેનાના આગામી વડા તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે

ભારત સરકારે લેફ્ટનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠને ભારતીય સેનાના આગામી વડા તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે
ભારત સરકારે લેફ્ટનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠને ભારતીય સેનાના આગામી વડા તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે (X @SpokespersonMoD)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 4:51 PM IST

|

Updated : June 13, 2026 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: લેફ્ટનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠ દેશના આગામી આર્મી ચીફ (ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ) બનશે. કેન્દ્ર સરકારે શનિવારે તેમની નિમણૂંકની જાહેરાત કરી હતી. સેઠ હાલમાં ડેપ્યુટી ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેઓ વર્તમાન આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીનું સ્થાન લેશે.

જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીનો કાર્યકાળ 30 જૂને સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. તેમણે 30 જૂન, 2024 ના રોજ આર્મી ચીફનો પદભાર સંભાળ્યો હતો. આર્મી ચીફનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષ અથવા 62 વર્ષની ઉંમર સુધી, (જે પણ પહેલા આવે ત્યાં સુધી) રહે છે.

લેફ્ટનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠને ચાર દાયકાનો અનુભવ

લગભગ ચાર દાયકાની કારકિર્દીમાં, લેફ્ટનન્ટ જનરલ ધીરજ સેઠે ઓપરેશનલ, વ્યૂહાત્મક, ક્ષમતા વિકાસ અને સંસ્થાકીય ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક અનુભવ મેળવ્યો છે. એક નિવેદનમાં, સરકારે જણાવ્યું હતું કે, "તેમના કમાન્ડ અસાઈનમેન્ટમાં રણ વિસ્તારમાં આર્મર્ડ રેજિમેન્ટ, વેસ્ટર્ન થિયેટરમાં આર્મર્ડ એક બ્રિગેડ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કાઉન્ટર-ઇન્સર્જન્સી ફોર્સનું કમાન્ડિંગ શામેલ છે."

આ ઉપરાંત, આવનારા COASએ સેનાના મુખ્ય સ્ટ્રાઈક ફોર્મેશન પૈકીના એક સુદર્શન ચક્ર કોર્પ્સની કમાન સંભાળી છે અને દિલ્હી વિસ્તારના જનરલ ઑફિસર કમાન્ડિંગ તરીકે કામ કર્યું છે અને દક્ષિણ પશ્ચિમ અને દક્ષિણ કમાન્ડ બંનેનું નેતૃત્વ કર્યું છે.

લેફ્ટનન્ટ જનરલ સેઠના નામે એક વિશિષ્ટ સિદ્ધિ

લેફ્ટનન્ટ જનરલ સેઠે આર્મીના બે ઑપરેશનલ કમાન્ડ - દક્ષિણ પશ્ચિમ કમાન્ડ અને સધર્ન કમાન્ડની અઢી વર્ષ સુધી મુખ્ય વ્યૂહાત્મક દેખરેખ કરી કરી છે.

તેમના સમગ્ર કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે વિવિધ મહત્વપૂર્ણ સ્ટાફ અને વ્યૂહાત્મક નિમણૂંકો સંભાળી છે, જેનાથી ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ, ફોર્સ મેનેજમેન્ટ અને ક્ષમતા વિકાસ પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે.

જણાવી દઈએ કે, લેફ્ટનન્ટ જનરલ સેઠે અનેક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાં સેવા આપી હતી, જેમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સ્વતંત્ર આર્મર્ડ બ્રિગેડના બ્રિગેડ મેજર, અંગોલામાં યુએન મિશન સાથે ઓપરેશન્સ ઓફિસર, આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં સહાયક લશ્કરી સચિવ, દક્ષિણ પશ્ચિમ કમાન્ડ હેડક્વાર્ટરમાં બ્રિગેડિયર જનરલ સ્ટાફ (ઓપરેશન્સ) અને શિસ્ત, સમારંભ અને કલ્યાણના ડિરેક્ટર જનરલ તરીકેનો સમાવેશ થાય છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : June 13, 2026 at 5:08 PM IST

TAGGED:

LT GEN DHIRAJ SETH COAS
CHIEF OF ARMY STAFF
INDIAN ARMY
LT GEN DHIRAJ SETH
CHIEF OF ARMY STAFF LT DHIRAJ SETH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.