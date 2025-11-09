ETV Bharat / bharat

બિહાર ચૂંટણી, બીજા તબક્કાના મતદાન માટે પ્રચારનો આજે છેલ્લો, 11 નવેમ્બરે મતદાન

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં 122 બેઠકો પર મતદાન થવાનું છે, ત્યારે આજે પ્રચારનો અંતિમ દિવસ છે.

11 નવેમ્બરે બીજા તબક્કાનું મતદાન
11 નવેમ્બરે બીજા તબક્કાનું મતદાન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 2:49 PM IST

પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના બીજા અને અંતિમ તબક્કા માટે પ્રચાર પડઘમ આજે સાંજે ૫ વાગ્યે શાંત થશે. 122 બેઠકો માટે 11 નવેમ્બરે મતદાન થશે.

NDA એ અંતિમ દિવસે પોતાની સંપૂર્ણ તાકાત લગાવી દીધી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સાસારામના ફઝલગંજ, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે રોહતાસ, ઔરંગાબાદ અને કૈમૂર જિલ્લામાં શ્રેણીબદ્ધ જાહેર રેલીઓ કરી,

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કાના પ્રચારના અંતિમ દિવસે, સમગ્ર વિપક્ષ અને શાસક ગઠબંધન મેદાનમાં છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સીતામઢી, સમસ્તીપુર, પશ્ચિમ ચંપારણ અને મધુબનીમાં ચાર હાઇ-પ્રોફાઇલ રેલીઓ કરી.

આ દરમિયાન, મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર તેજસ્વી યાદવ અરવલ, રોહતાસ, ઔરંગાબાદ, જહાનાબાદ અને કૈમુરમાં પાંચ જાહેર સભાઓને સંબોધિત કરી.

જ્યારે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી કિશનગંજ અને પૂર્ણિયામાં બે રેલીઓ યોજાઈ, જ્યારે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ કૈમુરના ગોહ અને મોહનિયામાં એનડીએ ઉમેદવારો માટે મત માંગ્યા. સાંજે 5 વાગતાનીી સાથે જ, 122 બેઠકો માટે રાજકીય યુદ્ધના પ્રચારના પડઘમ શાંત થઈ જશે. જ્યારે 14 નવેમ્બરના રોજ ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થશે.

