ETV Bharat / bharat

વાયનાડ ટનલ પ્રોજેક્ટ સાઇટ પર ભૂસ્ખલનથી ભારે તબાહી, 3ના મોત, 18 ઘાયલ, 5 લાપતા લોકોની શોધખોળ ચાલુ

ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓએ અહીં ભૂસ્ખલનની શક્યતા અંગે પહેલેથી જ ચેતવણી આપી હતી

ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓએ અહીં ભૂસ્ખલનની શક્યતા અંગે પહેલેથી જ ચેતવણી આપી હતી
ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓએ અહીં ભૂસ્ખલનની શક્યતા અંગે પહેલેથી જ ચેતવણી આપી હતી (Arrangment)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 6:40 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

વાયનાડ (કેરળ): મંગળવારે વાયનાડના મેપ્પડી નજીક કલ્લાડીમાં ભારે વરસાદને કારણે થયેલા મોટા ભૂસ્ખલનમાં અનેક કામદારો કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. આ ઘટનામાં ત્રણ લોકોના મોત થયાની પુષ્ટિ થઈ છે. ઘટના બાદ કાલપેટ્ટાથી ફાયર સર્વિસના કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

કલ્લાડીમાં મીનાક્ષી પુલ પાસે ભૂસ્ખલન થયું હતું, જ્યાં મલપ્પુરમ અને વાયનાડ જિલ્લાઓને જોડતા ટનલ રોડ પ્રોજેક્ટ પર કામ ચાલી રહ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ઘટનાસ્થળેથી ત્રણ લોકોને બચાવ્યા હતા.

ઘાયલોની ઓળખ કુદમ્મલ (તમિલનાડુ), કુંજુ (મલયાલી), સૂરજ યાદવ (બિહાર), સંજય ઠાકુર, રજનીશ, દિલીપ, હીરા કુમાર અને તન્મય ઘોષ (તમામ વાયનાડની VIMS હોસ્પિટલમાં એડમિટ) તરીકે થઈ છે. હોસ્પિટલનું કહેવું છે કે, એક વ્યક્તિની હાલત ગંભીર છે.

આ તે જગ્યા છે જ્યાં ટનલ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા કામદારો રોકાયા હતા. તેમણે કહ્યું કે, આ વિસ્તારમાં કેટલાક ઘરો અને હોમ-સ્ટે છે. વધુમાં, ભૂસ્ખલનમાં ટનલ પ્રોજેક્ટ કામદારોને લઈ જતા કેટલાક વાહનોને પણ નુકસાન થયું છે.

પોલીસ અને નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ(NDRF) ના કર્મચારીઓને પણ બચાવ કામગીરી માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મંત્રી ટી. સિદ્દીક અને જિલ્લા કલેક્ટર શોધ કામગીરી પર નજર રાખી રહ્યા છે અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં કેટલા લોકો ફસાયેલા છે તે નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મલપ્પુરમ અને વાયનાડ જિલ્લાઓને જોડતા અનાક્કમ્પોઇલ-મેપ્પડી પ્રોજેક્ટ પર કામ ગયા વર્ષે શરૂ થયું હતું.

જમીનની નીચે વાહનો ફસાયા

એવા અહેવાલો પણ છે કે જમીનની નીચે વાહનો ફસાયેલા છે. કેટલાક લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. NDRF, ફાયર સર્વિસ અને રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ (RRT) ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. મીનાક્ષી પુલ પાસે થયેલા અકસ્માતમાં વાહનો અને બાંધકામ સામગ્રી સંપૂર્ણપણે દટાઈ ગઈ હતી. મુખ્યમંત્રી વી.ડી. સતીસનના નિર્દેશ પર મંત્રીઓ એ.પી. અનિલકુમાર અને ટી. સિદ્દીકી વાયનાડની મુલાકાતે છે.

ભારે તબાહીના અણસાર

અનક્કમ્પોઇલ-કલ્લાડી-મેપ્પડી ટનલના બાંધકામ માટે પથ્થરો તોડતી વખતે ઉપરથી મોટી માત્રામાં માટી અને પથ્થરો પડ્યા હતા. ત્રીસથી પચાસ કામદારો ભૂગર્ભમાં ફસાયા હોવાની આશંકા છે. બાંધકામ કંપની માટે ઑફિસ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા કન્ટેનર, કામદારોને લઈ જતી બસ, એક કાર અને માટી કાઢવાના મશીનો સંપૂર્ણપણે દટાઈ ગયા હતા.

