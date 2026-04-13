લાલુ યાદવની મુશ્કેલી વધી, સુપ્રીમ કોર્ટનો CBI FIR અને ચાર્જશીટ રદ કરવાનો ઇનકાર

સુપ્રીમ કોર્ટે લાલુ પ્રસાદ યાદવને જમીનના બદલે નોકરી આપવા મામલે રાહતનો ઇનકાર કર્યો.

સુપ્રીમ કોર્ટ અને લાલુ પ્રસાદ યાદવ (ANI and ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 2:15 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD)ના પ્રમુખ લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે જોડાયેલા જમીનના બદલે નોકરી આપવાના કેસમાં CBIની FIRને રદ કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.કોર્ટે કહ્યું કે મંજૂરી અંગે વાંધો ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ ઉઠાવી શકાય છે. આ કેસ જસ્ટિસ એમએમ સુંદરેશ અને એન કોટીશ્વર સિંહની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો.

બેન્ચે આ તબક્કે હસ્તક્ષેપ કરવાની અનિચ્છા વ્યક્ત કરી હતી અને લાલુ યાદવને ટ્રાયલ દરમિયાન પૂર્વ મંજૂરીનો મુદ્દો ઉઠાવવાની આઝાદી આપી હતી. બેન્ચે કહ્યું કે તેમની સામે ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દા ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની કલમ 17A લાગુ પડવાની ક્ષમતા છે અને બીજો મુદ્દો એ જ જોગવાઇનો સંભવિત ઉપયોગ અને કામગીરીનો છે.

બેન્ચે પોતાના આદેશમાં કહ્યું, "તથ્યો અને હાલતને ધ્યાનમાં રાખતા, અરજદારની હાજરી છોડી દેવામાં આવે છે...અરજદારને ટ્રાયલ સમયે કાનૂની મુદ્દો ઉઠાવવાની સ્વતંત્રતા પણ આપવામાં આવે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આવા કાનૂની સવાલોના પેન્ડિંગ થવાથી ટ્રાયલની પ્રોગ્રેસ ના રોકાઇ શકે.

લાલુ પ્રસાદ યાદવ તરફથી હાજર રહેલા સીનિયર વકીલ કપિલ સિબ્બલે બેન્ચ સામે દલીલ કરી હતી કે પૂર્વ મંજૂરીના અભાવે તપાસને નુકસાન થયું છે. કપિલ સિબ્બલે રજૂઆત કરી હતી કે ફાઇનલ ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવામાં આવી હતી અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 19 હેઠળ ફેબ્રુઆરી, 2025માં નોંધ લેવામાં આવી હતી ત્યારબાદ સેક્શન 17A સંબંધિત મુદ્દાને તાત્કાલિક ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.

લાલુ પ્રસાદ યાદવની અરજીનો વિરોધ કરતા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એસ.વી.રાજુએ દલીલ કરી હતી કે આ તબક્કે અરજી રદ કરી શકાતી નથી અને ભાર મૂક્યો કે અરજી મોડી ફાઇલ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ પહેલાથી જ પૂર્ણ થઇ ગઇ છે. કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું કે, હાઇકોર્ટે સેક્શન 17Aને અમલમાં મૂકવાની સંભાવના ગણાવી હતી અને તેથી તે કથિત ગુનાઓ માટે લાગુ પડતી નથી, જે 2004 અને 2009ની વચ્ચે થયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે.

એસ.વી.રાજુએ દલીલ કરી હતી કે સેક્શન 17A લાલુ પ્રસાદ યાદવના કેસમાં લાગુ પડતી નથી, કારણ કે તે કથિત વ્યવહારોના સંદર્ભમાં નિર્ણય લેનાર અધિકારી કે ભલામણ કરનાર અધિકારી નહોતા. એસ.વી.રાજુએ કહ્યું, "આજે, તપાસ પૂર્ણ થઇ ગઇ છે. કોર્ટે નોંધ લીધા પછી આ આધાર ઉઠાવતા, સમજૂતિ લેવામાં આવી છે.

દલીલ સાંભળ્યા બાદ, બેન્ચે કહ્યું કે ટ્રાયલ દરમિયાન આ સવાલ ઉભો થઇ શકે છે કે અસર ઔપચારિક રીતે નાખવામાં આવી હતી કે અનૌપચારિક રીતે અને કહ્યું કે આવા કેસ પર તે સ્ટેજમાં સારો નિર્ણય થશે.

કપિલ સિબ્બલે કહ્યું, "આ મુદ્દા પર બીજા કેસ પણ પેન્ડિંગ છે અને અમને કોઇ રાહત મળી નથી. આ યોગ્ય નથી."

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 17A હેઠળ, સરકારી કર્મચારી દ્વારા તેમની સત્તાવાર ફરજો બજાવતી વખતે લેવામાં આવેલા નિર્ણયોની તપાસ શરૂ કરતા પહેલા પૂર્વ મંજૂરી જરૂરી છે. CBIનો આ કેસ 2004થી 2009 દરમિયાન લાલુ યાદવના કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન રેલ્વેમાં કથિત અનિયમિત નિમણૂકો સાથે જોડાયેલો છે.

કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી અનુસાર, લાલુ પ્રસાદ યાદવના પરિવારના સભ્યો અથવા સહયોગીઓને જમીન ટ્રાન્સફરના બદલામાં ગ્રુપ-Dમાં નોકરીઓ આપવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીએ મે 2022માં લાલુ યાદવ અને તેમના પરિવારના સભ્યો સહિત અન્ય ઘણા લોકો સામે કેસ નોંધ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

