લેન્ડ ફોર જોબ્સ કેસ: લાલુ પરિવારને વ્યક્તિગત હાજરીમાંથી મુક્તિ, 9 માર્ચથી દૈનિક સુનાવણીનો આદેશ
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે લેન્ડ ફોર જોબ્સ કેસમાં 9 માર્ચથી દૈનિક સુનાવણી નક્કી કરી, લાલુ પરિવારને વ્યક્તિગત હાજરીમાંથી આંશિક રાહત આપી.
Published : January 29, 2026 at 5:40 PM IST
નવી દિલ્હી : રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ગુરુવારે લેન્ડ ફોર જોબ્સ કેસમાં સીબીઆઈ કેસની સુનાવણી માટે યાદી બનાવી છે અને કોર્ટને 9 માર્ચથી દરરોજ ફરિયાદ પક્ષના પુરાવા રેકોર્ડ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કેસ રેલ્વે ગ્રેડ ડી નોકરીના બદલામાં જમીન આપવાના કથિત ગુના સાથે સંબંધિત છે.
આ દરમિયાન, કોર્ટે લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી, તેજસ્વી પ્રસાદ યાદવ અને તેજ પ્રતાપ યાદવને ઔપચારિક આરોપો ઘડવા માટે 1 થી 25 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવાની પરવાનગી આપી છે. કોર્ટે તેમને વ્યક્તિગત હાજરીના એક દિવસ પહેલા CBIને જાણ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમણે ગુરુવારે વ્યક્તિગત હાજરીમાંથી મુક્તિ માંગી હતી. જોકે, સાંસદ મીસા ભારતી અને હેમા યાદવ વ્યક્તિગત રીતે હાજર થયા અને તેમના પરના આરોપોને નકારી કાઢ્યા.
સ્પેશિયલ જજ (એમપી-એમએલએ) વિશાલ ગોગણેએ અન્ય આરોપીઓ સામે ઔપચારિક રીતે આરોપો ઘડ્યા પછી ફરિયાદ પક્ષના પુરાવા રેકોર્ડ કરવા માટે કેસની યાદી બનાવી.
9 જાન્યુઆરીના રોજ, કોર્ટે જમીન-નોકરી કૌભાંડમાં ભૂતપૂર્વ રેલ્વે મંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી, તેજસ્વી યાદવ, તેજ પ્રતાપ યાદવ, મીસા ભારતી અને અન્ય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આરોપો ઘડતી વખતે, કોર્ટે કહ્યું હતું કે, "લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને તેમનો પરિવાર એક ગેંગની જેમ કામ કરી રહ્યા હતા."
કોર્ટે મુખ્ય પોલીસ અધિકારીઓ અને રેલવે અધિકારીઓ સહિત 52 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા. કાર્યવાહી દરમિયાન પાંચ આરોપીઓનું મૃત્યુ થયું. સીબીઆઈએ 103 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી.
કોર્ટે કાવતરું ઘડવાનું, છેતરપિંડી કરવાનું અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરવાના આરોપો ઘડ્યા હતા. આરોપો ઘડતી વખતે, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેને મજબૂત શંકાના આધારે લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને તેમના પરિવાર દ્વારા એક વ્યાપક કાવતરું શોધી કાઢવામાં આવ્યું છે.
ખાસ ન્યાયાધીશે કહ્યું, "ચાર્જશીટમાં નોકરીના બદલામાં જમીન સંપાદનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. ખાસ સરકારી વકીલ (SPP) ડી પી સિંહે કહ્યું હતું કે આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવા માટે પૂરતા પુરાવા છે.
લાલુ યાદવના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, દલીલો દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ રેલ્વે મંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવના વરિષ્ઠ વકીલ મનિન્દર સિંહે દલીલ કરી હતી કે નોકરી માટે જમીનનો કેસ રાજકીય રીતે પ્રેરિત હતો. ઉમેદવારોને જમીનના બદલામાં નોકરી આપવામાં આવી હતી તે સાબિત કરવા માટે કોઈ પુરાવા નથી. વેચાણ દસ્તાવેજો હતા જે દર્શાવે છે કે જમીન પૈસા માટે ખરીદવામાં આવી હતી.
વરિષ્ઠ વકીલ મનીન્દર સિંહે દલીલ કરી હતી કે નિમણૂકોમાં કોઈ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું નથી અને જમીનના બદલામાં કોઈ નોકરી આપવામાં આવી નથી. તેમણે એવી પણ દલીલ કરી હતી કે ભૂતપૂર્વ રેલ્વે મંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવે કોઈ ઉમેદવારની ભલામણ કરી નથી. કોઈપણ જનરલ મેનેજરે એવું કહ્યું નથી કે તેઓ ક્યારેય લાલુ પ્રસાદ યાદવને મળ્યા છે.
વરિષ્ઠ વકીલે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે ભ્રષ્ટાચારનો કોઈ કેસ બન્યો નથી કારણ કે તેમણે કોઈ ઉમેદવારની ભલામણ કરી ન હતી. ફક્ત તેમને મુખ્ય નેતા કહેવા પૂરતા નથી. તેમની વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા નહોતા. એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે વળતર વિના કોઈ જમીન સંપાદિત કરવામાં આવી હોવાના કોઈ પુરાવા નથી. જમીન ખરીદવામાં આવી હતી.
અગાઉ, રાબડી દેવી વતી દલીલો દરમિયાન, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમણે જમીન ખરીદી હતી અને તેના માટે ચૂકવણી કરી હતી. પૈસાથી જમીન ખરીદવી એ ગુનો નથી. કોઈપણ આરોપી ઉમેદવારોને કોઈ લાભ આપવામાં આવ્યો ન હતો. આ વ્યવહારો જોડાયેલા નથી.
વરિષ્ઠ વકીલે જણાવ્યું હતું કે સીબીઆઈએ ભ્રષ્ટાચાર સાબિત કરવો જ જોઇએ. વેચાયેલી જમીન પૈસાથી ખરીદવામાં આવી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અરજદારોએ બધી જરૂરી પ્રક્રિયાઓનું પાલન કર્યું હતું. ભ્રષ્ટ આચરણ ક્યાં છે? આ કાર્યવાહી સ્વતંત્ર છે. આરોપીઓની કોઈપણ કાર્યવાહી જોડાયેલી નથી.