સ્થાનિક લોકોએ એક હિંમતવાન બચાવ કામગીરીમાં કેટલાક પીડિતોને બચાવ્યા હતા. તેમાંથી એકનો પગ કપાઈ ગયો છે. ઘાયલોને પ્રાથમિક સારવાર માટે હેરિસન મલયાલમ એસ્ટેટ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન, ફસાયેલા લોકોની આશંકા બાદ શોધખોળ તેજ કરવામાં આવી હતી.

વરસાદ બચાવ કામગીરી માટે પડકાર બન્યો

ખરાબ હવામાન અને ભારે વરસાદ બચાવ કામગીરીમાં મોટો અવરોધ ઉભો કરી રહ્યા છે. કાટમાળ દૂર કરવાના મશીનોનો ઉપયોગ કરીને માટી દૂર કર્યા પછી જ વધુ લોકોને બચાવી શકાય છે.

વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત

અહેવાલો દર્શાવે છે કે ભૂસ્ખલનને કારણે આ વિસ્તારમાં રોડ ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયો છે. મીનાક્ષી પુલ નજીકની નાની નદી પણ ભયના નિશાનથી ઉપર વહી રહી છે, જે ચિંતાનો વિષય છે.

લગભગ 100 લોકોનું સ્થળાંતર

આ કુદરતી આફતને ધ્યાનમાં રાખીને, આસપાસના વિસ્તારમાં લગભગ 100 લોકોને તેમના ઘરોમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. કારણ કે આ ચોમાસાનું પર્યટન સ્થળ પણ છે, તેથી અધિકારીઓ પ્રવાસીઓ જોખમમાં છે કે કેમ તેનું પણ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.

જ્યાં ટનલ બનાવવામાં આવી રહી છે તે વિસ્તાર પર્યાવરણીય રીતે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓએ પહેલાથી જ ભૂસ્ખલનની શક્યતા અંગે ચેતવણી આપી હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ કહે છે કે વરસાદને કારણે પર્વતમાં તિરાડો પડી ગઈ છે અને કાટમાળ બધે ફેલાઈ ગયો છે. ભૂસ્ખલનને કારણે મોટા વૃક્ષો ઉખડી ગયા છે, જેના કારણે બચાવ કામગીરી પર અસર પડી છે.

અવૈજ્ઞાનિક માટીનો સંચય

મંત્રી ટી. સિદ્દીકીએ જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત અવૈજ્ઞાનિક માટીના સંચયને કારણે થયો હતો. મંત્રી ટી. સિદ્દીકીએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત વાયનાડમાં ટનલના નિર્માણ સંબંધિત અવૈજ્ઞાનિક માટીના સંચયને કારણે થયો હતો. ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે થોડો વરસાદ પણ અકસ્માતનું કારણ બની શકે છે, પરંતુ કોઈ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સૂચનાઓ છતાં, કોઈ યોગ્ય પ્રગતિ થઈ નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર આ બાબતની તપાસ કરશે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કામ બંધ કરવા અને માટી દૂર કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા અન્ય રાજ્યોના છ કામદારોની સારવાર ચાલી રહી છે.

'NDRF ટીમ ટૂંક સમયમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચશે': એપી અનિલ કુમાર

કલ્લાડી ટનલ બાંધકામ સ્થળે ભૂસ્ખલન પર બચાવ કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે. ઘાયલોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને મેપ્પડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

મહેસૂલ મંત્રી એપી અનિલકુમારે જાહેરાત કરી હતી કે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (એનડીઆરએફ) ટૂંક સમયમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચશે. વાયનાડની ટીમ ઉપરાંત, કોઝિકોડની બીજી ટીમ પણ વાયનાડ પરત ફરી છે.

ભારે વરસાદ અને ટ્રાફિક જામના કારણે બચાવ કાર્યકરો માટે સ્થળ સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. જોકે, સ્થાનિક બચાવ પ્રયાસો ચાલુ છે. કામદારો જ્યાં રોકાયા હતા તે શેડની ઉપર ભૂસ્ખલન થયું હતું. અકસ્માતનું પ્રમાણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. જિલ્લા કલેક્ટર સહિત અધિકારીઓ સ્થળ પર કેમ્પિંગ કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : July 7, 2026 at 8:57 PM IST

TAGGED:

LANDSLIDE WAYANAD KERALA
TUNNEL PROJECT IN WAYANAD
MEENAKSHI BRIDGE IN KALLADI
LANDSLIDE IN WAYANAD
LANDSLIDE WAYANAD KERALA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.