ચૂંટણી આયોગની નિયુક્તિનો કાયદો: સુપ્રીમ કોર્ટે અલગ સુનાવણીનો કર્યો ઈનકાર, 5 જજોની બેન્ચ કરશે વિચાર
આ મામલો ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી. મોહનાની બેન્ચ સામે લવાયો હતો.
Published : November 20, 2026 at 4:01 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે એક અલગ અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેમાં 'સ્પ્લિટ વર્ડિક્ટ' (વિભાજિત ચુકાદો) પાછો ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ ચુકાદો એ પ્રશ્ન સાથે સંબંધિત હતો કે શું ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક અંગેના કાયદાને પડકારતી અરજીઓને મોટી બેંચ સમક્ષ મોકલવી જોઈએ કે કેમ. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આ કાયદાની કાયદેસરતા તપાસવા માટે અગાઉથી જ રચાયેલી પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેંચ જ આ 'ચુકાદો પાછો ખેંચવાની અરજી' પર વિચારણા કરવા માટે યોગ્ય મંચ છે.
આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI), ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમાલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી બેંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે કોર્ટને વિનંતી કરી કે આ અરજીને તે મૂળ બેંચ સમક્ષ મૂકવામાં આવે જેમાં ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તા અને ન્યાયાધીશ સતીશ ચંદ્ર શર્માનો સમાવેશ થતો હતો, જેમણે 23 સપ્ટેમ્બરે આ 'સ્પ્લિટ વર્ડિક્ટ' આપ્યો હતો.
ભૂષણે દલીલ કરી હતી કે, ન્યાયાધીશ શર્માના કિસ્સામાં 'હિતોનો સંઘર્ષ'રહેલો છે. તેમણે આગ્રહ કર્યો કે ચુકાદો પાછો ખેંચવાની માંગ કરતી અરજી પર તે જ બેંચ દ્વારા સુનાવણી થવી જોઈએ જેમણે તે ચુકાદો આપ્યો હતો.
જોકે, બેંચે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ અરજી, તેમજ 'રેફરન્સ ઓર્ડર' (મામલાને મોટી બેંચ પાસે મોકલવાનો આદેશ) ને પડકારતી અન્ય કોઈપણ અરજી પર પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેંચ દ્વારા વિચારણા કરી શકાય છે. આ બંધારણીય બેંચની રચના 'મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) અધિનિયમ, 2023' ની કાયદેસરતાને પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી કરવા માટે કરવામાં આવી છે.
ભૂષણે ધ્યાન દોર્યું કે ન્યાયાધીશ શર્મા આવતા અઠવાડિયે નિવૃત્ત થવાના છે. CJI એ સૂચન કર્યું કે પાંચ ન્યાયાધીશોની બેંચ આ અરજી પર વિચારણા કરી શકે છે. તેના જવાબમાં, ભૂષણે દલીલ કરી કે 'હિતોના સંઘર્ષ'ના આક્ષેપને જોતા, 'રેફરન્સ ઓર્ડર' પોતે જ પાછો ખેંચી લેવો જોઈતો હતો. CJI એ એમ પણ કહ્યું કે, જો 'સ્પ્લિટ વર્ડિક્ટ' આપનારા ન્યાયાધીશોમાંથી કોઈ એક નિવૃત્ત થઈ જાય, તો પણ પાંચ ન્યાયાધીશોની બેંચ આ અરજી પર વિચારણા કરી શકે છે.
ટૂંકી દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેંચે અવલોકન કર્યું કે આ મુદ્દો પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેંચ સમક્ષ ઉઠાવી શકાય છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ વિભાજિત ચુકાદો આપ્યો
23 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તા અને ન્યાયાધીશ સતીશ ચંદ્ર શર્મા 2023ના કાયદાને પડકારતી અરજીઓ પર વિચાર કરવા માટે મોટી બેન્ચની રચના કરવી જોઈએ કે નહીં તે અંગે મતભેદ હતા.
2023 ના કાયદાને મુખ્યત્વે આ આધાર પર પડકારવામાં આવ્યો છે કે તે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક માટે પસંદગી પેનલમાંથી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને બાકાત રાખે છે.
આ કાયદા હેઠળ, પસંદગી પેનલમાં વડા પ્રધાન, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળના એક મંત્રીનો સમાવેશ થાય છે.
ન્યાયાધીશ દત્તા માનતા હતા કે બે ન્યાયાધીશોની બેન્ચ કાયદાને પડકારવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે, જ્યારે ન્યાયાધીશ શર્માએ આ બાબતને પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચને મોકલવાનું સમર્થન કર્યું હતું, એમ કહીને કે મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય પ્રશ્નો સામેલ છે.
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