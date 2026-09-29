ચાલુ કારમાં સુનાવણીમાં સામેલ થયા વકીલ, કોર્ટે ફટકાર્યો એક લાખનો દંડ
દિલ્હી હાઇકોર્ટે ચાલતી કારમાંથી કોર્ટની સુનાવણીમાં સામેલ થવા બદલ વકીલને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : September 29, 2026 at 8:54 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઇકોર્ટે ચાલતી કારમાંથી કોર્ટની સુનાવણીમાં સામેલ થવા બદલ વકીલને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. જસ્ટિસ ઓમ પ્રકાશ શુકલાએ કોર્ટરૂમની ગરિમા વિરૂદ્ધ અને ન્યાયિક કાર્યવાહીમાં અવરોધરૂપ ગણાવ્યું હતું. વર્ચ્યુઅલ સુનાવણી દરમિયાન વકીલ પોતાની કારમાં બેઠા હતા અને વાહન ચાલુ હોવા છતાં વીડિયો કોન્ફ્રેસિંગ દ્વારા કાર્યવાહીમાં જોડાયા હતા.
કોર્ટે કહ્યું કે વીડિયો કોન્ફ્રેસિંગના માધ્મયથી સુનાવણીનો અર્થ એવો નથી કે કોર્ટની ગરિમા જ ભંગ થઇ જાય અને કોર્ટ સુનાવણી સારી રીતે સંચાલિત ના કરી શકે. કોર્ટે કહ્યું કે જ્યારે રોજના 70 કેસને હલ કરવાના હોય, આ રીતની સમસ્યા થાય અને કોર્ટની ગરિમા ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો કોર્ટને હસ્તક્ષેપ કરવાની જરૂર પડશે. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા અને વીડિયો કોન્ફ્રેસિંગને લગતા નિયમો વકીલને અદાલતની પરવાનગી વિના ચાલતા વાહનની અંદરથી અદાલતી કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપતા નથી.
કોર્ટે કહ્યું કે કોર્ટ ખાસ પરિસ્થિતિમાં જ કોઇ વકીલને વાહનમાંથી વીડિયો કોન્ફ્રેસિંગ દ્વારા સુનાવણીમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપી શકે છે. આ માટે જરૂરી છે કે સુનાવણીમાં સામેલ થઇ રહેલા વકીલ પણ એક અનુકૂળ માહોલનો અનુભવ કરે. આ બાબત સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્ક અને નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી સાથે સંકળાયેલા એક નિર્ણયના પાલન અંગેની હતી.
આ કેસમાં સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્ક તરફથી હાજર રહેલા વકીલ વીડિયો કોન્ફ્રેસિંગ દરમિયાન ચાલુ કારમાં હતા અને ત્યાથી જ કોર્ટની સુનાવણીમાં સામેલ થયા હતા, જેના પર હાઇકોર્ટે આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી અને વકીલ પર એક લાખનો દંડ ફટકાર્યો હતો. હાઇકોર્ટે આ દંડની રકમ એક અઠવાડિયાની અંદર દિલ્હી હાઇકોર્ટ લીગલ સર્વિસ કમિટીમાં જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
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