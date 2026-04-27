'Gen Z આપણું ભવિષ્ય'... ગાર્ગી કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓને મળ્યા રાહુલ ગાંધી, PM મોદી પર સાધ્યું નિશાન

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "Gen Z આપણું ભવિષ્ય છે, અને Gen Z મહિલાઓ આગળ વધીને નેતૃત્વ કરશે."

విద్యార్థినీఓ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 9:18 AM IST

Updated : April 27, 2026 at 9:53 AM IST

નવી દિલ્હી: વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ દિલ્હી યુનિવર્સિટી (ડીયુ) ના ગાર્ગી કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે મુલાકાત કરી. આ વાતચીત દરમિયાન, તેમણે યુવાનો ખાસ કરીને મહિલાઓની શક્તિ, ભાગીદારી અને ભવિષ્ય અંગે એક શક્તિશાળી સંદેશ આપ્યો. રાહુલ ગાંધીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, ભવિષ્યનું ભારત 'જનરલ ઝેડ'નું છે અને તેનું નેતૃત્વ મહિલાઓ કરશે.

દિલ્હી યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે બેઠેલા રાહુલ ગાંધીએ ઔપચારિક વાતચીતને બદલે ખુલ્લા સંવાદનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો. સમગ્ર સત્ર દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ કોઈપણ ખચકાટ વિના પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. તેમણે શિક્ષણ, સલામતી, રોજગાર અને સમાનતા જેવા મુદ્દાઓ અંગે પોતાના અનુભવો શેર કર્યા અને દેશના ભવિષ્ય માટે પોતાની આશાઓ વ્યક્ત કરી.

આ તકે બોલતા, રાહુલ ગાંધીએ નિવેદન આપ્યું હતું કે, "જનરલ ઝેડ આપણું ભવિષ્ય છે, અને જનરલ ઝેડની મહિલાઓ નેતૃત્વ કરવા આગળ આવશે." તેમણે ભાર મૂક્યો કે સમાજ અને સરકાર બંનેની જવાબદારી છે કે દરેક દિકરી માટે દરેક દરવાજા ખોલવામાં આવે, ખાતરી કરવામાં આવે કે તેમને સમાન તકો મળે અને તેઓ કોઈપણ ભય વિના આગળ વધી શકે.

કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા રાહુલ ગાંધીએ કટાક્ષ કર્યો કે, "જાદુગર પાસે કોઈ નવો જાદુ બચ્યો નથી... અને દેશના યુવાનો હવે સત્યને સમજી ગયા છે." આ છુપાયેલા સંદર્ભો દ્વારા, તેમણે સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો કે, આજના યુવાનો જાગૃત છે અને દેખાવ અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેના ભેદને સંપૂર્ણપણે સમજે છે.

વિદ્યાર્થિનીઓએ પણ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા

રાહુલ ગાંધીને મળ્યા બાદ, વિદ્યાર્થિનીઓએ પણ પોતાના વિચારો મુક્તપણે વ્યક્ત કર્યા. તેઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, આધુનિક મહિલાઓ ફક્ત સમાનતા શોધતી નથી, પરંતુ, તેઓ દરેક ક્ષેત્રમાં સક્રિય ભાગીદારીની હકદાર છે. વિદ્યાર્થીઓ દ્રઢપણે માનતા હતા કે જ્યાં સુધી વસ્તીના અડધા ભાગને સંપૂર્ણ તકો અને નેતૃત્વની ભૂમિકાઓ આપવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રની પ્રગતિ અધૂરી રહેશે.

