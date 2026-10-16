લેહ એપેક્સ બોડીએ ચીની ટિપ્પણીઓની કરી નિંદા; કહ્યું, ઐતિહાસિક રીતે ક્યારેય ચીનનો ભાગ રહ્યો નથી આ પ્રદેશ
LABના સહ-અધ્યક્ષ શેરિંગ દોરિયાએ કેન્દ્ર સરકારને અનુરોધ કર્યો કે, ચીનને સ્પષ્ટ અને મક્કમ સંદેશ આપે.
Published : October 16, 2026 at 7:09 AM IST
લેહ/જમ્મુ: 'લેહ એપેક્સ બોડી' (Leh Apex Body)એ ચીની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાના તાજેતરના નિવેદનની આકરી ટીકા કરી છે. ચીની પ્રવક્તાએ દાવો કર્યો હતો કે, પશ્ચિમ લદ્દાખ હંમેશા ચીનનો ભાગ રહ્યું છે. આ સંદર્ભમાં, લેહ એપેક્સ બોડીએ કેન્દ્ર સરકારને આ નિવેદનને સખત શબ્દોમાં ફગાવી દેવા અનુરોધ કર્યો છે.
સંગઠને જણાવ્યું હતું કે, ઇતિહાસ મુજબ લદ્દાખ ક્યારેય ચીનનો ભાગ રહ્યું નથી. લેહ એપેક્સ બોડીના સહ-અધ્યક્ષ શેરિંગ દોરિયાએ કહ્યું, "અમે લદ્દાખ અંગે ચીની અધિકારીના તાજેતરના નિવેદનોના સંદર્ભમાં 'લેહ એપેક્સ બોડી' વતી આ પત્રકાર પરિષદ યોજી રહ્યા છીએ. અમે આ નિવેદનોની સખત નિંદા કરીએ છીએ, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, પશ્ચિમ લદ્દાખ હંમેશા ચીનનો ભાગ રહ્યું છે."
તેમણે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયને અપીલ કરી કે, તેઓ ચીની સરકારને સ્પષ્ટ અને મક્કમ સંદેશ આપે કે ભારત લદ્દાખની એક ઇંચ જમીન પણ જતી કરશે નહીં. તેમણે અક્સાઈ ચીનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, તે હાલમાં ચીનના ગેરકાયદેસર કબજા હેઠળ છે.
ચીન દ્વારા કરવામાં આવેલી આ ટિપ્પણીઓને પાછી ખેંચવાની માંગ કરતા તેમણે કહ્યું, "ઐતિહાસિક રીતે લદ્દાખ ભારતનો ભાગ રહ્યું છે અને અહીંના લોકો છેલ્લા 70-75 વર્ષથી ભારત સાથે ખુશીથી રહી રહ્યા છે."
સરહદ નજીક રહેતા લોકોના પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું હતું કે, ચીન સાથેના સંઘર્ષો દરમિયાન જેમાં 1962નું યુદ્ધ અને 2020નો સરહદી સંઘર્ષ પણ સામેલ છે - લદ્દાખના લોકોએ દેશની રક્ષા માટે ભારતીય સેનાને પૂરો સાથ આપ્યો છે.
નુબ્રા (જેની પૂર્વમાં ચીન અને ઉત્તરમાં પાકિસ્તાન સાથે સરહદ જોડાયેલી છે)ના એક પ્રતિનિધિએ પણ નુબ્રા અને લદ્દાખના રહેવાસીઓ વતી આ નિવેદનોની નિંદા કરી હતી.
ગલવાન ખીણમાં થયેલા સંઘર્ષ સહિત આ ક્ષેત્રના સરહદી તણાવના ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, લદ્દાખના લોકોએ ચીની કાર્યવાહી સામે હંમેશા પોતાની ભૂમિના રક્ષણ માટે મક્કમતાથી અવાજ ઉઠાવ્યો છે.
તેમણે દલાઈ લામાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે, તિબેટના આ આધ્યાત્મિક નેતા પ્રત્યે ચીની સરકારના વર્તનને કારણે લદ્દાખના લોકોમાં ચીન પ્રત્યે ઊંડો આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક વિરોધ પેદા થયો છે.
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