લાલુ અને રાબડીને Z-કેટેગરી સુરક્ષા અને બુલેટપ્રૂફ વાહન અપાયા; બિહાર સરકારે સુરક્ષા પુનઃસ્થાપિત કરી, ઔપચારિક આદેશની રાહ
લાલુ અને રાબડી દેવીને ફરી એકવાર Z-કેટેગરી સુરક્ષા આપવામાં આવી છે. ખરેખર એવું શું બન્યું જેના કારણે બિહાર સરકારને પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચવાની ફરજ પડી?
Published : July 4, 2026 at 9:01 AM IST
પટના: બિહારમાં સમ્રાટ સરકારે આરજેડી વડા લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવીની સુરક્ષા અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. બંને નેતાઓ માટે 'ઝેડ-પ્લસ' શ્રેણીની સુરક્ષા ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી છે, અને બુલેટપ્રૂફ વાહનની સુવિધા પણ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી છે. શુક્રવારે સૂચના જારી ન થઈ શકી હોવાથી, ગૃહ વિભાગ તરફથી શનિવારે સત્તાવાર આદેશની રાહ જોવાઈ રહી છે.
સરકારે 'ઝેડ-પ્લસ' સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધી હતી: અગાઉ, 4 જૂને, બિહાર સરકારના ગૃહ વિભાગે આરજેડી વડા લાલુ પ્રસાદ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવીનું 'ઝેડ-પ્લસ' સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધી હતી. બંને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી હોવા છતાં, તેમને કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ એસએસજી સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
લાલુ પરિવારે સરકારી સુરક્ષા પાછી આપી હતી: બિહાર સરકારના આદેશ બાદ વિવાદ ફાટી નીકળ્યો હતો, જેના કારણે લાલુ પરિવારે તેમનું સુરક્ષા કવચ પાછું ખેંચ્યું હતું. જ્યારે બિહાર સરકારે વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવની સુરક્ષામાં કોઈ ફેરફાર કર્યો ન હતો, તેમણે પણ આ નિર્ણયના વિરોધમાં તેમની સરકારી સુરક્ષા પાછી આપી હતી.
લાલુ-રાબરીની સુરક્ષામાં સમાધાનનો આરોપ: લાલુ અને રાબરીની સુરક્ષાના મુદ્દાએ બિહારમાં રાજકીય હોબાળો મચાવ્યો. આરજેડીના મુખ્ય પ્રવક્તા શક્તિ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "બિહારમાં સમ્રાટ સરકારે રાજકીય કારણોસર સુરક્ષામાં ઇરાદાપૂર્વક ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે બંને નેતાઓની સુરક્ષા જોખમાય છે."
Z-સુરક્ષા પુનઃસ્થાપિત; બુલેટપ્રૂફ વાહન પૂરું પાડવામાં આવ્યું: રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે, લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવી માટે 'Z' શ્રેણીની સુરક્ષા શનિવારે પુનઃસ્થાપિત થવાની તૈયારીમાં છે. જોકે, આ ઘટનાક્રમનો જવાબ આપતા પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને મીડિયા દ્વારા આ માહિતી મળી છે; અમને હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પત્ર મળ્યો નથી."
'Z' સુરક્ષા શું છે?: 'Z' સુરક્ષામાં 24 કલાકની શિફ્ટમાં કામ કરતા 22 સુરક્ષા કર્મચારીઓની તૈનાતીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં બિહાર પોલીસ, ITBP અને CRPFના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં 4-5 રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ગાર્ડ (NSG) કમાન્ડો અને એક એસ્કોર્ટ વાહનનો સમાવેશ થાય છે. બધા સુરક્ષા કર્મચારીઓ આધુનિક શસ્ત્રોથી સજ્જ છે.