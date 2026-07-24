હિમાચલમાં ભૂસ્ખલન થતા ટાટા સુમો પર પથ્થરો પડ્યા, 13 લોકોના મોત; 2 ઘાયલ
હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા અને લાહૌલ-સ્પિતિ જિલ્લાની સરહદો પર એક દર્દનાક દુર્ઘટના બની છે.
Published : July 24, 2026 at 5:29 PM IST
ચંબા: હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા અને લાહૌલ-સ્પિતિ જિલ્લાની સરહદો પર એક દર્દનાક દુર્ઘટના બની છે. અહીં પાંગી-ઉદયપુર માર્ગ પર એક ટાટા સુમો ઉપર પહાડ ઉપરથી પથ્થર પડ્યા હતા જેમાં કારમાં સવાર 13 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 2 લોકો ઘાયલ થયા છે.
લાહૌલ-સ્પિતિ જિલ્લાના એસપી શિવાની મેહલાએ જાણકારી આપી છે કે ઉદયપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવેલા વિસ્તારમાં આ દુર્ઘટના બની છે જ્યા કડૂ નાલા પાસે HP01M2210 નંબરના એક વાહન પર પહાડ પરથી પથ્થર પડ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં ડ્રાઇવર બીર સિંહ સહિત 13 લોકોના મોત થયા છે.
અકસ્માત પછીની તસવીરો ભયાનક છે. કાર પર ઘણા પથ્થરો પડ્યા હતા, જેના કારણે તે સંપૂર્ણપણે તૂટી ગઈ હતી. આ ઘટના ચંબા અને લાહૌલ-સ્પિતિ જિલ્લાની સરહદ પર બની હતી. ચંબા જિલ્લાના ભરમૌરના ધારાસભ્ય ડૉ. જનક રાજે સોશિયલ મીડિયા પર અકસ્માતના ફોટા શેર કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે પાંગી-ઉદયપુર રોડ પર ભૂસ્ખલનને કારણે ટાટા સુમો વાહન પર પથ્થરો પડતાં 13 લોકોનાં મોત થયાં છે અને બે ઘાયલ થયા છે. બધા મૃતકો ચંબા જિલ્લાની પાંગી ખીણના હતા. ધારાસભ્યએ ચંબા અને લાહૌલ-સ્પિતિ જિલ્લા વહીવટીતંત્રને રાહત કામગીરી ઝડપી બનાવવા વિનંતી કરી છે; પોલીસ અને બચાવ ટીમો પહેલાથી જ ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગઈ છે.
"પાંગી ખીણના કેટલાક લોકો ઉદયપુરથી પાંગી તરફ જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં, કડુ નાલા પહેલા એક સ્થળે, ભૂસ્ખલન થતા તેમના વાહન પર પથ્થર પડ્યા હતા જેના પરિણામે 13 મુસાફરોના મોત થયા, જ્યારે બે લોકો બચી ગયા છે. મૃતકોમાં છ મહિનાનું બાળક પણ સામેલ છે. હું શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. લાહૌલ-સ્પીતિ અને ચંબાના જિલ્લા વહીવટીતંત્રને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે." — ડૉ. જનક રાજ, ભાજપ ધારાસભ્ય, ભરમૌર વિધાનસભા મતવિસ્તાર
પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર ઘટનાસ્થળે રવાના
ચંબાના ડીસી મુકેશ રેપસ્વાએ જણાવ્યું હતું કે કડુ નાલા નજીક પર્વત પરથી એક પથ્થર કાર પર પડવાથી વાહનને નુકસાન થયું હોવાની માહિતી મળી છે. અકસ્માત સ્થળ ખૂબ જ દૂરના વિસ્તારમાં છે જ્યાં મોબાઇલ નેટવર્ક કવરેજ નથી, જેના કારણે ઘટના વિશે વિગતો એકત્રિત કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે. આ વિસ્તાર લાહૌલ-સ્પિતિ જિલ્લામાં આવતો હોવાથી, ચંબા જિલ્લાની પોલીસ ટીમ સાથે બીઆરઓ અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમોને ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી છે.
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