નરેન્દ્ર મોદીથી લઈને નીતિશ કુમાર સુધી... જાણો ભારતમાં લાંબા સમય સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે રહેનાર નેતાઓ
ભારતના મુખ્યમંત્રીઓ વિશે જાણીએ, જેમણે ભારતમાં સૌથી વધારે સમય મુખ્યમંત્રી પદ પર રહ્યા.
Published : November 20, 2025 at 10:35 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 10:42 PM IST
હૈદરાબાદ : ભારતમાં ઘણા એવા મુખ્યમંત્રીઓ રહ્યા છે, જેમણે લાંબા સમય સુધી પોતાના રાજ્યની અંદર નેતૃત્વ કર્યુ. આ મુખ્યમંત્રી જેઓ પોતાની અને પ્રાદેશિક પાર્ટી થકી તેઓઓ પોતાના રાજયમાં જ લોકોનો વિશ્વાસ ઉભો કરવામાં સફળ રહ્યા છે. ભારતની રાજનીતિ જે અનેક વિચારધારા અને અનેક રાજકીય પક્ષોથી ગુંચવાયેલી છે. જનતાનો વિશ્વાસ, સતત મળતી જીત અને કામ કરવાની રીત આ બધુ મળીને કોઈ નેતા લાંબા સમય સુધી સત્તા ધરાવતા હોય છે. આજે ગુરુવારે બિહારમાં નીતિશ કુમારે 10મી વખત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના પદના શપથ લીધા છે. ત્યારે એવા મુખ્યમંત્રીઓ વિશે જાણીએ, જેઓ ભારતમાં સૌથી વધારે સમય મુખ્યમંત્રી પદ પર રહ્યા.
- જ્યોતિ બસુ (પશ્ચિમ બંગાળ)
જ્યોતિ બસુ જેઓ એક ભારતીય સામ્યવાદી રાજકારણી નેતા હતા. 23 વર્ષ સુધી પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. તેમણે બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી પશ્ચિમ બંગાળ સરકારનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમનો કાર્યકાળ 21 જૂન 1977 થી 5 નવેમ્બર 2000 સુધીનો હતો, એટલે કે 23 વર્ષ 137 દિવસ.
- ગંગોંગ અપાંગ (અરુણાચલ પ્રદેશ)
ગેગોંગ અપાંગ જેઓ અરુણાચલ પ્રદેશનો રાજકીય પક્ષ અરુણાચલ ડેમોક્રેટીક પક્ષ અને અન્ય પક્ષો સાથે જોડાઈને તેમણે લગભગ 23 વર્ષ સુધી અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. તેમનો કાર્યકાળ 18 જાન્યુઆરી 1980 થી 19 જાન્યુઆરી 1999 અને 3 ઓગસ્ટ 2003 થી 9 એપ્રિલ 2007 સુધી હતો. તેમણે આ બે અલગ-અલગ કાર્યકાળમાં કામ સંભાળ્યું હતું.
અરુણાચલ પ્રદેશના ઉપલાના સિયાંગ જિલ્લાના કાર્કો ગામમાં જન્મેલા અપંગ અરુણાચલ પ્રદેશમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી મુખ્યમંત્રી પદ રહેનાર નેતા છે.
- લાલ થનહાવલા (મિઝોરમ)
મિઝોરમ રાજ્યમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી રહેનાર નેતા લાલ થનહાવલા છે. તેમનો ચૂંટણી મત વિસ્તાર સેેરછીપ અને હંગતુર્ઝો જયાંથી તેમણેે 1978, 1979, 1984, 1987, 1989, 1993, 2003, 2008 અને 2013 એમ તેઓ નવ વખત ચુંટણી લડ્યા. લાલ થનહાવલા રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ મિઝોરમના પીઢ નેતા હતા. કુલ 21 વર્ષ સુધી તેઓએ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી.
- વીરભદ્ર સિંઘ (હિમાચલ પ્રદેશ)
વીરભદ્ર સિંઘ જેઓ હિમાચલ પ્રદેશ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના મુખ્ય નેતા હતા. તેમણે 1983 થી 1990, 1993 થી 1998, 2003 થી 2007 અને 2012 થી 2027 સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. મંડી બેઠક પરથી તેઓ 5 વખત લોકસભા અને 4 વખત વિધાનસભાની ચૂંટણી જીત્યા હતા.
