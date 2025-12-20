કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી લાલુ યાદવની આંખની સર્જરી થઈ, મીસા ભારતીએ સર્જરીને સફળ ગણાવી
કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી, લાલુ યાદવની બીજી સફળ આંખની સર્જરી થઈ છે. આ વખતે, તેમની આંખની સર્જરી દિલ્હીમાં કરવામાં આવી.
Published : December 20, 2025 at 2:39 PM IST
પટણા/નવી દિલ્હી: આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદની દિલ્હીમાં સફળ આંખની સર્જરી થઈ. લાલુ પ્રસાદની પુત્રી મીસા ભારતીએ સોશિયલ મીડિયા પર આ સમાચાર શેર કર્યા. લાલુ યાદવની આંખમાં મોતિયાનો રોગ હતો.
'મોતિયાની સર્જરી સફળ': લાલુ યાદવ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી મોતિયાથી પીડાતા હતા. લાલુ પ્રસાદની મોટી પુત્રી અને સાંસદ મીસા ભારતીએ પોસ્ટ કરી કે આજે તેમના પિતાની મોતિયાની સર્જરી સફળ રહી.
'ભગવાનની કૃપાથી, મારા પિતાની મોતિયાની સર્જરી ડૉ. મહિપાલ સચદેવના સક્ષમ માર્ગદર્શન હેઠળ સેન્ટર ફોર સાઇટ ખાતે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ. સહાય પૂરી પાડનારા ડોકટરો અને સ્ટાફનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું.' "હું મારા બધા શુભેચ્છકો પાસેથી તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ માંગુ છું.'' - લાલુ યાદવની મોટી પુત્રી મીસા ભારતી
લાલુ યાદવ ઘણા દિવસોથી દિલ્હીમાં છે:
લાલુ પ્રસાદ અને રાબડી દેવી છેલ્લા ઘણા દિવસોથી તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે દિલ્હીમાં છે. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ, તેજસ્વી પ્રસાદ યાદવ તેમની પત્ની અને બાળકો સાથે બહાર ફરતા હતા.
ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी की मोतियाबिंद की सर्जरी CentreForSight में डॉ. महिपाल सचदेव के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का हृदय से आभार। आप सभी शुभचिंतकों से उनके शीघ्र स्वस्थ होने हेतु प्रार्थनाओं एवं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। 🙏 pic.twitter.com/fHhiFFcZRS— Dr. Misa Bharti - विजयी पाटलिपुत्र! ✌️ (@MisaBharti) December 20, 2025
લાલુ ટૂંક સમયમાં પટના પરત ફરશે:
લાલુ પ્રસાદ લાંબા સમયથી મોતિયાથી પરેશાન છે. કોઈની દેખરેખ હેઠળ, લાલુ પ્રસાદ અને રાબડી દેવી તેમની મોટી પુત્રી મીસા ભારતીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને દિલ્હીમાં રહ્યા છે. હવે એવું જાણવા મળ્યું છે કે લાલુ પ્રસાદની આંખની સર્જરી સફળ થઈ છે. થોડા દિવસો સ્વસ્થ થયા પછી, લાલુ પ્રસાદ ટૂંક સમયમાં પટના પરત ફરશે.
કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી બીજું ઓપરેશન:
લાલુ યાદવનું અગાઉ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું હતું, અને આ તેમનું બીજું સફળ ઓપરેશન છે. મોતિયા એ કુશળ ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવતું સામાન્ય આંખનું ઓપરેશન છે. ઓપરેશન પછી, આંખોને ચેપથી બચાવવાની જરૂર છે.
