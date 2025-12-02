કાયદેસર વિરોધ પ્રદર્શનોને આતંકવાદી કૃત્યો ન કહી શકાય: ઉમર ખાલિદની સુપ્રીમ કોર્ટમાં દલીલ
દિલ્હી રમખાણો કેસમાં ધરપકડ કરાયેલ ઉમર ખાલિદે દલીલ કરી હતી કે નાગરિકતા સુધારા કાયદા વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કાયદેસર છે અને આતંકવાદી કૃત્ય નથી.
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે 2020ના દિલ્હી રમખાણોના સંબંધમાં ધરપકડ કરાયેલ કાર્યકર્તા ઉમર ખાલિદની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરી. ઉમર ખાલિદે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે નાગરિકતા સુધારા કાયદા (CAA) વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કાયદેસર છે અને આતંકવાદી કૃત્ય નથી.
ઉમરના વકીલ કપિલ સિબ્બલે ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને એન.વી. અંજારિયાની બેન્ચને જણાવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા આ એક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી છે જેથી તેમના ક્લાયન્ટ જેલમાં રહે અને યુનિવર્સિટીના અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે એક પાઠ બની શકે જેઓ આવા કાર્યો નહીં કરે. સિબ્બલે કહ્યું, "ચક્કા જામ આખા દેશમાં થયો છે, જ્યોર્જ ફર્નાન્ડિસના યુગ દરમિયાન પણ... રેલ્વે કામગીરી ખોરવાઈ હતી. આ ચક્કા જામ કરતાં ઘણું વધારે છે."
સિબ્બલે કહ્યું, "રાજસ્થાનમાં ગુર્જર આંદોલન દરમિયાન, મને યાદ છે કે (લોકો) રેલ્વે પાટા પર સૂતા હતા. ટ્રેનો દોડવા દેવામાં આવી ન હતી. ખેડૂતોનું આંદોલન. કોઈ UAPA નહીં."
બેન્ચે શીખ વિરોધી રમખાણો વિશે પૂછ્યું, અને પૂછ્યું કે શું રસ્તા પર નાકાબંધી કરવામાં આવી હતી. સિબ્બલે કહ્યું કે લોકો પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, અને કહ્યું, "મેં જે જોયું તે ભયાનક હતું."
સિબ્બલે પૂછ્યું, "આ બાળકોએ શું કર્યું? તે એક કાયદેસર વિરોધ હતો અને તમે તેને આતંકવાદી કૃત્ય ન કહી શકો." "જ્યારે કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તમે જાઓ અને કંઈક કરો. તમે તેને આતંકવાદી કૃત્ય ન કહી શકો," સિબ્બલે કહ્યું.
કપિલ સિબ્બલે કોર્ટને ખાલિદનું 17 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ અમરાવતીમાં આપેલું ભાષણ બતાવ્યું અને કહ્યું કે તેમના અસીલે હિંસાનો જવાબ શાંતિથી અને નફરતનો જવાબ પ્રેમથી આપવાનું આહ્વાન કર્યું હતું. સિબ્બલે પૂછ્યું, "આ UAPAનું ઉલ્લંઘન કેવી રીતે છે?" સિબ્બલે કહ્યું, "કોઈ પણ તેમના ભાષણને કોઈપણ અર્થમાં ઉશ્કેરણીજનક કહી શકે નહીં."
તેમણે કહ્યું કે આ એવા વિદ્યાર્થીઓ હતા જેમણે, સાચા કે ખોટા, ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે ઉમેર્યું કે તેમની યુવાનીમાં, તેઓ પણ વિરોધ કરતા હતા. સિબ્બલે કહ્યું, "મને જેલમાં નાખવાનો કોઈ અર્થ નથી, અને શા માટે? જો તમારી સામે કેસ છે, તો મારા પર કેસ ચલાવો અથવા મને દોષિત ઠેરવો અને મને જેલમાં મોકલો. તમે મને જેલમાં ન નાખી શકો જેમ તમે કહી રહ્યા છો કે હું તમારા વિરોધ માટે તમને સજા આપીશ."
દિલ્હી રમખાણો કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા શરજીલ ઇમામે પણ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી કે તેમને કોઈ પણ ટ્રાયલ કે સજા સંભળાવ્યા વિના "ખતરનાક બૌદ્ધિક આતંકવાદી" તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યા છે. શરજીલે વરિષ્ઠ વકીલ સિદ્ધાર્થ દવે દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ પોતાનો કેસ રજૂ કર્યો. તેમણે કહ્યું, "હું કહેવા માંગુ છું કે હું આતંકવાદી નથી, જેમ કે પ્રતિવાદીઓ (પોલીસ) એ કહ્યું છે. હું રાષ્ટ્રવિરોધી નથી, જેમ કે સરકારે કહ્યું છે. હું આ દેશનો નાગરિક છું... મને અત્યાર સુધી કોઈ ગુનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો નથી."
સિદ્ધાર્થ દવેએ જણાવ્યું હતું કે શરજીલ ઇમામની 28 જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ રમખાણો પહેલા તેમના ભાષણો માટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે ફક્ત રમખાણોના કેસમાં "ગુનાહિત કાવતરું" નો ગુનો બની શકતો નથી. દવેએ દલીલ કરી હતી કે તેમના અસીલ પર ભાષણો માટે કેસ ચલાવવામાં આવી રહ્યો હતો, જેના અંશો કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે એફઆઈઆર માર્ચ 2020 માં દાખલ કરવામાં આવી હતી, અને તેમના અસીલ એક મહિનાથી વધુ સમયથી કસ્ટડીમાં હતા. આ, અલબત્ત, રમખાણોમાં શરજીલની શારીરિક હાજરીને નકારી કાઢે છે, કારણ કે તે કસ્ટડીમાં હતો.
ન્યાયાધીશ કુમારે પૂછ્યું, "શું આપણે તમારી દલીલ સ્વીકારી શકીએ છીએ કે આ ભાષણોને આતંકવાદી કૃત્યો ગણવામાં આવશે નહીં?" દવેએ કહ્યું કે આ ભાષણોને "ગુનાહિત કાવતરું" ગણવામાં આવશે નહીં.
કાર્યકર્તા ગુલ્ફીશા ફાતિમાએ પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે તેમને "લાંબા સમય સુધીફાતિમાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના અસીલ લગભગ છ વર્ષથી જેલમાં છે. તેમણે ટ્રાયલમાં વિલંબને "આઘાતજનક અને પહેલાં ક્યારેય ન થયો હોય તેવું" ગણાવ્યું. કસ્ટડીમાં" રાખી શકાય નહીં. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે દિલ્હી પોલીસના સંકલિત "શાસન પરિવર્તન કામગીરી"ના દાવાનો ઉલ્લેખ તેની ચાર્જશીટમાં નથી.
ફાતિમાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના અસીલ લગભગ છ વર્ષથી જેલમાં છે. તેમણે ટ્રાયલમાં વિલંબને "આઘાતજનક અને પહેલાં ક્યારેય ન થયો હોય તેવું" ગણાવ્યું.
ઉમર ખાલિદ, શરજીલ ઇમામ, ગુલ્ફિશા ફાતિમા, મીરાં હૈદર અને રહેમાન પર UAPA અને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમો હેઠળ 2020 ના રમખાણોના "માસ્ટરમાઈન્ડ" હોવાનો આરોપ છે, જેમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 700 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. નાગરિકતા સુધારો અધિનિયમ (CAA) અને રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર (NRC) સામે વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી.
