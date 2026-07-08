ETV Bharat / bharat

શોપિયા એન્કાઉન્ટરમાં લશ્કરનો આતંકી ઠાર, હથિયાર અને દારૂગોળો જપ્ત, સર્ચ ઓપરેશન ચાલું

શોપિયા જિલ્લાના સૈદાપોરા વિસ્તારમાં સંયુક્ત આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી દરમિયાન લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના એક આતંકવાદીને ઠાર મારવામાં આવ્યો હતો.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના શોપિયામાં સુરક્ષાદળોએ લશ્કરના આતંકીને ઠાર માર્યો હતો
જમ્મુ અને કાશ્મીરના શોપિયામાં સુરક્ષાદળોએ લશ્કરના આતંકીને ઠાર માર્યો હતો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 12:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

શોપિયા: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોને આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી દરમિયાન મોટી સફળતા મળી છે. જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે જણાવ્યું હતું કે શોપિયા જિલ્લાના સૈદાપોરા વિસ્તારમાં સંયુક્ત આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી દરમિયાન લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના એક આતંકવાદીને ઠાર મારવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા દળો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યા હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે માર્યા ગયેલા આતંકવાદીની ઓળખ કુલગામ જિલ્લાના રહેવાસી ઝાકિર અહેમદ ગની તરીકે થઇ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગની 27 સપ્ટેમ્બર, 2023થી ગુમ હતો અને બાદમાં તે આતંકવાદી સંગઠનમાં સામેલ થયો હતો. સૈદાપોરા ગામમાં આતંકવાદીઓની હાજરી અંગે વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતીના આધારે શનિવારે શરૂ થયેલ આ કાર્યવાહી બુધવારે સતત પાંચમા દિવસે પણ ચાલુ રહી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે વિસ્તારમાં તપાસ અભિયાન દરમિયાન સુરક્ષાદળોએ ગોળી ચાલવાનો અવાજ સાંભળ્યો હતો અને તેમણે જવાબી કાર્યવાહી કરી હતી જેમાં થોડી વાર સુધી ફાયરિંગ થયું હતું. ઓપરેશન બાદ વિસ્તારમાંથી આતંકવાદીનો શબ મળ્યો હતો. અથડામણવાળી જગ્યાએથી હથિયાર અને દારૂગોળો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

વિસ્તારમાં કોઇ અન્ય આતંકવાદી નથી તેને લઇને સુરક્ષાકર્મીઓએ તપાસ અને સેનિટાઇઝેશન ઓપરેશન ચાલું રાખ્યું છે. આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે X પર જણાવ્યું, 'તમે ભાગી શકો છો પણ છુપાઇ શકતા નથી!' પોલીસે જણાવ્યું કે સેનાની રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ અને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ સાથે મળીને ચલાવવામાં આવેલા એક જોઇન્ટ ઓપરેશન દરમિયાન સ્પેશ્યલ ઓપરેશન્સ ગ્રુપ (SOG) શોપિયાએ લશ્કર-એ-તૈયબાના એક આતંકવાદીને ઠાર માર્યો હતો.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તપાસ અભિયાન ચાલું રહેવાને કારણે ચારે તરફ સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. ઓપરેશનના ઔપચારિક રીતે સમાપ્ત થવા અને વિસ્તારને સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ જપ્ત હથિયાર અને ઓપરેશન સાથે જોડાયેલી માહિતી આપવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SHOPIA LASKAR TERRORIST
LASHKARETAIBA TERRORIST KILLED
SHOPIAN ENCOUNTER
SHOPIAN ENCOUNTER TERRORIST KILLED
LASHKARETAIBA TERRORIST KILLED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.