બડગામ અથડામણમાં ઠાર મરાયો લશ્કર આતંકી હાશિમ મૂસા, પાક સેનામાં SSGનો પૂર્વ કમાન્ડો હતો
સુરક્ષાદળો સાથે અથડામણમાં માર્યા ગયેલા આતંકવાદી હાશિમ મૂસા પાકિસ્તાની સેનામાં કમાન્ડો રહી ચુક્યો હતો.
Published : September 30, 2026 at 7:41 PM IST
શ્રીનગર: કાશ્મીરના બડગામ જિલ્લામાં અથડામણમાં ઠાર મરાયેલો લશ્કર-એ-તૈયબાનો આતંકવાદી મોહમ્મદ આસિફ ઉર્ફ હાશિમ મૂસા પાકિસ્તાન સેનાના SSG રિટાયર્ડ હવાલદાર હતો. આ સિવાય તે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેઝ મુશર્રફના સુરક્ષા કાફલામાં તૈનાત હતો.
આ ઘટનાને લઇને માહિતી આપતા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મૂસાને કોરાગ, યૂસમર્ગના ઊંચાઇ ધરાવતા વિસ્તારમાં સેના અને અન્ય સુરક્ષાદળોએ એક સંયુક્ત અભિયાનમાં ઠાર માર્યો છે. તે કેટલાક આતંકવાદી હુમલામાં સામેલ હતો. ખાસ કરીને છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં જેમાં સૈન્યકર્મીઓ અને અસૈન્ય ઠેકાણા બન્નેને ઘાત લગાવીને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ સિલસિલો 2023માં પીર પંજાલ ક્ષેત્રમાંથી શરૂ થયો હતો અને એપ્રિલ 2025ના પહેલગામ હુમલા સાથે સમાપ્ત થયો હતો જેમાં આરોપીએ આતંકવાદી હુમલાનું ષડયંત્ર રચવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અદા કરી હતી.
Mohammad Asif alias Hashim Moosa was born on 07 March 1980. He joined the Pakistan Army in 2000 under service number PA-3106947 and retired with the rank of Havildar. In 2005, Mohammad Asif was inducted into the Special Services Group (SSG). He served with 4 Commando “Yalgar”… https://t.co/bQWmFFDuFF pic.twitter.com/dGgtr7fMeI— ANI (@ANI) September 30, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પહેલગામ હુમલામાં 26 લોકોના મોત થયા હતા. કહેવામાં આવે છે કે આસિફ ઉર્ફ મૂસા 'ફૌજી' અને 'સુલેમાન શાહ' જેવા ઉપનામોનું પણ પ્રયોગ કરતો હતો. આટલું જ નહીં આસિફ 2021માં જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઘૂસણખોરી કરી ભારતમાં આવ્યો હતો અને તે વિસ્તારમાં લશ્કર-એ-તૈયબાના મુખ્ય અભિયાન કમાન્ડર તરીકે પોતાનું કામ કરતો હતો.
આસિફે પાકિસ્તાની સેનામાં પોતાની 23 વર્ષની નોકરીમાં 18 વર્ષ SSGમાં વિતાવ્યા હતા. વર્ષ 2006થી 2008 વચ્ચે તે પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેઝ મુશર્રફની સુરક્ષામાં પ્રતિનિયુક્ત હતો. આ દરમિયાન તેને અમેરિકામાં ખાસ VVIP સુરક્ષા ટ્રેનિંગ લીધી હતી અને અમેરિકન સ્પેશ્યલ દળો સાથે મેડિકલ ટ્રેનિંગ પણ પૂર્ણ કરી હતી.
સેનામાંથી રિટાયર થયા બાદ આસિફને આતંકી સભ્યોને ટ્રેનિંગ આપવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં લશ્કરના અભિયાનોનું નેતૃત્ત્વ કરવા માટે ઘૂસણખોર કરાવીને જમ્મુ કાશ્મીર મોકલ્યો હતો.
અધિકારીઓ અનુસાર સપ્ટેમ્બરમાં બડગામ, ઉધમપુર અને ડોડા જિલ્લામાં ચલાવવામાં આવેલા અલગ અલગ અભિયાનોમાં સુરક્ષાદળો દ્વારા માર્યા ગયેલા પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓમાં આસિફ પાંચમો હતો. તેના નજીકના સાથી યાસિરને પાંચ સપ્ટેમ્બરે યૂસમર્ગના વિસ્તારમાં ઠાર માર્યો હતો જ્યારે આસિફ ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો હતો.
બીજી તરફ જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM)ના બે આતંકવાદી સદ્દામ અને મુસ્તફાને 17 સપ્ટેમ્બરે ઉધમપુરના મજાલતા જંગલમાં ઠાર મારવામાં આવ્યો હતો. જૈશના એક અન્ય કમાન્ડરના શબ 12 સપ્ટેમ્બરે ડોડા જિલ્લાના સેઓજધાર જંગલમાંથી મળી આવ્યો હતો. આસિફ ઉર્ફ મૂસા સુરક્ષાદળોના જવાનો અને લોકોને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા 12થી વધુ હુમલામાં સામેલ હતો.
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