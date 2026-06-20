NTA ની મોટી ભૂલ: વિદ્યાર્થીએ નાગપુરમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર માંગ્યું હતું, મળ્યું અબુ ધાબી, પરિવાર નારાજ
પરીક્ષા રવિવાર, 21 જૂને યોજાવાની છે. વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય દાવ પર છે.
Published : June 20, 2026 at 11:03 AM IST
નાગપુર: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ને લઈને વિવાદ ચાલુ છે. પહેલા પેપર લીક થયું હતું, અને હવે એક વિદ્યાર્થીના પરીક્ષા કેન્દ્રને લઈને એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. NEET પરીક્ષા આવતીકાલે, રવિવાર, 21 જૂન, 2026 ના રોજ દેશભરમાં ફરીથી શેડ્યૂલ થવાની છે, અને હજુ પણ વસ્તુઓ સારી રીતે ચાલી રહી નથી.
અહેવાલો અનુસાર, NEETનું સંચાલન કરતી એજન્સીએ નાગપુર, મહારાષ્ટ્રના નાગપુરના વિદ્યાર્થી અબ્દુલ્લા માટે એક પરીક્ષા કેન્દ્ર સોંપ્યું છે, જે ભારતમાં નહીં પરંતુ અબુ ધાબી (UAE) માં છે, તેમ છતાં તેણે નાગપુરને તેના પસંદગીના પરીક્ષણ શહેર તરીકે પસંદ કર્યું છે. આ સમાચાર રવિવાર, 21 જૂનના રોજ યોજાનારી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષાના એક દિવસ પહેલા જ આવ્યા છે, જેનાથી ઉમેદવાર અને તેનો પરિવાર મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે, નિયમો મુજબ, પરીક્ષા કેન્દ્રો વિદેશમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ ફક્ત NRI અને વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે છે.
શરૂઆતમાં નાગપુર કોલેજમાં કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવ્યું
વિદ્યાર્થીને શરૂઆતમાં મૂળ NEET પરીક્ષા માટે નાગપુરની સરસ્વતી વિદ્યાલયમાં એક કેન્દ્ર સોંપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, પેપર લીક વિવાદ બાદ જ્યારે પરીક્ષા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી, ત્યારે તેણે પોતાનું નવું પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ કર્યું અને જોયું કે તેનું પરીક્ષા કેન્દ્ર UAEમાં અબુ ધાબી ઇન્ડિયન સ્કૂલમાં ખસેડવામાં આવ્યું છે.
પરિવારે અસમર્થતા વ્યક્ત કરી
પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, વિદ્યાર્થીએ અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે પોતાની પહેલી પસંદગી નાગપુર તરીકે કરી હતી, ત્યારબાદ વર્ધા અને ભંડારા. પ્રવેશપત્ર પર વિદેશી કેન્દ્ર સૂચિબદ્ધ જોઈને તેઓ ચોંકી ગયા. વિદ્યાર્થીના પિતા, મોહમ્મદ તાલિબે જણાવ્યું હતું કે તેઓ તેમના બાળકને પરીક્ષા માટે વિદેશ મોકલી શકતા નથી. તેની પાસે પાસપોર્ટ પણ નથી, અને મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરવા માટે પણ સમય બચ્યો નથી. પરિવારે NTA હેલ્પલાઇનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે; એજન્સીએ ભૂલ સ્વીકારી છે અને ખાતરી આપી છે કે ચકાસણી પછી સુધારેલ પ્રવેશપત્ર જારી કરવામાં આવશે.
ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ મંત્રીએ મોટી ભૂલ તરફ ધ્યાન દોર્યું
મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી ડૉ. અનીસ અહેમદે આ ઘટનાની ટીકા કરી, તેને પરીક્ષણ એજન્સી તરફથી ગંભીર ભૂલ ગણાવી, અને NTA ને વિદ્યાર્થીને નાગપુર અથવા નજીકના શહેરમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવીને તાત્કાલિક ભૂલ સુધારવા વિનંતી કરી. પરીક્ષા વ્યવસ્થાપનના મુદ્દાઓની ચાલી રહેલી તપાસ વચ્ચે આ ઘટનાએ NTA ની કામગીરી અંગે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરી છે.
કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા
દરમિયાન, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ NEET-UG 2026 પુનઃપરીક્ષાનું સુગમ અને પારદર્શક સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી છે. NTA અનુસાર, પરીક્ષા પ્રક્રિયાની અખંડિતતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક વ્યાપક સુરક્ષા માળખું અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. ગુપ્ત પરીક્ષા સામગ્રીને કડક સુરક્ષા પ્રોટોકોલ હેઠળ પોલીસ એસ્કોર્ટ સાથે GPS-સક્ષમ વાહનોમાં પરિવહન કરવામાં આવી રહી છે. પરીક્ષા કેન્દ્રો પર CCTV સર્વેલન્સ, આધાર-આધારિત બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ અને રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
22 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે
પરીક્ષા માટે શહેરના સંયોજકો, નિરીક્ષકો, કેન્દ્ર અધિક્ષકો, નિરીક્ષકો, જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓ સહિત 2,00,000 થી વધુ લોકો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. NTA એ ઉમેદવારોને સવારે 11 થી 1:30 વાગ્યાની વચ્ચે તેમના પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પહોંચવાની સલાહ આપી છે અને જણાવ્યું છે કે પ્રવેશદ્વાર બપોરે 1:30 વાગ્યે બંધ થશે. ભારતના ૫૫૧ શહેરોમાં અને વિદેશના 14 શહેરોમાં બપોરે 2 વાગ્યાથી 5:15 વાગ્યા સુધી પરીક્ષા પેન-એન્ડ-પેપર મોડમાં લેવામાં આવશે. 21 જૂને 22.79 લાખથી વધુ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપે તેવી અપેક્ષા છે.