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'નીતિશ કુમાર બધું કરી રહ્યા છે...' સુરક્ષા પાછી ખેંચવા પર લાલુ યાદવ થયા ગુસ્સે

લાલુ યાદવે રાબરીના નિવાસસ્થાન અને સુરક્ષા સંબંધિત વિવાદ પર નીતિશ કુમાર પર નિશાન સાધ્યું અને કહ્યું કે, નીતિશ કુમાર બધું જ કરાવી રહ્યા છે.

નીતીશ કુમાર/લાલુ યાદવ
નીતીશ કુમાર/લાલુ યાદવ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 1:11 PM IST

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પટના : છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, રાબડી દેવીના નિવાસસ્થાન અને સુરક્ષાના મુદ્દા પર બિહારમાં રાજકીય ગરમાયો વધી રહ્યો છે. રાબડી દેવીએ સરકાર પાસે તેમના 10 સર્ક્યુલર રોડ નિવાસસ્થાન ખાલી કરવા માટે એક મહિનાનો સમય માંગ્યો છે. આરજેડી પણ સુરક્ષા કાપ પર હુમલો કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, સિંગાપોરથી પરત ફરેલા લાલુ પ્રસાદ યાદવે તેમની અને રાબડી દેવીની સુરક્ષા પાછી ખેંચવા અંગે એક મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે, "હા, તે (સુરક્ષા) પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. નીતિશ કુમારે બધું કર્યું છે."

લાલુનો નીતિશ પર આરોપ

સિંગાપોરથી પરત ફરતી વખતે, લાલુ યાદવે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઓછી સુરક્ષા અને બંગલો ખાલી કરવાની નોટિસ અંગે કહ્યું હતું કે, "તેઓ બધા પાગલ થઈ ગયા છે. તેઓ મને નફરત કરી રહ્યા છે. તેનાથી મને કોઈ ફરક પડવાનો નથી. સરકાર જે ઇચ્છે તે કરી શકે છે."

લાલુ અને રાબડીની Z+ સુરક્ષા

રાજ્ય સુરક્ષા સમિતિની તાજેતરની બેઠક બાદ, લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવીની Z+ સુરક્ષા દૂર કરવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો, જેના સ્થાને ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. બંને નેતાઓને આપવામાં આવેલી Z+ સુરક્ષામાં મોટી સંખ્યામાં બોડીગાર્ડ્સ, હાઉસગાર્ડ્સ અને એસ્કોર્ટ્સનો સમાવેશ થતો હતો. આનાથી RJDમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.

રાબડી અને લાલુ ગુસ્સે

અહેવાલો સૂચવે છે કે Z+ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવામાં આવ્યા બાદ લાલુ યાદવ અને રાબડી દેવી સહિત તેમનો આખો પરિવાર નારાજ છે. બીજા જ દિવસે (6 જૂન), રાબડી દેવીએ તેમના નિવાસસ્થાનમાંથી તમામ સુરક્ષા કર્મચારીઓને દૂર કર્યા. આનાથી નિવેદનોનો મારો શરૂ થયો. રાબરીએ માત્ર પોતાની સુરક્ષા જ નહીં, પણ લાલુ યાદવ માટે ફરજ પરના પોલીસકર્મીઓને પણ પાછી ખેંચી લીધી.

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LALU YADAV
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