- નીતિશ કુમાર (બિહાર)
બિહારમાં અત્યાર સુધીમાં 23 મુખ્યમંત્રીઓ બન્યા છે. જેમાંથી ફક્ત ચાર જ મુખ્યમંત્રીઓએ પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આમાંથી બે મુખ્યમંત્રીઓ એક જ પરિવારના છે, લાલુ યાદવ અને રાબડી દેવી. બાકીના બે મુખ્યમંત્રીઓ પ્રથમ મુખ્યમંત્રી શ્રી કૃષ્ણ સિંહ અને નીતિશ કુમાર પોતે છે. નીતિશ કુમાર 10 વખત સેવા આપીને સૌથી વધુ વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી બનવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.
જેઓ પોતાની પાર્ટી જેડીયુ, એનડીએ અને આરજેડી, મહાગઠબંધન સાથે મળીને તેઓ બિહારની રાજનીતીમાં પોતોનો દબદબો રાખી રહ્યા છે. તેમને 'સુશાસન બાબુ' અને 'પલટુ રામ’/ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
- માનિક સરકાર (ત્રિપુરા)
માનિક સરકાર ત્રિપુરાના રાજકારણી ભારતની કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPM)ના વરિષ્ઠ નેતા છે. તેઓ સતત 1998 થી 2018 સુધી ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. માનિક સરકારને દેશના સૌથી ગરીબ મુખ્યમંત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કેમ કે તેઓ સામાન્ય બસ અને રિક્ષામાં પણ મુસાફરી કરતા હતા. ઈમાનદાર મુખ્યત્રી તરીકેની લોકોમાં છબી ધરાવતા કેમ કે તેઓ સામાન્ય જીવન જીવતા હતા.
- નવીન પટનાયક (ઓડીશા)
નવીન કુમાર પટનાયક ઓડીશાના પીઢ રાજકારણી જેમણે 2000 થી 2024 સુધી ઓડીશાના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેમનો કાર્યકાળ સિક્કીમના પવન કુમાર ચામલિંગ પછી સૌથી વધુ મુખ્યમંત્રી તરીકે રહેનાર નેતા છે. તેઓ BJD રાજકીય પાર્ટીના પ્રમુખ છે. તેઓ 2000થી હિંજલી વિધાનસભાથી તેઓ ચૂંટાઈને આવે છે. તેમણે રાજકીય પક્ષ જનતા દળ અને અન્ય પક્ષ સાથે જોડાઈને તેમણે મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા.
- નરેન્દ્ર મોદી (ગુજરાત)
નરેન્દ્ર મોદી જેઓ મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાતમાં લાંબો કાર્યકાળ ધરાવનાર નેતા છે. જેઓ હાલ ભારતના 14મા વડાપ્રધાન છે. તેઓ ગુજરાતમાં 2001 થી 2014 સુધી એટલે કે 12 વર્ષ અને 7 મહીના સુધી તેઓ મુખ્યમંત્રી તરીકે રહ્યા હતા. હાલ તેઓ વારાણસીના સાંસદ સભ્ય અને 2014 થી દેશના વડાપ્રધાન છે. તેમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સર્વોચ્ય નેતા તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે.
- પવન કુમાર ચામલિંગ (સિક્કિમ)
પવન કુમાર ચામલિંગ જેઓ સિક્કીમમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે રહેનાર નેતા છે. તેઓ 24 વર્ષ સુધી સિક્કિમના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. પવન કુમાર ચામલિંગ 1994 થી 2019 સુધીનો એટલે કે 24 વર્ષ 165 દિવસ CM રહ્યા હતા. તેમણે સિક્કીમ ડેમોક્રેટીક ફ્રન્ટની પણ સ્થાપના કરી હતી. પવન કુમાર ચામલિંગની રાજકીય કારકીર્દીની શરુઆત ગ્રામ પંચાયતના સરપંચથી થઈ હતી.
શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ (મધ્યપ્રદેશ)
શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ જેઓ ભાજપ પક્ષના દિગ્ગજ નેતા અને મધ્યપ્રદેશમાં 16 વર્ષથી વધારે મુખ્યમંત્રી તરીકે રહેનાર નેતા છે. તેઓ 2005 થી 2018 અને 2020 થી 2023 સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે રહ્યા. જેમને 'મામા' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ હાલ નરેન્દ્ર મોદીની સરકારમાં કેન્દ્રીય ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી છે.
આ પણ વાંચો....