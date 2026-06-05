લાલુ અને રાબડી દેવીની Z+ સુરક્ષા હટાવાઈ, તેજ પ્રતાપને એક બોડીગાર્ડ, તેજસ્વીને Y+ સુરક્ષા
બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવીની સુરક્ષા અંગે રાજ્ય સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે.
Published : June 5, 2026 at 9:45 AM IST
પટના: બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવીની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બિહાર સરકારના સત્તાવાર આદેશ મુજબ, બંને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવીની ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. જોકે, તેજ પ્રતાપ યાદવ સિવાય, લાલુ પરિવારની સુરક્ષામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
લાલુ અને રાબડીની ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા રદ કરવામાં આવી છે: બિહાર સરકારના આદેશ મુજબ, લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવીની ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા દૂર કરવામાં આવી છે અને ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બંને નેતાઓની ઝેડ પ્લસ સુરક્ષામાં મોટી સંખ્યામાં બોડીગાર્ડ્સ, હાઉસગાર્ડ્સ અને એસ્કોર્ટ્સનો સમાવેશ થતો હતો. બંને નેતાઓ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી હોવાથી, તેમને ખાસ સુરક્ષા (SSG) મળતી રહેશે.
જો Z-પ્લસ નહીં હોય, તો તેમને કેવા પ્રકારની સુરક્ષા મળશે?: રાજ્ય સરકારના નવા આદેશ મુજબ, નવી સુરક્ષા વ્યવસ્થા હેઠળ, બિહાર સ્પેશિયલ આર્મ્ડ પોલીસના બે થી આઠ કર્મચારીઓને બંને નેતાઓ માટે હાઉસગાર્ડ તરીકે પૂરી પાડવામાં આવશે. પટણા જિલ્લા પોલીસના બે બોડીગાર્ડ, એક બુલેટપ્રૂફ કાર, HQRT ના એક પાયલોટ અને જિલ્લા દળના એક એસ્કોર્ટ તૈનાત કરવામાં આવશે. રાબડી દેવીની સુરક્ષા સાદા કપડામાં એક મહિલા બોડીગાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવશે.
શું તેજસ્વી યાદવની સુરક્ષા ઘટાડવામાં આવી છે?: શું લાલુ પ્રસાદ યાદવના નાના પુત્ર અને વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવની સુરક્ષા પણ ઘટાડવામાં આવી છે? આ પ્રશ્નના જવાબમાં, સરકારી આદેશમાં જણાવાયું છે કે તેજસ્વી યાદવને પહેલાની જેમ Y-પ્લસ શ્રેણીની સુરક્ષા મળતી રહેશે.
Y-પ્લસ શ્રેણીની સુરક્ષામાં કેટલા કર્મચારીઓને સોંપવામાં આવ્યા છે?: બિહાર વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા તરીકે, તેજસ્વી યાદવને અગાઉ Y-પ્લસ સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. આમાં બિહાર સ્પેશિયલ સશસ્ત્ર પોલીસ દળના ચાર કર્મચારીઓ, પટણા જિલ્લા દળના છ બોડીગાર્ડ, તેમજ વાહનો અને પટણા જિલ્લા દળના એક એસ્કોર્ટ પાર્ટીનો સમાવેશ થાય છે.
તેજ પ્રતાપ યાદવ પાસે ફક્ત એક જ બોડીગાર્ડ છે: લાલુ પ્રસાદ યાદવના મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવની સુરક્ષા પણ ઘટાડવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી, તેજ પ્રતાપ પાસે A-શ્રેણીની સુરક્ષા હતી. જોકે, તેમની A-કેટેગરી સુરક્ષા દૂર કરવામાં આવી છે અને એક બોડીગાર્ડની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
લાલુ પરિવારના અન્ય સભ્યોની સુરક્ષામાં કોઈ ફેરફાર નથી: પોલીસ મુખ્યાલય ખાતે રાજ્ય સુરક્ષા સમિતિની બેઠક બાદ, એક નવો સુરક્ષા આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જણાવાયું હતું કે, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી અને તેજ પ્રતાપ યાદવની સુરક્ષા સિવાય, મીસા ભારતી સહિત લાલુ પરિવારના અન્ય સભ્યોને ત્રણ બોડીગાર્ડ અને રાજશ્રી યાદવને એક બોડીગાર્ડ દ્વારા સુરક્ષિત રાખવામાં આવશે.